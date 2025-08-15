Los Hermanos Xaverianos eligen nueva dirección

Los Hermanos Xaverianos se reunieron en Roma para el Capítulo General de la congregación, el 29º en su historia. Durante el capítulo, los delegados eligieron una nueva dirección para la congregación. El nuevo consejo está compuesto por el superior general y su vicario general, así como por otros cuatro consejeros generales. El superior general y su consejo servirán durante los próximos seis años, liderando la congregación internacional.



Hermano Dominique Omedjunga Olondo, CFX, de Nairobi, Kenia; Hermano Lawrence Harvey, CFX, vicario general, de Baltimore, Maryland, nativo de Malden, y ex alumno de la Escuela Secundaria Católica de Malden; Hermano Ghislain Mukonkole Lembe, CFX, de Likasi, República Democrática del Congo; Hermano John Hamilton, CFX, superior general, de Catonsville, Maryland, nativo de Beverly, y ex alumno de St. John's Prep, Danvers; Hermano Patrick Fumbisha Kakusu, CFX, de Kipushi, República Democrática del Congo; y Hermano Bernard Wandera Jumah, CFX, de Bungoma, Kenia.

Advertisement