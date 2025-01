'Son solo demonios' -- Exorcista de Newark comparte sus conocimientos en una charla en Bridgwater

BRIDGEWATER -- "Deténganlo. Son solo demonios."



El Padre Glenn Sudano, cofundador de los Padres Franciscanos de la Renovación y exorcista oficial de la Arquidiócesis de Newark, tuvo ese consejo para los estudiantes de un seminario universitario sobre la influencia demoníaca. Los seminaristas informaron ruidos de gruñidos fuera de sus habitaciones, cajones que se abrían y cerraban por sí mismos, y manos invisibles golpeando las puertas. El Padre Sudano dijo que la próxima vez que escucharan o vieran cualquier actividad sobrenatural, simplemente deberían decir: "Deténganlo. Esta es mi habitación. Salgan de la habitación."



Después de eso, y otra bendición, las perturbaciones se detuvieron. Claro, dijo el Padre Sudano, los demonios estaban haciendo ruido y causando una perturbación, pero un niño de ocho años puede hacer eso.



"Tienes que tener chutzpah", dijo el Padre Sudano durante una conferencia sobre exorcismo en la Capilla de San Basilio de la Universidad Estatal de Bridgewater el 5 de diciembre. "Estas cosas se aprovechan de nuestro miedo, ansiedad, y Hollywood, lo que tengamos en nuestra cabeza, y ellos lo saben."



Unas pocas docenas de personas vinieron a escuchar al Padre Sudano, de 71 años, hablar sobre sus 12 años como exorcista. Hollywood, dijo, "a menudo se equivoca" sobre el exorcismo, hasta el punto de que incluso los sacerdotes tienen miedo innecesario de los demonios. Esta era su oportunidad para aclarar las cosas.



Los demonios, explicó, son ángeles caídos que desprecian a Dios. Los describió como si operaran algo así como la mafia. Mientras que la mayoría de las personas consideran a Satanás como el opuesto de Dios, Dios no tiene opuesto. Sin embargo, por el bien de una historia convincente, Hollywood retrata los exorcismos como una lucha épica entre un bien y un mal igualmente emparejados.



"No es así en absoluto", dijo el Padre Sudano. "Quiero decir, ¿puede ser dramático? A veces, sí, pero el vencedor es el vencedor. Ese es Cristo. No hay duda sobre quién va a ganar."



A veces lleva a los frailes a los exorcismos para que puedan ver de primera mano lo que hace. Los frailes son reacios a unirse a él porque esperan la imagen de Hollywood de personas gritando y espumando por la boca. Cuando termina, su reacción a menudo es: "Eso fue bastante genial."



"Es edificante porque ves el poder de Cristo y el poder de la Palabra de Dios", dijo el Padre Sudano. "A veces ves la influencia directa o la intercesión de los santos. Es genial."



El Padre Sudano creció en Brooklyn y quería trabajar en televisión antes de conocer al Padre Benedicto Groeschel, capuchino, en la universidad. El Padre Sudano se sintió inspirado para unirse al sacerdocio por la vida santa y la generosidad del Padre Groeschel con los pobres. El Padre Groeschel, el Padre Sudano, y varios otros sacerdotes fundaron los Padres Franciscanos de la Renovación. El Padre Sudano se convirtió en exorcista después de que un niño de Long Island de repente comenzó a gruñirle durante la confesión.



"Soy de Brooklyn, eso no me molesta", bromeó.



Quería ayudar al niño con sus "problemas espirituales", pero no tenía idea de cómo. Asistió a un taller de exorcismo en el Seminario Mundelein en la Arquidiócesis de Chicago. Allí, aprendió demonología, angología, la teología del exorcismo y la consejería pastoral. Como exorcista, su primera tarea es investigar cualquier afirmación de influencia demoníaca para asegurarse de que es válida, y no todas las situaciones a las que responde son de naturaleza demoníaca.



