Celebración del Sacerdocio contará con 'invitado especial famoso'

NTREE -- La Celebración anual del Sacerdocio siempre es una ocasión agradable, pero el evento de este año promete ser extra especial con un "invitado especial famoso" dando el discurso principal.\r

"Será una celebridad bien conocida; sin embargo, nos han pedido que no revelemos quién va a ser ese invitado famoso", dijo el Director Ejecutivo del Clergy Trust, Mike Scannell.\r

La 17ª cena anual de recaudación de fondos, la mayor recaudación de fondos anual para el Clergy Trust, se llevará a cabo en el Omni Seaport Hotel de Boston el 11 de septiembre de 5:30 a 9 p.m.\r

El Clergy Trust proporciona las necesidades médicas y de bienestar de los sacerdotes activos y mayores en buen estado dentro de la Arquidiócesis de Boston y también financia las operaciones de Regina Cleri, el hogar de la arquidiócesis para sacerdotes mayores y convalecientes en el West End de Boston. Más de 60 sacerdotes mayores residen allí actualmente.\r

"Va directamente a financiar la atención médica, los gastos médicos, así como a financiar nuestro equipo de atención que proporciona defensa y apoyo uno a uno para los sacerdotes", dijo Scannell.\r

El Clergy Trust espera alcanzar una meta de recaudación de fondos de $2.5 millones en la celebración de este año. Se espera que asistan más de 1,500 invitados, incluyendo a cientos de sacerdotes y representantes de las parroquias de la arquidiócesis.\r

La celebración de este año marcará la primera para el Arzobispo Richard G. Henning como Arzobispo de Boston, y el arzobispo ofrecerá comentarios en la cena.\r

El premio anual San José Obrero para aquellos que sirven a la arquidiócesis con humildad será presentado a C. Michael y Janet Daley.\r

"Ellos han sido partidarios de largo tiempo del Clergy Trust", dijo Scannell sobre los Daley. "Michael fue uno de nuestros primeros miembros de la Junta de Fideicomisarios para el Clergy Trust, y han sido miembros del Comité de la Cena desde la creación de la cena."\r

Los copresidentes de la cena de este año son Kathleen Driscoll, ex directora de filantropía de la Arquidiócesis de Boston y una partidaria de largo tiempo de la cena; y Joe Campanelli, CEO del socio del Clergy Trust, Needham Bank. En honor al 24º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, los Bomberos y Tambores del Gran Boston realizarán un homenaje musical a los primeros en responder.\r

Aquellos que deseen comprar entradas para la cena pueden visitar clergytrust.org/celebration.