Estatua vandalizada fuera de la catedral

BRAINTREE -- Una estatua de la Virgen María fuera de la Catedral de la Santa Cruz en Boston fue vandalizada el 14 de agosto, víspera de la fiesta de la Asunción.



Esa mañana se informó a la Policía de Boston que un individuo desconocido había garabateado escritos incoherentes en el pedestal de la estatua con tiza.



"Dios hizo al ángel maldito, el ángel cargado (sic) hizo el vino", decía la escritura, junto con el número 777.



El concejal de la ciudad de Boston, Ed Flynn, publicó sobre el vandalismo en X (anteriormente Twitter), diciendo que recomendó a la Policía de Boston que se investigara como un delito de odio. La policía está investigando actualmente el incidente.



"No sacaremos conclusiones en este punto sobre qué podría llevar a alguien a vandalizar la estatua de nuestra Bendita Madre", dijo en un comunicado el portavoz de la Arquidiócesis de Boston, Terry Donilon. "Sin embargo, estamos rezando por quien sea responsable".



Un representante de la catedral le dijo a The Pilot que no tenía más comentarios sobre el incidente.



La Liga de Acción Católica de Massachusetts condenó rápidamente el graffiti como "el último de una larga serie de incidentes criminales y anticatólicos en el Commonwealth, que se remontan a más de 15 años, que en la gran mayoría de los casos, han quedado sin resolver y sin castigo".



La Liga, fundada en 1995 con el propósito de "defender la fe católica y los derechos civiles de los católicos en el foro público", también elogió a Flynn por pedir una investigación por delito de odio.



El sitio web de la Liga presenta una lista continua de incidentes de vandalismo en iglesias católicas en Massachusetts. Actualmente enumera 37 incidentes ocurridos desde 2020, destacando un ataque incendiario en la Parroquia de Santa María en Franklin el 23 de octubre. La iglesia de 100 años sufrió $1 millón en daños y estuvo cerrada durante seis meses. El perpetrador sigue prófugo.



En octubre de 2023, Michael Patzelt de Attleboro fue arrestado y acusado de asalto y destrucción maliciosa de propiedad por causar $20,000 en daños al crucifijo fuera de la catedral. Patzelt tiene un largo historial de vandalismo y estaba sin hogar en el momento del incidente. Arrancó el cuerpo de Cristo de sus brazos, dejándolos colgando de los clavos y balanceándose en el corpus mientras los transeúntes observaban.



En 2016, un perpetrador desconocido lanzó una piedra a una de las ventanas históricas de vitrales de la catedral, causando $3,000 en daños.



El Consejo de Investigación Familiar, una organización cristiana evangélica sin fines de lucro, ha publicado un informe anual de ataques a todas las iglesias cristianas desde 2022.



El informe de 2024 encontró 415 ataques a iglesias, incluyendo vandalismo, incendios provocados, amenazas y agresiones físicas. Esto es menor que los 485 ataques en 2023, pero sigue siendo "significativamente más alto" que los ataques reportados de 2018 a 2022.



Algunos de los ataques fueron motivados por el extremismo político o el sentimiento anticristiano, encontró el informe, mientras que otros "pueden haber sido simplemente víctimas de vandalismo oportunista".



El trece por ciento de los ataques registrados fueron incendios provocados. Según el FBI, el 1.9 por ciento de los delitos de odio reportados en 2024 fueron anticatólicos.