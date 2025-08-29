El organista Leo Abbott se reunirá con el histórico órgano de la catedral para el concierto del 150 aniversario

BRAINTREE -- "Ese órgano es un viejo amigo mío", dice Leo Abbott, ex director musical de la Catedral de la Santa Cruz.



Cuando Abbott llegó por primera vez a la catedral en 1986, el otrora grandioso órgano E. y G.G. Hook y Hastings, construido en 1875 y tal obra de arte que tiene su propio número de opus, estaba casi completamente inutilizable. Sus 5,292 tubos estaban obstruidos con suciedad, polvo y lo que Abbott llamó "cosas de paloma". Las conexiones eléctricas añadidas en la década de 1920 estaban fallando.



"Sólo podías tocar tal vez dos notas y eso era todo", dijo Abbott.



No lo soportaría. Bajo su supervisión, los voluntarios desmontaron el órgano y lavaron los tubos sucios. A lo largo de los años, lideró una extensa campaña de recaudación de fondos para devolver lentamente el órgano a su antiguo esplendor.



"La construcción de ese instrumento es de otra época, cuando los constructores se enorgullecían mucho de todo lo que hacían", dijo.



Advertisement

En 1989, Abbott comenzó a organizar conciertos anuales del Fondo de Restauración del Órgano con músicos invitados. Uno de ellos fue Richard Clark, entonces organista de la Parroquia de Santa Cecilia en Boston. Cada año que Clark tocaba el órgano, notaba que cada vez más de sus partes volvían a funcionar. Clark es ahora el director musical de la catedral. Siempre que se sienta a practicar, agradece a su predecesor.



"Leo es realmente responsable de resucitar este instrumento", dijo Clark.



Abbott se reunirá con su viejo amigo el 14 de septiembre a las 3 p.m., como parte de una serie de conciertos que celebran el 150 aniversario del órgano. El 14 de septiembre es la fiesta de la Exaltación de la Cruz, la fiesta titular de la catedral. Abbott interpretará obras de Vierne, Mozart, Mendelssohn y Franck, así como una versión de "Vexilla Regis Prodeunt", un himno que Abbott llamó la canción temática de la catedral. Abbott encargó la pieza de 12 minutos a Naji Hakim, un organista y compositor que se convirtió en el maestro de Abbott después de que los dos hombres se conocieron en un concurso de órgano francés en 1992.



"Mi amigo el Sr. Hakim no escribe música fácil", dijo Abbott.



Abbott ha tocado en todo Estados Unidos y Europa, interpretando en órganos tan famosos como los de Notre Dame y St. Sulpice en París, pero la catedral conserva su encanto.



"Tiene su propio carácter", dijo.



El órgano nunca ha tenido una restauración completa en sus 150 años. Las extensas renovaciones que la catedral experimentó de 2017 a 2019 no tocaron el órgano, pero reemplazar los suelos alfombrados por mármol y piedra hizo que el instrumento fuera mucho más resonante. Después de escuchar el órgano en la catedral renovada, Abbott le dijo a Clark, "Esto es lo que el Sr. Hastings tenía en mente".



"El instrumento ahora puede llenar la sala", dijo Clark.



Sólo 61 de los tubos del órgano no son originales.



"Los sonidos que estás escuchando son exactamente los mismos sonidos que la gente escuchó en 1875", dijo Clark.



Dijo que Hook y Hastings era uno de los mejores constructores de órganos en los Estados Unidos. La catedral alberga el mayor ejemplo del trabajo de la firma en cualquier parte del mundo. Los "peregrinos del órgano" vienen regularmente a la catedral para visitar el instrumento y tocarlo.



"Estos son sonidos gloriosos y asombrosos que se están utilizando", dijo Clark.



Para aquellos que deseen asistir al concierto, se sugiere una donación de $20 para adultos y $10 para estudiantes y personas mayores.