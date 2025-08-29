Iglesias del Jubileo acogerán Misas para padres en duelo el 15 de septiembre

BRAINTREE -- La Arquidiócesis de Boston, en colaboración con el Ministerio de Emaús para Padres en Duelo, celebrará 21 Misas para aquellos que están de luto por la pérdida de un hijo el 15 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores.



Las Misas, que se celebrarán en las cinco regiones de la arquidiócesis y en otras diócesis de todo Estados Unidos, coinciden con el Jubileo de Consagración, parte del Año Jubilar de 2025. Proporcionarán consuelo a los que están de luto y también agradecerán a aquellos que los consuelan a través del ministerio en la iglesia.



"Las personas necesitan consuelo en todas partes", dijo Patrick Krisak, director de formación de fe y discipulado misionero. "Afortunadamente, las personas también ofrecen consuelo en todas partes. Queremos celebrar eso".



Advertisement

La arquidiócesis quería celebrar el Año Jubilar al mismo tiempo que destacaba el trabajo de una de sus organizaciones asociadas, dijo Krisak. El Ministerio de Emaús ofrece talleres, retiros y recursos a los padres que están de luto por la pérdida de sus hijos. Fue fundado en 2009 por Diane y Charley Monaghan, con la ayuda de los frailes franciscanos en el Santuario de San Antonio en Boston. Los Monaghan perdieron a su hijo Paul, de 26 años, teniente primero en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por suicidio el Día de Acción de Gracias de 2002.



"Nuestra Señora de los Dolores es nuestra santa patrona porque comprende totalmente el dolor de un padre cuyo hijo ha muerto", dijo Diane Monaghan.



Emaús está ahora presente en 15 diócesis de todo Estados Unidos y ha llegado a padres en Canadá, Colombia e Irlanda.



"Saben lo que significa ser consolados, y saben lo que significa ofrecer consuelo arraigado en la fe en Cristo", dijo Krisak.



Dijo que el tema del Jubileo de 2025, "Peregrinos de Esperanza", es un recordatorio de la esperanza de que los fallecidos irán al cielo.



"Estamos llamados a ser consoladores peregrinos de esperanza en todo momento y en todos los lugares", dijo. "Cuanto más podamos consolarnos mutuamente como peregrinos de esperanza, mejor estaremos y más nos acercaremos a nuestro Señor. Necesito estos recordatorios en mi vida al menos tanto como cualquier otra persona".



En preparación para las Misas, Emaús ha entregado más de 1.500 tarjetas de Devoción de los Siete Dolores a parroquias de todo Estados Unidos. La devoción representa los siete dolores que María experimentó como madre de Jesús, sabiendo que su hijo moriría y presenciando su sufrimiento en la cruz.



"Nuestra Señora concede siete gracias a aquellos que la honran diariamente meditando en sus siete dolores, según se reveló a Santa Brígida", dijo Monaghan. "Una de las gracias se dirige específicamente a aquellos que difunden esta devoción".



Las 10 iglesias peregrinas del Jubileo en la arquidiócesis celebrarán Misas el 15 de septiembre: la Catedral de la Santa Cruz y el Santuario de San Clemente en Boston; la Parroquia del Santísimo Redentor en East Boston; el Santuario del Santo Rosario en Lawrence; el Santuario de San José Obrero en Lowell; el Santuario de San Juan Pablo II de la Divina Misericordia en Salem; la Parroquia del Beato Andrés Phu Yen en Medford; Nuestra Señora de Fátima en Holliston; la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Marlborough; la Parroquia de San Pablo en Hingham; y la Parroquia de San Patricio en Brockton.



Para obtener una lista completa de los horarios de las Misas, visite emfgp.org/ols-mass-locations.