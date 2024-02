Meu caro amigo Dom Cristiano

Read Special Section

O Padre Cristiano Guilherme Barbosa Barbosa chegou a Cambridge em setembro de 2008. Como ele estava morando em Cambridge e um amigo lhe havia dito que havia Missa diaria celebrada em portugues na Igreja de Santo Antonio em Cambridge, ele comecou a frequentar a Missa la. Tenho o prazer de conhecer o Bispo Cristiano Barbosa desde logo apos a sua chegada em 2008, vindo do Brasil para iniciar seus estudos da lingua inglesa em preparacao para o TOEFL (Exame de Ingles como Lingua Estrangeira) e continuar seus estudos de pos-graduacao na Escola de Teologia e Ministerio de Boston College. Na verdade, ele tinha um bom dominio do ingles, embora talvez nao no nivel de estudos de pos-graduacao. Os estudos valeram a pena, pois ele passou no teste facilmente. Ele estava temporariamente hospedado no apartamento de uma pessoa conhecida que estava no Brasil para um mes. Quando o vi pela primeira vez na Missa, pensava que era mais jovem do que sua idade atual e, na tentativa de promover vocacoes, perguntei a ele se achava que poderia ter uma vocacao ao sacerdocio. Ele respondeu que havia sido ordenado em dezembro do ano anterior. Eu sabia que havia sentido uma vocacao para o sacerdocio, embora tardia. O Bispo de Bauru, diocese onde ele foi ordenado, certamente viu seu potencial academico e, em seu primeiro ano de sacerdocio, o enviou para cursar uma Licenciatura e depois um Doutorado em Teologia Sagrada, com foco em Antropologia Teologica. Ele recebeu seu diploma em maio de 2019.



Advertisement

Ao saber que ele precisava de um lugar para ficar, que era um padre ordenado, falava portugues, estava fazendo estudos mais avancados e, uma vez que tivesse as faculdades, gostaria de ter uma igreja para celebrar a Missa, convidei-o a vir ficar na reitoria de Santo Antonio e experimentar. Como todos nos sentiamos confortaveis uns com os outros na casa, ele decidiu permanecer residente. Enquanto concluia seus estudos, ajudava nas igrejas de Santo Antonio e Sao Francisco, celebrando com as comunidades brasileiras em Nashua, New Hampshire, e muitas das comunidades brasileiras na arquidiocese. Ele morou na reitoria de Santo Antonio por 11 anos e nos conhecemos bem. Ele e o padre com quem mais tempo vivi.



O Bispo Cristiano nasceu em 11 de outubro de 1976, em Adamantina, no estado de Sao Paulo, Brasil. Ele tem um irmao, Alessandro, e cunhada, e seus pais, um casal muito fiel e religioso. Seus pais, Antonio e Maria do Carmo, e seu irmao, Alexandre, visitaram, e tive o privilegio e o prazer de conhece-los. Sua mae e de uma familia grande, entao ha muitos tios e tias, um tio do lado do pai e padre. Seu pai esta envolvido na Sociedade de Sao Vicente de Paulo na paroquia de origem em Adamantina, Sao Paulo. Cristiano obviamente recebeu uma forte formacao religiosa e de fe desde cedo de seus pais e familia extensa. Embora esteja a uma grande distancia da familia, ele se comunica regularmente com eles por meio de videochamadas e visitas de e para eles. Em varias visitas, percorremos partes da Nova Inglaterra para que pudessem ter uma ideia de onde o filho esta morando. Nossa viagem a Newport foi um ponto alto, ja que o tempo estava otimo e pudemos passear pela Ocean Drive e visitar a Mansao Breakers. Naturalmente, jantamos frutos do mar da Nova Inglaterra. Houve muitas risadas nessas excursoes e, e claro, em nosso Passeio de Barco Anfibio por Boston e pelo rio Charles. Devido ao trabalho e a familia, o irmao do Bispo Cristiano so estara aqui para a ordenacao. Infelizmente, a cunhada dele, Michele, e um sobrinho, Guilherme, que tiveram alguma exposicao durante o anuncio do Cardeal Seán, nao podem comparecer. Em uma ligacao com a familia, o Guilherme de 10 anos mencionou sua alegria de que o tio agora era uma peca no tabuleiro de xadrez. Seus pais ficarao aqui por mais de um mes, o que lhes dara a oportunidade de visitar muitos dos amigos que fizeram durante as visitas para ver o filho deles. Sera um prazer para mim passar tempo com eles e talvez revisitar alguns dos lugares e restaurantes que eles gostaram.



O Senhor Antonio e a Senhora Maria do Carmo certamente tiveram boa ideia de como o filho deles e amado ao visitar e conversar com os paroquianos de Santo Antonio em Cambridge e as outras comunidades brasileiras onde ele ministrou, especialmente Nashua, tendo ministrado la por alguns anos. As comunidades onde o Bispo Barbosa ministrou mais foram Cambridge, Nashua e Lowell. Ele deu de si mesmo em seu trabalho ministerial e pastoral e muitas vezes dedicou muito tempo a aconselhar aqueles que buscavam seu conselho e pericia. Como pastor, e incansavel, dedicando muito tempo a cada individuo que buscava falar com ele, seja qual fosse a questao ou situacao, do menor ao maior assunto.



Numa conversa com Cardeal Seán, depois de Cristiano estar aqui alguns anos, o Cardeal perguntou-me se achava que ele incardenaria na arquidiocese. Atualmente eu ja tinha mencionado o assunto, sem muito sucesso. Respondi ao Cardeal que uma palavra sua bastaria. Ha dois anos ele incardenou e agora sera ordenado bispo. Tenho toda a confianca de que toda a sua vida e formacao o conduziram a este ponto na vida, sendo escolhido e nomeado para ser Bispo pelo Papa Francisco. Meu querido amigo, que seus dias no ministerio episcopal sejam muitos, guiados e abencoados por Deus. Que voce seja um instrumento de Nosso Senhor Jesus Cristo para tornar realidade o desejo Dele de que todos sejam um!







FATHER WALTER A. CARREIRO IS PASTOR OF TRANSFIGURATION OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST PARISH, WILMINGTON.