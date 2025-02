El Arzobispo se une a las celebraciones de la Semana de las Escuelas Católicas

ARLINGTON -- El aroma del incienso perfumaba el abarrotado santuario de la Parroquia de Santa Inés en Arlington el 27 de enero, donde el Arzobispo Henning celebró la Misa para marcar el comienzo de la Semana de las Escuelas Católicas.



Mientras la fila de fieles serpentaba por los pasillos para recibir la Comunión, y un himno angelical descendía del coro en el balcón, Lucas Sousa se estaba poniendo sus propios ornamentos, por así decirlo. Al son de "O Sacrum Convivium", Sousa, un estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria Católica de Arlington, se puso la cabeza esponjosa, las patas y el traje (completo con abdominales de seis paquetes) de la mascota Cougar de la Escuela Secundaria Católica de Arlington. (Debido al frío, él estaba lejos de ser la única persona en piel ese día).



Sousa se ha disfrazado de puma para eventos deportivos escolares y otras ocasiones durante los últimos dos años, y dijo que fue "muy divertido" hacerlo para el arzobispo.



"Lo amo", dijo Sousa al Pilot. "Es una gran persona, un gran tipo. Espero ver más de él en el futuro".



Sousa siempre ha asistido a escuelas católicas, ingresando por primera vez a la Escuela Santa Inés en Arlington cuando tenía cinco años.



Advertisement

"Me ha ayudado a encontrar a Dios mejor", dijo a través de la cabeza de puma de gran tamaño que llevaba puesta. "Me ha ayudado a ser una mejor persona, y en general, un mejor ser humano".



La Semana de las Escuelas Católicas es del 26 de enero al 1 de febrero de este año, y el Arzobispo Henning celebró la Misa en varias escuelas católicas de la archidiócesis para conmemorar la ocasión. En sus comentarios en Santa Inés, el arzobispo dijo que personalmente pidió al Padre Marc Bishop, párroco de las parroquias y escuelas católicas de Arlington, que celebrara la Misa allí.



"Estoy muy impresionado por el nivel de apoyo a la educación católica que encontramos aquí en Arlington", dijo el Arzobispo Henning.



La Misa fue asistida por estudiantes, familias y personal de Santa Inés, Arlington Catholic y otras escuelas católicas de la zona. Los estudiantes sirvieron como lectores, monaguillos, portadores de ofrendas y leyeron las oraciones de los fieles.



En su homilía, el Arzobispo Henning hizo referencia a las muchas veces que el nombre de Inés ha aparecido en su vida. Además de ser la patrona de su antigua Diócesis de Rockville Centre (y el nombre de su mascota), era el nombre de la Hermana Inés, la directora de la Escuela de San Pedro de Alcántara en Port Washington, Nueva York. San Pedro fue la primera parroquia a la que fue asignado el Arzobispo Henning.



"Solo una líder educativa notable, pero también una verdadera discípula del Señor y buena pastora para los niños a los que servía, así como para sus familias y para toda la parroquia", dijo el arzobispo de la Hermana Inés.



La Escuela de San Pedro tenía más de 600 estudiantes, y la Hermana Inés conocía todos sus nombres, así como los nombres de sus padres, de memoria.



"De alguna manera, ella me enseñó cómo ser un sacerdote", dijo el Arzobispo Henning.



Mientras el Arzobispo Henning era sacerdote en la parroquia, su personal estaba ayudando a elaborar una declaración de misión para la escuela. La declaración que crearon tenía casi tres páginas de longitud, lo que frustró al arzobispo y a la Hermana Inés. El trabajo en la declaración de misión continuó durante meses hasta que la Hermana Inés escribió una que tenía solo tres palabras: "Enseñamos a Cristo".



"Fue brillante", dijo el Arzobispo Henning. "Todos podían recordarlo, incluso los niños más pequeños. Y ella tomó esa declaración de misión, y la usó para dar forma a esa comunidad escolar y más allá. Lo usó cuando estaba formando a sus propios miembros de la facultad. Les recordaba a los niños todos los días de esta verdad central de la Escuela de San Pedro".



Esa fue una de las muchas lecciones que la Hermana Inés enseñó al arzobispo.



"Es una que me gustaría compartir con ustedes hoy", dijo, "tanto para hablar sobre la importancia de la escuela católica, donde Cristo está en el centro, pero también a la luz de nuestras lecturas de hoy, para recordarnos que en la vida de la iglesia, es la persona de Cristo quien está verdaderamente en el centro".



Dijo que "Enseñamos a Cristo" puede que no sea la declaración de misión oficial de las escuelas católicas de Arlington, pero es una descripción precisa de lo que hacen. Añadió que la primera y más importante escuela católica es el hogar y que a través de su bautismo, los padres están llamados a vivir la fe y transmitirla a sus hijos.



"Estoy muy agradecido por los padres que están aquí hoy con sus hijos, atrayéndolos al corazón de Jesús", dijo. "Pero cada escuela católica es, para la familia de la iglesia, esa misma verdad. Porque nosotros, como familia, deseamos atraer a los jóvenes a la verdad de Jesús, a la persona de Jesús".



Después de la Misa, el Arzobispo Henning pidió a los estudiantes, profesores y voluntarios de las escuelas católicas que se levantaran y fueran reconocidos. El Padre Bishop le dio al arzobispo una "bolsa de regalos" de mercancía de Arlington Catholic.



"Sé que cada vez que visito escuelas católicas, y las visito mucho, puedes notar algo diferente en ellas y cómo lo logran", dijo el Arzobispo Henning. "Así que gracias por eso".