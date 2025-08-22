El raro carrillón de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Viaje, Gloucester

GLOUCESTER -- Las campanas de la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Viaje en Gloucester solo pueden ser accedidas por una pequeña puerta de madera, abierta con fuerza por una llave oxidada.



La puerta se abre a un eje de dos pisos apenas del ancho de un cuerpo humano -- cuatro paredes de piedra con una delgada escalera de metal. Subir la escalera lleva a uno a un espacio de arrastre estrecho, luego se sube otra escalera de madera hasta el campanario. El fresco aire costero se arremolina alrededor de las 31 campanas, fundidas por la Fundición Taylor en Inglaterra y traídas a los EE.UU. en 1922. Las campanas costaron $10,000 (aproximadamente $192,000 en el dinero de hoy) y habrían estado sujetas a un arancel del 35 por ciento sobre instrumentos musicales si no fuera por el residente de Gloucester y Representante de los EE.UU. A. Piatt Andrew. Él logró que las campanas quedaran exentas del arancel con un proyecto de ley firmado por el Presidente Warren G. Harding. Como agradecimiento, el nombre de Andrew está escrito en una de las campanas. La mayoría de ellas llevan el nombre de santos y obispos locales. La más grande, Sao Joaquim, pesa 2,200 libras. Una serie de cables conecta las campanas con la joya de la corona de Nuestra Señora -- su carrillón.



El carrillón es un instrumento musical que puede describirse mejor como un órgano de tubos para campanas, pero incluso eso no le hace justicia. Solo hay 170 carrillones tradicionales (no automáticos) en los EE.UU. El de Nuestra Señora es el único en una iglesia católica en Massachusetts que tiene uno, y no tiene planes de automatizarlo. Está ubicado en un espacio estrecho de polvo y telarañas, subiendo una empinada escalera al lado del coro. Para Cindy Cafasso, una carillonista en Nuestra Señora durante 30 años, subir la escalera es la parte menos inquietante de sus actuaciones.



"No sé cómo se sintió Quasimodo", bromeó. "Me gusta Quasimodo. Me siento muy segura aquí arriba, y me siento muy en casa y muy segura. Siento que estoy rodeada de santos y ángeles y la Sagrada Familia."



Lo está. Frente al carrillón hay una vidriera de San Antonio, que envuelve la cara de Cafasso en su brillo. A su izquierda hay una ventana de Santa Teresa de Lisieux. Hay fotos de la historia de la iglesia, incluyendo una de John D. Rockefeller visitando, y libros de visitas que datan de 1986.



"Fue un privilegio, diría yo, poder tocar esto", dijo. "Es una alegría, y también es intimidante, en ciertos aspectos, porque toda la comunidad puede oírte."



Cafasso tocó una selección de himnos y melodías seculares en el carrillón después de la Misa el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción. El suyo es un instrumento de gran fuerza física y exquisita delicadeza. Llevaba una mirada de determinación en su rostro mientras golpeaba los clavijeros de madera con toda la fuerza de sus delgados brazos, cada empuje moviendo toneladas de metal por encima de ella. Es un buen ejercicio, dijo. Hay 31 clavijeros, uno para cada campana. Cada uno está conectado a varillas que luego se conectan a cables que suben a las campanas.



Para la carillonista LuAnn Pallazola, la tensión es más mental que física.



"Se necesita más energía para tocarlo, pero concentrarse y golpear el mazo correcto es la parte difícil", dijo.



Pallazola, también organista de Nuestra Señora, ha tocado el carrillón durante 10 años y también actuó el 15 de agosto. Su repertorio incluía canciones patrióticas, viejas melodías y temas de series de televisión como "Hawaii Five-O" y "La Familia Addams". A Pallazola le gusta involucrar al público en sus actuaciones. Cuando toca una canción como "Si estás feliz y lo sabes", los oyentes tocan la bocina de sus coches en respuesta. Cafasso prefiere himnos tradicionales, canciones folclóricas y piezas clásicas.



Durante un cuarto de siglo, Pallazola fue cantante de salón y pianista, interpretando estándares de jazz y pop en bares.



"Pero luego empecé a tocar en iglesias, y eso es todo lo que hago", dijo.



Tocar en la iglesia le da un tipo de satisfacción diferente. Su madre le dijo que "tocara con sentimiento", y eso es lo que intenta hacer. Creció en Gloucester, escuchando las campanas de Nuestra Señora todos los días.



"Me encanta el sonido de eso", dijo.



Normalmente toca con guantes para proteger sus manos, pero se los quitó para tocar para The Pilot.



Pallazola tocó descalza, teniendo que quitarse las sandalias para subir la escalera. Esto no es un problema, porque normalmente no toca los pedales parecidos a los de un órgano que están conectados al carrillón.



"Si fuera a una escuela de carrillón, insistirían en que toque los pedales", dijo.



Practica en un carrillón separado al otro lado del coro. No puede practicar en el principal "porque sería demasiado ruidoso y cometería muchos errores".



Los clavijeros de un carrillón son como las teclas de un órgano de tubos, dijo, pero la sensación es muy diferente a la de un teclado.



"Poder golpear las teclas en los lugares correctos es difícil", dijo.



El de Nuestra Señora es el carrillón afinado más antiguo de los EE.UU. Un carrillón debe ser afinado en la fábrica. Para afinarlo de nuevo, tendría que ser desmontado y devuelto al fabricante. Un técnico de carrillón viene cada pocos años para ajustar los muelles y las palancas. Un buen reparador de carrillones es difícil de encontrar hoy en día, dijo Cafasso, pero le gusta el hombre del Medio Oeste que lo hace para la parroquia.



A diferencia de un teclado, es imposible sostener una nota de carrillón. Una vez que se toca, desaparece. En el coro, el mecanismo de golpeo ahoga la armonía de las campanas. Afuera, el sonido es puro. La campana favorita de Cafasso es Santa Joana d'Arc.



"Siempre me ha encantado el sonido de las campanas", dijo, añadiendo: "Para mí, son muy expresivas, y casi siento que son la música del Cielo."



Fue enseñada en las formas del carrillón por el Padre Claudius Nowinski, ex director de música de Nuestra Señora. Canaliza sus emociones en su música, especialmente la tristeza desde la muerte de su esposo William Donaldson en 2023.



"Muchas de las canciones que elijo son aquellas que hablan de descansar en paz, de cruzar a la otra orilla, de la alegría que hay en la muerte o en ir a casa con el Señor", dijo.



La destacada compositora de Boston, Mary Bichner, visitó a las carillonistas el 15 de agosto para investigar una pieza que planea escribir para el instrumento. El sonido del carrillón del barrio fue el telón de fondo de su infancia en Filadelfia. Bichner tiene sinestesia, lo que le hace percibir las notas musicales como colores y viceversa. Las coloridas vidrieras de la parroquia le recordaron a La bemol. Está considerando escribir la pieza en esa tonalidad. Esta fue su primera vez en la misma habitación que un carrillón, y estaba emocionada.



"Es muy, muy hermoso", dijo. "Es una experiencia estar en el espacio también, no solo escuchar la grabación, sino escuchar a un ser humano tocando".