Glendon recibe el honor más alto de los Caballeros por su servicio a la iglesia

BRAINTREE -- Mary Ann Glendon, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard y ex embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede que sirvió en varios roles bajo tres papas, recibió el Premio Gaudium et Spes de los Caballeros de Colón en su 143ª Convención Suprema el 5 de agosto.



El Premio Gaudium et Spes es el honor más alto que los Caballeros pueden otorgar a un individuo. Se otorga a alguien que ha dedicado su vida a avanzar en la misión de la Iglesia Católica.



"La embajadora Mary Ann Glendon es un verdadero regalo para la iglesia universal y para la iglesia aquí en Massachusetts. Su erudición y liderazgo en defensa de la dignidad humana y los derechos humanos han demostrado ser extraordinariamente impactantes", dijo el arzobispo Richard Henning, quien asistió a la Convención Suprema y estuvo presente para presenciar a Glendon recibir el premio, al Pilot.



"Además de sus muchos logros, estoy muy agradecido por su testimonio personal de fe e integridad y su dedicado servicio a tres papas. Felicito a los Caballeros de Colón por reconocer las contribuciones de Mary Ann Glendon al otorgarle el Premio Gaudium et Spes", dijo el arzobispo.



En un video que celebra el premio de Glendon, el Caballero Supremo Patrick Kelly dijo que Glendon "ha defendido valientemente la dignidad humana y los derechos de los vulnerables".



Advertisement

Nacida y criada en el oeste de Massachusetts, Glendon recibió su título de abogada de la Universidad de Chicago y ha enseñado en la Facultad de Derecho de Harvard durante casi 40 años. En 1995, el Papa San Juan Pablo II le pidió que liderara la delegación de la Santa Sede en la Conferencia de la ONU sobre la Mujer en Beijing. Representantes de 189 países deliberaron sobre políticas que afectan a las mujeres en todo el mundo.



"Estaba bastante impresionada con la idea de conocer a un papa", dijo Glendon en el video. "Él me dio un consejo: Sé una voz para los que no tienen voz".



Glendon promovió las enseñanzas de la iglesia, oponiéndose al uso de anticonceptivos como método para prevenir el VIH y el SIDA.



"Cada vez que surgía un problema en el Vaticano que trataba sobre las mujeres, acudían a Mary Ann", dijo el obispo William Murphy, obispo emérito de la Diócesis de Rockville Centre y nativo de Boston, en el video.



El Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI le pidieron que se uniera a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, un panel de expertos que asesora a la iglesia en asuntos legales, económicos y políticos. Fue miembro de la academia durante más de 20 años. En 2013, el Papa Francisco la nombró para una comisión para reformar el Banco del Vaticano, un proyecto en el que trabajó durante cinco años.



"Fueron los tres papas los que realmente recurrieron a ella por su habilidad y liderazgo", dijo el cardenal Seán P. O'Malley en el video.



El presidente George W. Bush nombró a Glendon como embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede en 2007. Su mandato aumentó y mejoró la comunicación entre los dos países, y utilizó su posición para luchar contra la trata de personas y promover la educación de las mujeres y las niñas en las naciones subdesarrolladas.



"Como embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede, y una voz de confianza tanto dentro como fuera de la iglesia, ha demostrado cómo nuestra fe católica puede comprometer al mundo con sabiduría y convicción", dijo Kelly en el video. "Su liderazgo, erudición y profundo compromiso con la verdad encarnan lo que significa ser un católico fiel en el mundo moderno".



La Cena del Estado de los Caballeros de Colón, donde Glendon recibió el premio, fue asistida por más de 2,000 Caballeros y clérigos. El arzobispo William Lori de Baltimore, el Capellán Supremo de los Caballeros, leyó su cita de premio.



"Una verdadera mujer del Renacimiento, nuestra homenajeada ha recurrido a sus estudios de derecho, teología, filosofía y diplomacia para hacer contribuciones duraderas a la iglesia y la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional", dijo. "Ha dedicado su formidable intelecto y autoridad moral a avanzar en las enseñanzas sociales de la iglesia, abogando por los derechos humanos y la libertad no por su propio bien, sino para defender la dignidad de cada persona humana y promover el bien común de todos".



En sus comentarios, Glendon agradeció a los Caballeros por su apoyo a los laicos católicos. Habló sobre "Gaudium et Spes", el documento del Segundo Concilio Vaticano que lleva el nombre del premio. El documento establece que la iglesia, especialmente a través de los laicos, tiene la responsabilidad de abordar los problemas que afectan al mundo fuera de la esfera tradicional de la iglesia. Glendon dijo que el documento todavía tiene lecciones para los laicos católicos.



"El trabajo de construir la civilización de la vida y el amor es nuestra responsabilidad, sea lo que sea que estemos haciendo en nuestra vida diaria, y es un trabajo que nunca va a terminar", dijo. "Los Caballeros de Colón, desde el momento en que fueron fundados hasta el presente, han sido el modelo por excelencia de una presencia transformadora en la esfera secular".