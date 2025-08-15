Las iglesias católicas orientales son llamadas 'tesoros' de la fe

BRAINTREE -- Para Vito Nicastro, es una de las maravillas de la era moderna.



Durante la gran mayoría de la historia católica, dijo, tendrías que ir a la mitad del mundo para escuchar una misa en ucraniano. Hoy en día, todo lo que tienes que hacer es tomar el T hasta Jamaica Plain y visitar la Iglesia Católica Ucraniana Cristo Rey.



"Podemos experimentar su historia viva", dijo Nicastro, director asociado de la Oficina de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la Arquidiócesis de Boston. "No está solo en los libros. Está sucediendo".



La Iglesia Católica Ucraniana es una de las ocho iglesias católicas orientales con presencia en la arquidiócesis. Hay 23 Iglesias Orientales autónomas en todo el mundo. Cada una tiene su propia historia, liturgia y tradiciones culturales, pero todas están en comunión con Roma y son gobernadas por el papa.



"La Iglesia Católica en su totalidad está compuesta por aquellos de nosotros que estamos unidos en el Espíritu Santo por la misma fe, los mismos sacramentos y el mismo gobierno, es decir, el Santo Padre en Roma", dijo Nicastro.



Advertisement

Los términos "rito" e "iglesia" a menudo se usan indistintamente, dijo Nicastro, pero mientras que cada una de las iglesias católicas orientales tiene su propio rito (o liturgia), todas son parte de la Iglesia Católica universal. La Arquidiócesis de Boston es una arquidiócesis de rito latino. Nicastro dijo que muchos católicos no se dan cuenta de que su liturgia es solo uno de los muchos ritos.



"Todos provienen de un lugar único con una cultura única, por lo que es muy importante entender su individualidad", dijo. "Y esa es la belleza de ellos".



Las iglesias católicas orientales surgieron debido a los viajes de los apóstoles y sus seguidores posteriores. Cuando establecieron iglesias en el Este, esas iglesias conformaron la fe a su propia historia y cultura. Después del Gran Cisma, la Iglesia Católica intentó y fracasó en restaurar la comunión con las Iglesias Ortodoxas a lo largo de la Edad Media. Cuando estos intentos fracasaron, Roma envió misioneros al Este, quienes persuadieron a algunos cristianos ortodoxos para entrar en comunión con Roma. La mayoría de las iglesias católicas orientales tienen un equivalente ortodoxo. Las iglesias católicas orientales a menudo se confunden con la ortodoxia debido a su arte similar, arquitectura y uso de iconos en la oración. Otras Iglesias Orientales, como los maronitas, siempre han estado en plena comunión con Roma y, por lo tanto, no tienen equivalente ortodoxo.



"Muestra la belleza de la fe universal porque puede ser interpretada y traducida no solo en idiomas, sino en las formas de vida que estas iglesias han construido durante muchos siglos", dijo Nicastro.



El Segundo Concilio Vaticano produjo un documento completo sobre las iglesias católicas orientales. Titulado "Orientalium Ecclesiarum" ("Sobre las Iglesias Orientales"), reafirmó el derecho de esas iglesias a mantener su autogobierno y tradiciones. Algunas iglesias orientales permiten que el clero se case y los prelados católicos orientales pueden ser hechos cardenales y votar en los cónclaves papales.



"El documento hace un punto muy fuerte de que estas iglesias deben ser respetadas, honradas y veneradas por mantener firmes las tradiciones que les fueron dadas por los Apóstoles", dijo Nicastro. "Que se les debe otorgar el máximo respeto y considerarse iguales a la Iglesia Latina, el Rito Latino".



"Orientalium Ecclesiarum" también establece que cada católico debe ser enseñado sobre ritos diferentes a los suyos.



"Creo que eso es importante porque hay tantas riquezas espirituales que podemos aprender de nuestros hermanos y hermanas católicos orientales", dijo Nicastro.



La historia de las iglesias católicas orientales en el Gran Boston, dijo, es la historia de la inmigración a la zona. El territorio de la Arquidiócesis de Boston es hogar de iglesias católicas melquitas, armenias, maronitas, rumanas, siro-malabares y ucranianas, establecidas por inmigrantes de Europa Oriental, Medio Oriente e India. El territorio de la Eparquía Católica Melquita de Newton se superpone con la Arquidiócesis de Boston. Otras Iglesias Orientales tienen comunidades en parroquias de rito latino. La Catedral de la Santa Cruz en Boston celebra la Misa dominical en el Rito Ge'ez de las Iglesias Católicas Etíopes y Eritreas. La Parroquia María Inmaculada de Lourdes celebra Misas ocasionales en el Rito Caldeo.



"Tienen mucho que enseñarnos sobre la longevidad en la fe", dijo Nicastro. "Si eres un cristiano de Siria, o Irak, o Egipto, o Armenia, sabes algo sobre aferrarte a la fe en circunstancias difíciles y sostener eso, durar a través de los años, generaciones, siglos".



La vida moderna en los EE. UU. es tan transitoria, dijo, que es difícil comprender que una sola familia asista a la misma iglesia durante la mayor parte de un milenio.



"Tenemos mucho que aprender de su espiritualidad, pero también de su testimonio duradero", dijo. "Los armenios sobrevivieron a un genocidio. Los armenios todavía están dando testimonio de su fe en Cristo después de un genocidio".



Nicastro llamó a las Iglesias Orientales "tesoros" de la fe católica.



"Realmente son las joyas de la familia", dijo. "Este es el tesoro de la Iglesia Católica. El aprendizaje, la piedad, la espiritualidad que todos estos cristianos orientales desarrollaron durante los siglos y viven en medio de nosotros hoy".