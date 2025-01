Formando el Futuro: Los 50 años de dedicación del Hermano Timothy Paul a St. John's Prep

DANVERS -- El Hermano Xaveriano Timothy Paul, profesor de biología de noveno grado en St. John's Prep en Danvers, tiene la notable habilidad de decir palabras como "citoplasma" y "mitocondria" con un aire gentil y paternal. En la tarde del 12 de diciembre, cuando The Pilot visitó St. John's, el Hermano Tim estaba encorvado con un fervor hipnótico durante su conferencia.



"Entonces, el número mágico aquí va a ser ocho, ¿verdad?" preguntó el Hermano Tim a sus estudiantes, a quienes llama "caballeros". "Bueno, tengo malas noticias para ustedes. Verán, la glucólisis, todo esto, la glucosa, todo el camino hasta el ácido pirúvico. Eso ocurre en el citoplasma de la célula".



Golpeó su mano en la pizarra mientras enseñaba, su sombra se cernía dramáticamente sobre el complejo diagrama químico que había dibujado.



"¿Cómo van a entrar esos chicos... en la matriz de las mitocondrias?" preguntó. "Esa es la pregunta. ¿Y saben qué? Es complicado".



Hablando con The Pilot después de la clase, el Hermano Tim, que ha enseñado en St. John's Prep durante más de 50 años, dijo que quiere que su entusiasmo sea contagioso. Un estilo de enseñanza íntimo y enérgico le viene naturalmente. Sabe que la mayoría de los chicos a los que enseña nunca tendrán otra clase de biología en sus vidas.



"Mi trabajo va a ser tratar de darles algunas cosas realmente básicas sobre cómo funcionan los seres vivos en nuestro mundo, para que cuando se vayan de aquí, probablemente recuerden algo de ello", dijo.



Apropiadamente para un profesor de biología, el Hermano Tim es él mismo algo así como una especie en peligro de extinción. Es el último Hermano Xaveriano que enseña en St. John's Prep, una escuela de 1,500 niños en los grados seis a doce. La escuela fue fundada por los Hermanos Xaverianos en 1907. El Hermano Tim es el único vínculo restante con esa herencia. Uno a uno, ha visto a sus compañeros hermanos retirarse de la enseñanza. Todos los hermanos con los que vive tienen al menos una maestría. Algunos tienen doctorados. Le entristece que su conocimiento ya no esté presente en el aula.



"Creo que hemos tenido mucha suerte en nuestra formación como hermanos, tanto en lo religioso como en lo académico", dijo.



En celebración de su medio siglo de enseñanza y mentoría, el Hermano Tim fue incluido en el Salón de Honor de St. John's Prep en 2024.



"Es un gran beneficio para nuestros estudiantes tener al Hermano Tim", dijo Jim Frackleton, subdirector de la escuela para marketing y comunicaciones, a The Pilot. "Una experiencia increíble en sus más de 50 años de enseñanza. Está muy educado y le encanta interactuar con los estudiantes".



Frackleton añadió: "Es tan accesible y humilde. Realmente ejemplifica el valor espiritual xaveriano de la humildad".



Después de la clase del 12 de diciembre, el Hermano Tim tuvo una reunión del Club de Aviación de la escuela, que él dirige. Después de eso, tuvo una competencia de natación. El Hermano Tim no nada, pero es "un muy buen cronometrador", si él mismo lo dice.



"Mis días de natación han terminado", bromeó.



Un estudiante de St. John's Prep inició el Club de Aviación en 2002, cuando el Hermano Tim era el director de la escuela. El estudiante que fundó el club ahora es un piloto de aerolíneas comerciales.



"Siempre me interesó la aviación, pero tenemos un voto de pobreza", dijo el Hermano Tim. "Nunca tuve los medios para poder hacerlo".



Un generoso ex alumno pagó para que el Hermano Tim obtuviera una licencia de piloto en el Aeropuerto Regional de Beverly en 2009.



"No sabes lo que se siente", dijo sobre volar por primera vez. "Es increíble".



