Amigo feniano de John Boyle O'Reilly será honrado con una lápida

BRAINTREE -- Para algunos, el tatarabuelo de Jack Sheehy era un criminal, pero para otros, incluyendo a Sheehy, era un héroe.



Sheehy, de Tewksbury, es descendiente de Denis Cashman, un luchador por la libertad irlandesa y gerente de negocios de The Pilot, cuya tumultuosa vida lo llevó desde Dungarvan, condado de Waterford, a una prisión australiana y a una tumba sin marcar en el cementerio Holyhood de Chestnut Hill.



"Es bastante fascinante, las diversas cosas que hizo", dijo Sheehy.



Cashman recibirá una lápida de la Asociación Nacional de Tumbas de Irlanda, una organización dedicada a mantener las tumbas de los patriotas irlandeses. La nueva piedra, cuyo diseño es un secreto tan bien guardado que ni siquiera Sheehy sabe cómo es, será revelada con una ceremonia en el cementerio Holyhood el 13 de septiembre. Más de 20 parientes de Sheehy vendrán de todo el país para la ocasión.



"Es agradable tener un cierre allí", dijo. "Mi familia tiene cierto interés en la historia en general, y tener a algunos de nuestros propios antepasados directos involucrados en una historia como esta es algo realmente fascinante. Te hace sentir orgulloso de que haya suficiente interés por parte de la gente en Irlanda como para que pasen por todo este proceso por él".



Cashman fue miembro de la Hermandad Feniana, un grupo de sociedades secretas en Irlanda y los EE.UU., que lucharon contra el dominio británico. El término Feniano proviene de los Fianna, legendarios guerreros de la mitología irlandesa.



El 12 de enero de 1867, el mismo día que nació su tercer hijo, Cashman fue arrestado. Su supuesto delito fue fabricar cartuchos de rifle y proporcionar armas a los fenianos. El joven de 25 años fue posteriormente declarado culpable de traición contra la Corona británica. Debido a su juventud, el tribunal ofreció un acuerdo de culpabilidad que reduciría su condena. Él se negó.



"Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, lo haría todo de nuevo", dijo supuestamente. "Estoy dispuesto a morir por Irlanda".



Fue llevado a Australia a bordo del Hougoumont, el último barco que transportó prisioneros a las colonias penales australianas de Gran Bretaña. Él y otros fenianos a bordo fundaron el periódico del barco, The Wild Goose. Cashman escribió un diario detallando sus experiencias en el Hougoumont. El diario original escrito a mano llegó a su nieta, la abuela de Sheehy. Su posesión del diario era un secreto que sólo reveló a unos pocos privilegiados. Después de su muerte, el tío de Sheehy recibió el diario y lo donó a la Universidad de Carolina del Este, donde fue investigado y publicado. Fue entonces cuando la mayoría de los Sheehys se enteraron de su antepasado.



"Era alguien que se aferraba fuertemente a sus ideas", dijo Sheehy, añadiendo, "Tienes que impresionarte con su determinación para seguir sus creencias, incluso en peligro para sí mismo".



Cashman fue perdonado en 1869 y navegó a San Francisco, luego fue a Boston para reunirse con su familia. Trabajó como gerente de negocios para The Pilot junto al editor John Boyle O'Reilly, él mismo un feniano que había sido encarcelado en Australia antes de escapar a los EE.UU. Los dos hombres ayudaron a planificar el Rescate de Catalpa, una trama de 1876 en la que seis fenianos escaparon de una prisión australiana con la ayuda de un barco mercante de New Bedford comprado por O'Reilly y los co-conspiradores de Cashman. Cashman fue uno de los portadores del féretro en el funeral de O'Reilly.



Además de ser gerente de negocios, Cashman escribió artículos para The Pilot y fue una voz franca a favor de la independencia irlandesa. Después de dejar The Pilot, trabajó como superintendente del Departamento de Aguas Residuales de Boston y como vendedor para Donahoe's, una revista católica. Murió en 1897.



La leyenda familiar de los Sheehy sostenía que Cashman estaba enterrado en el cementerio Holyhood, tal vez junto a O'Reilly, pero la ubicación exacta permanecía desconocida.



La tía de Sheehy, Mary, y su hija Susan O'Sullivan "hicieron la mayor parte del trabajo" para darle a Cashman su piedra, dijo. La NGAI investigó el asunto y localizó la ubicación exacta donde Cashman, su esposa Catherine, y sus cinco hijos fueron enterrados (la ubicación de la tumba de su hijo William Patrick aún se desconoce). Una recaudación de fondos de la NGAI recaudó 4,822 euros ($5,611) para la piedra. Se unirá a otras dos marcas del lugar donde está enterrado Cashman: una bandera de los EE.UU., y una irlandesa.