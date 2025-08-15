Alcalde de Quincy defiende estatuas de santos en edificio público

(CAN) -- El alcalde de Quincy está defendiendo la inclusión de estatuas de dos santos católicos en el nuevo edificio de seguridad pública de la ciudad, diciendo que los eligió por su importancia para la policía y los bomberos y acusando a los opositores de albergar "'actitudes negativas' hacia el catolicismo".



Sin embargo, los abogados de los residentes locales que se oponen a las planeadas estatuas de bronce de 10 pies de altura de San Miguel y San Florian dicen que el alcalde está haciendo que los no católicos "se sientan como ciudadanos de segunda clase" debido a las estatuas, que según ellos violan la Constitución de Massachusetts al favorecer una religión sobre otra.



Las dos partes intercambiaron argumentos contundentes en documentos judiciales presentados recientemente en una demanda estatal presentada a principios de este año por la Unión Americana de Libertades Civiles de Massachusetts y los Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado.



El alcalde de Quincy, Thomas Koch, un católico practicante, quiere instalar en la fachada de un próximo edificio de seguridad pública de $175 millones y 120,000 pies cuadrados estatuas de San Miguel Arcángel (el santo patrón de los oficiales de policía) y San Florian (el santo patrón de los bomberos). Se espera que las estatuas cuesten alrededor de $850,000.



"Elegí las estatuas de Miguel y Florian para su instalación en el edificio de seguridad pública debido a su estatus como símbolos en las comunidades policiales y de bomberos en todo el mundo. La selección no tenía nada que ver con la santidad católica sino más bien con un esfuerzo para aumentar la moral y simbolizar los valores de la verdad, la justicia y la prevalencia del bien sobre el mal", dijo Koch en una declaración jurada presentada el mes pasado.



"Si Miguel y Florian no tuvieran significado en el servicio de policía y bomberos, respectivamente, no los habría seleccionado para su instalación", agregó el alcalde.



El alcalde está pidiendo a un juez que desestime la demanda, que fue presentada el 27 de mayo en el Tribunal Superior del Condado de Norfolk en Dedham.



Pero los abogados de los demandantes, que son 15 residentes de Quincy que se oponen al plan del alcalde, describieron las estatuas a principios de esta semana como "iconos con un significado religioso inconfundible", señalando: "Los santos en general, y los santos patrones específicamente, son prominentes dentro de ciertas sectas del cristianismo, especialmente el catolicismo".



Un "observador objetivo", argumentaron los abogados de los demandantes, vería las estatuas como "instalaciones permanentes que invocarán y transmitirán, de manera continua, la preferencia de la ciudad por la doctrina religiosa católica".



"El efecto principal de las estatuas será promover la religión sobre la no religión, y el catolicismo sobre otras sectas y denominaciones cristianas y no cristianas", afirma una moción presentada el 4 de agosto.



Los demandantes buscan una orden de restricción del juez del Tribunal Superior del estado para evitar que la ciudad instale las estatuas cuando se inaugure el edificio de seguridad pública, que está programado para octubre.



Se ha programado una conferencia judicial en el caso para el 12 de agosto.



La disputa legal es sobre la Constitución de Massachusetts, no la Constitución de los EE. UU. Los residentes que se oponen a las estatuas han apelado principalmente a la ley estatal.



Durante la época colonial y en las primeras décadas de la independencia, el gobierno de Massachusetts favoreció a la Iglesia Congregacional sobre otras denominaciones, obligando a los propietarios de propiedades a apoyar a su ministro congregacional local con sus impuestos sobre la propiedad, ya fueran miembros de la iglesia o no.



En 1833, el estado desestableció la Iglesia Congregacional, declarando en una enmienda a la constitución del estado aprobada por una convención constitucional del estado que "nunca se establecerá por ley la subordinación de una secta o denominación a otra".



En ocasiones, las disputas sobre ese lenguaje llegan al Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts, como podría ser el caso de las estatuas de Quincy.



En 1979, el tribunal más alto del estado confirmó la capacidad tanto del Senado del estado como de la Cámara de Representantes del estado para contratar y pagar a un capellán a tiempo parcial para cada cámara, ambos de los cuales en ese momento resultaron ser sacerdotes católicos, en un caso llamado Colo v. Tesorero y Receptor General.



En ese mismo caso, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts adoptó para el estado la llamada prueba de Lemon después de un caso de 1971 en el que la Corte Suprema de los EE. UU. estableció tres estándares para determinar si una ley que afecta a las entidades religiosas pasa el escrutinio constitucional: si tiene "un propósito legislativo secular", si "su efecto principal o primario ... ni avanza ni inhibe la religión", y si fomenta "un enredo excesivo entre el gobierno y la religión".



En junio de 2022, después de años de expresar escepticismo sobre la prueba de Lemon, la Corte Suprema de los EE. UU. la desautorizó formalmente en un caso que involucra oraciones ofrecidas por un entrenador de fútbol de la escuela secundaria en el estado de Washington llamado Kennedy v. Distrito Escolar de Bremerton.



En el caso de las estatuas de Quincy, el asesor jurídico de la ciudad, James Timmins, argumentó en documentos judiciales presentados el 30 de julio que dado que la Corte Suprema de los EE. UU. ha desautorizado la prueba de Lemon, "esa prueba ya no puede gobernar en Massachusetts, tampoco".



Pero el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts, que es el último intérprete de la constitución del estado, no ha escuchado un caso sobre ese punto desde entonces.



Los abogados de los demandantes en Quincy argumentan en documentos judiciales que dado que el tribunal más alto del estado no se ha alejado de la prueba de Lemon, entonces los tribunales estatales inferiores deben aplicarla, más un cuarto estándar que el Tribunal Supremo Judicial del estado agregó en el caso Colo de 1979: si una "práctica impugnada" tiene "potencial político divisivo".



Bajo esos criterios, argumentan los abogados de los demandantes, el juez del Tribunal Superior del estado debe negar la moción de la ciudad para desestimar e emitir una orden de restricción para evitar que se instalen las estatuas.



Sin embargo, el juez del Tribunal Superior decida, si el caso de Quincy llega al Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts en apelación, proporcionará a los jueces la oportunidad de revisar la prueba de Lemon, incluyendo cómo se aplica la constitución del estado a las disputas que involucran la religión.