Al principio, voló con un instructor que le decía qué hacer. Era tan simple como escuchar las instrucciones.



"Pero una vez que llegas a la etapa en la que puedes pilotar el avión solo, es cuando empiezas a pensar, 'Oh Dios mío, ¿te das cuenta de lo que acabas de lograr?'" dijo. "Eres capaz de llevar este avión, subirlo al aire todo por ti mismo, y bajarlo, y ser capaz de hacerlo de nuevo todo por ti mismo. Esa es una sensación increíble".



El mismo ex alumno que pagó por la formación del Hermano Tim ha hecho lo mismo por los estudiantes de St. John's Prep. El propio Hermano Tim es un instructor de tierra certificado que enseña a los estudiantes de vuelo en el aeropuerto. Más de una docena de estudiantes del Club de Aviación han obtenido certificados de piloto. Algunos de ellos ahora están volando para la Marina, la Fuerza Aérea y las principales aerolíneas.



"Realmente han seguido adelante desde esa primera experiencia que tuvieron, y obtuvieron su certificado de piloto de transporte aéreo para poder volar los grandes aviones", dijo el Hermano Tim.



Siempre disfruta escuchando a sus antiguos alumnos. Recientemente recibió un correo electrónico de un miembro del Club de Aviación que ahora es piloto e instructor. Dijo que nada de eso habría sido posible sin el Hermano Tim.



"Creo que para un profesor, cuando un estudiante vuelve a ti y dice que tú fuiste el único, o uno de los únicos, que fue una gran influencia en su vida y en lo que hizo, eso es lo más satisfactorio que puedes saber", dijo.



Desde que era un niño en Maine con un microscopio de juguete, el Hermano Tim estaba fascinado con los seres vivos y cómo funcionaban. Gran parte de la ciencia que enseña no existía cuando él era estudiante de secundaria en St. John the Baptist en Bangor, dirigida por los Hermanos Xaverianos.



"Llegué a conocerlos", dijo el Hermano Tim. "Me impresionó su forma de vida, con su habilidad para enseñar. Tuve profesores maravillosos cuando estaba en la secundaria con los hermanos, y fue entonces cuando supe que probablemente quería enseñar".



Le dijo a sus padres que quería ser un Hermano Xaveriano, y ellos le dieron su bendición. Se unió oficialmente a la orden en 1966 y estudió en Newton, luego en Silver Spring, Maryland. Tomó clases en la Universidad Católica de América, luego regresó a Nueva Inglaterra para estudiar en la Universidad de Boston. Enseñó brevemente en Xaverian Brothers High School en Westwood antes de llegar a St. John's Prep.



"La escuela es una escuela maravillosa", dijo. "Los profesores que tenemos aquí son excelentes. Realmente lo son, y siempre ha sido un ambiente acogedor para todo. Y eso es lo que te hace querer venir a la escuela todos los días".



Cuando entra al aula cada día, el Hermano Tim no tiene una agenda establecida en su mente.



"Mi enfoque siempre va a ser, voy a tener algún tipo de conversación donde hago preguntas, y obtengo respuestas. Y las conversaciones se animan".



Ha descubierto que, en comparación con las generaciones pasadas, los estudiantes de hoy anhelan la gratificación instantánea. Quieren saber las respuestas, y si no las saben, quieren que el Hermano Tim se las diga de inmediato. Sospecha que las redes sociales los han acostumbrado a tener todo al alcance de la mano en todo momento.



"Y me resisto a eso porque digo que mi trabajo no es simplemente darte todas estas respuestas", dijo, "Mi trabajo es hacerte pensar. Eso es lo que quiero hacer. Quiero que pienses en la respuesta a un problema que ves en lugar de simplemente darte las respuestas".



Constantemente se le pregunta cuándo planea retirarse, y su respuesta siempre es la misma: Se retirará cuando ya no sea física o mentalmente capaz de enseñar, o cuando ya no lo disfrute.



Pero, dijo, "No creo que llegue el momento en que no me guste enseñar".