Por lo general, dijo, las personas bajo influencia demoníaca parecen ser ellas mismas hasta que ven o escuchan algo santo. En presencia de una iglesia, una cruz, o incluso al escuchar a alguien mencionar la oración, hacen "caras de gárgola" y otros signos de angustia. El exorcismo es un rito formal, y el Padre Sudano requiere el permiso por escrito de su obispo antes de poder realizarlo. El exorcismo no es algo de "una sola vez". Un exorcista puede realizar 50 exorcismos en una sola persona.



"He orado con muchas personas que tienen opresión y obsesión", le dijo al Pilot, "pero la posesión es un poco más rara, pero puede ser muy tenaz. Es porque estas cosas pueden no irse de inmediato."



Dijo que no hay expertos en exorcismo, y que es mucho como ser médico: cuanto más lo haces, más aprendes.



"Les digo a ustedes, chicos y chicas, es un mundo misterioso", dijo en sus comentarios. "Pero para decirles la verdad, la vida es misteriosa."



Lo más importante que quiere que la gente entienda es que los demonios son reales. No necesariamente parecen diablos de dibujos animados con cuernos y colas, pero así es como aparecen para asustar a la gente en su imaginación. El Padre Sudano nunca ha visto un demonio él mismo. Siguiendo la lógica de Santo Tomás de Aquino, quien dijo que cada ángel es su propia especie, entonces cada demonio debe ser su propia especie también. El Padre Sudano dijo que la diferencia entre dos demonios puede ser tan marcada como la diferencia entre un elefante y un conejo.



"Francamente, algunos demonios, pueden ser fuertes", dijo. "No necesariamente reaccionan inmediatamente, digamos, al agua bendita. Otros, no les gusta en absoluto."



Otros demonios, dijo, "son realmente estúpidos."



Comparó la posesión demoníaca con una infestación de roedores. Los roedores, como los demonios, se esconden en las sombras porque tienen miedo. Cuando los humanos les tienen miedo, se envalentonan. De la misma manera que dejar una puerta abierta permite que los roedores entren en la casa, el comportamiento odioso, egoísta e impío de una persona abre su cuerpo a los demonios. El Padre Sudano no cobra a las personas por sus servicios, pero vienen con un precio: vivir una vida más santa.



"Mi trabajo no es deshacerme de las ardillas", dijo. "Es arreglar las casas de las personas."



La influencia demoníaca se presenta de muchas formas, incluyendo pesadillas vívidas y violentas, voces que alientan a las personas a hacerse daño, e incluso agresiones físicas de una fuerza invisible. Otros signos incluyen levitación, luces que se encienden y apagan por sí solas, vómitos y arañazos que aparecen en el cuerpo. El Padre Sudano incluso ha oído hablar de personas que reciben mensajes de texto de demonios.



"No lo he visto yo mismo, pero lo he oído de fuentes confiables", dijo.



Dijo que la actividad demoníaca se ha vuelto más común en las últimas décadas debido a la "enfermedad espiritual" y a las personas que se alejan de Dios. En respuesta, ha habido un resurgimiento del interés en el exorcismo dentro de la Iglesia Católica, lo que ha resultado en una mayor conciencia de los obispos y las conferencias de exorcistas. El Padre Sudano dijo a la asamblea que oraran y recibieran los sacramentos con frecuencia, y que se cuidaran de los médiums psíquicos, las tablas ouija y otras influencias ocultas.



Cuando el Padre Sudano era un joven considerando su vocación, nunca esperó convertirse en exorcista.



"Creo que me ha abierto los ojos", le dijo al Pilot. "La mayoría de las personas que están espiritualmente oprimidas son personas muy hermosas, y cuando salen de eso, cuando se vuelven saludables de nuevo, a menudo, son muy humildes y muy fervorosas y en realidad muy santas."



Ha visto a familias enteras volver a la iglesia después de un exorcismo.



"El diablo se muerde la cola al final", dijo.