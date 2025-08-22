Parroquia de Salem honra el 70º jubileo de la Hermana Pauline Fortin

Advertisement

M -- La Hermana de Santa Chretienne Pauline Fortin fue al hospital por primera vez en su vida este año.\r

La hermana de 89 años se perdió el Triduo Pascual en la Parroquia de Santa Ana en Salem, donde ha adorado y trabajado como voluntaria durante casi cinco décadas, para que le extirparan quirúrgicamente tres huesos de su columna vertebral. Todos se preguntaban dónde estaba. El administrador de la parroquia, el Padre Joseph Ogazie, la extrañó especialmente porque ella siempre está ayudándolo a él y a sus compañeros sacerdotes.\r

"Eso realmente impactó la mayoría de nuestras liturgias, porque ella siempre está cerca para ayudarnos a solucionar las cosas", dijo el Padre Ogazie.\r

Judy Ware, feligresa de toda la vida que conoce a la Hermana Pauline desde que era una niña, la ayudó durante su recuperación. La Hermana Pauline estaba purificando los vasos después de una misa reciente cuando Ware se ofreció a hacerlo por ella. Ella se negó, diciendo: "Primero el deber".\r

"Ella pone su deber antes que ella misma", dijo Ware. "Así es como vive. Ella ayuda a los demás".\r

Ware cortó y sirvió el pastel durante la celebración del 70º jubileo de la Hermana Pauline en Santa Ana el 17 de agosto. La Hermana Pauline no es muy aficionada a los postres, pero accedió por gratitud hacia la parroquia que se ha convertido en su familia.\r

"No puedo creer cómo la gente me dice que he tocado sus vidas de tal o cual manera sin realmente hacer nada, pero es simplemente mi actitud", dijo.\r

Un pastel vino de la panadería italiana Spinelli's en Lynnfield. El otro vino de Market Basket, donde la Hermana Pauline ha trabajado a tiempo parcial como cajera durante los últimos 15 años.\r

"Esa es mi jubilación", dijo. "Porque cuando no haces nada, envejeces demasiado rápido".\r

A la Hermana Pauline no se la trata de manera diferente a nadie más mientras está en el trabajo. Cuando ve a clientes que necesitan oración, se acercará a ellos e intentará ayudar. Uno de esos clientes es el jefe del Banco de Alimentos de Marblehead, a quien la Hermana Pauline ha pedido a sus 59 hermanas en Massachusetts que oren por él. La mayoría de ellas viven en un hogar de jubilación en Marlborough. No tiene intención de unirse a ellas pronto.\r

"Siento que lo que estoy haciendo está ayudando a otras personas", dijo. "Es parte de nuestra regla".\r

La Hermana Pauline es la última Hermana de Santa Chretienne en Salem. La orden, fundada en Francia en 1807, una vez operó una escuela secundaria para niñas en la ciudad. Allí fue donde la Hermana Pauline tuvo su primer entrenamiento. Profesó sus votos a los 19 años el 15 de agosto de 1955.\r

"No olvidas ese día", dijo, y agregó: "Sientes que estás entregando tu vida. Esta es tu promesa a Cristo, a Dios, que estás entregando tu vida a él".\r

Estaba lejos de sus seres queridos, pero no tenía miedo.\r

"Siempre fui la más fuerte de la familia", dijo.\r

Creció en Kingston, Rhode Island, la séptima de ocho hijos nacidos de un carpintero y una ama de casa.\r

"Todos hacíamos lo nuestro", recordó.\r

Su hermana mayor murió de leucemia cuando ella tenía cinco meses de edad. Ella y sus hermanos asistieron a la escuela pública porque no había una escuela católica en su vecindario. Nunca se perdieron la misa, incluso si tenían que caminar una milla cuesta arriba hasta la iglesia. Se sintió llamada a la vida religiosa cuando estaba en sexto grado. Su hermana y dos de sus tías eran Hermanas de Santa Chretienne, y ella quería emularlas.\r

"Quería entregar mi vida a Dios", dijo. "Esa fue mi elección".\r

Después de profesar sus votos, enseñó en Amesbury y en su alma mater en Salem. En 1963, se le pidió que fuera a la Somalilandia francesa, ahora la nación del este de África de Djibouti. Cuando hizo sus votos, había prometido ir en misiones cuando fuera necesario, así que fue. Estuvo allí hasta 1974. La Somalilandia francesa estaba en gran medida libre de guerra y hambruna cuando la Hermana Pauline ministró allí. La gente vivía en chozas sin electricidad ni agua corriente. Aprendió algo de afar, el idioma local, pero lo ha olvidado en el último medio siglo.\r

"Les estaba enseñando economía doméstica, cómo cuidar a sus hijos, cómo cocinar y cómo coser", dijo.\r

Estaba en la Somalilandia francesa cuando llegó el momento en que las Hermanas de Santa Chretienne ya no estaban obligadas a usar un hábito.\r

"Quitarse el vestido grande y ponerse algo más ligero fue una ocasión feliz", dijo. "No intentamos destacar".\r

El día de su fiesta de jubileo, la Hermana Pauline llevaba un traje de color azul bebé. Junto a su pastel había una muñeca vestida con el hábito de una monja.\r

"La vestimos como la Hermana Pauline", bromeó el Padre Ogazie.\r

Cuando regresó a los Estados Unidos, obtuvo un título en contabilidad y trabajó en la Universidad Estatal de Salem durante 25 años. Luego pasó 10 años en Flowers by Darlene en Salem antes de ir a trabajar a Market Basket. Durante casi todo ese tiempo, ha ayudado en Santa Ana como ministra de la eucaristía, sacristana, "lo que sea".\r

"Lo que sea que haya que hacer", dijo.\r

Ese trabajo solo fue interrumpido por su cirugía. La Hermana Pauline dijo que Ware fue "como un pilar" para ella durante la recuperación, llevándola a lugares y verificando constantemente para asegurarse de que estaba bien.\r

"Fue como un ángel de la guarda", dijo.\r

Ware llamó a la Hermana Pauline "una inspiración para todos nosotros".\r

"Ella es una amiga extremadamente solidaria", dijo. "Ella ora por todos nosotros, y todos nos hemos beneficiado de sus oraciones, y siempre está allí si la necesitas".\r

La Hermana Pauline atribuyó su larga vida a "hacer todo lo que se supone que debo hacer" y a vivir el día a día.\r

"Siempre tienes que moverte con los tiempos", dijo. "No puedes quedarte quieto cuando todo lo demás está cambiando. Tienes que mantenerte al día con los cambios".