El arzobispo Henning y el papa expresan tristeza y prometen oraciones por las víctimas del tiroteo

Tras el mortal tiroteo masivo en una misa escolar en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis el 27 de agosto, el arzobispo Richard G. Henning y el Papa Leo XIV expresaron su tristeza y aseguraron sus oraciones.\r

En una publicación en las redes sociales de la Arquidiócesis de Boston horas después del incidente, el arzobispo Henning dijo que expresó su "solidaridad orante con la comunidad de la Parroquia y la escuela de la Anunciación, el arzobispo Hebda, y todo el clero, religiosos y fieles de la Arquidiócesis de San Pablo y Minneapolis ya que hoy sufren los efectos de la cruel violencia".\r

"Oramos buscando sanación para los heridos, fuerza para los afligidos, y paz para los estudiantes que murieron mientras se reunían con sus compañeros de clase en oración. Que la intercesión de San Miguel Arcángel, defensor de los inocentes, nos libre del mal", dijo el arzobispo.\r

Más temprano en el día, el Papa Leo expresó su cercanía a las víctimas, sus seres queridos y la gente de Minneapolis en un telegrama enviado al arzobispo Hebda por el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.\r

El telegrama decía que el Santo Padre enviaba "sus sinceras condolencias y la seguridad de cercanía espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo".\r

"Mientras encomienda las almas de los niños fallecidos al amor de Dios Todopoderoso, Su Santidad ora por los heridos, así como por los primeros en responder, el personal médico y el clero que cuidan de ellos y de sus seres queridos", continuó el mensaje.\r

"En este momento extremadamente difícil, el Santo Padre imparte a la Comunidad de la Escuela Católica de la Anunciación, la Arquidiócesis de San Pablo y Minneapolis y la gente de la mayor área metropolitana de las ciudades gemelas su Bendición Apostólica como promesa de paz, fortaleza y consuelo en el Señor Jesús", concluyó el mensaje.

