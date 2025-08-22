Arzobispo alienta la colecta para ayudar a Gaza

BRAINTREE -- El Arzobispo Richard G. Henning está alentando a todos los pastores en la Arquidiócesis de Boston a realizar una colecta especial para los esfuerzos de alivio en Gaza.



En una carta a los pastores fechada el 15 de agosto, el arzobispo sugirió que la colecta podría realizarse en el fin de semana del 30-31 de agosto o del 6 y 7 de septiembre.



La solicitud llega después de que el Arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU., enviara su propia carta a los obispos católicos de los EE. UU. pidiéndoles que consideraran tal colecta.



"Nuestra Iglesia lamenta el terrible sufrimiento de los cristianos y otras víctimas inocentes de la violencia en Gaza y las áreas circundantes que luchan por sobrevivir, proteger a sus hijos y vivir con dignidad en condiciones difíciles", escribió el Arzobispo Broglio en su carta del 12 de agosto.



Todo el dinero recaudado en las colectas especiales se destinará a la Asociación de Bienestar del Cercano Oriente Católico y a los Servicios de Alivio Católico. CNEWA está proporcionando ayuda humanitaria y atención médica para los enfermos, heridos y hambrientos, mientras que CRS está proporcionando a los gazatíes alimentos, refugio y suministros de higiene muy necesarios.



Advertisement

"Ambas organizaciones tienen asociaciones bien establecidas con la Iglesia Católica en la región, lo que les permite responder rápidamente y de manera eficiente", escribió el Arzobispo Broglio.



Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en 2023, CRS y sus socios han brindado ayuda a 1.7 millones de personas en Gaza a pesar de las "severas limitaciones de acceso y bloqueos de ayuda".



CRS ha estado presente en Gaza desde 1984. Desde que comenzó la guerra actual, CRS ha proporcionado refugio y suministros como ropa de cama a más de 341,000 personas; apoyo psicosocial a más de 10,000 niños y más de 1,300 cuidadores; y agua limpia, higiene y suministros de saneamiento a más de 500,000 personas. Las iglesias en Gaza están sirviendo como refugios para 400 personas desplazadas. Los ataques israelíes en Gaza han destruido gran parte de la región y sus tierras de cultivo, lo que resulta en un hambre generalizada. Un informe de CRS, Save the Children y Mercy Corps indicó que la escasez de alimentos ha provocado que algunos suministros cruciales aumenten de precio en un 3,000 por ciento. La mayoría de los hogares solo tienen electricidad durante menos de cuatro horas al día. El noventa y ocho por ciento de los gazatíes están saltándose comidas y comiendo menos para conservar alimentos, según el informe. Casi el 80 por ciento de los hogares de Gaza tienen "puntuaciones de consumo de alimentos pobres".



"La situación en Gaza y en todo el Medio Oriente clama por la asistencia de la comunidad católica de los Estados Unidos", escribió el Arzobispo Broglio. "Les pido que realicen esta colecta y envíen fondos a CNEWA y a CRS lo antes posible".