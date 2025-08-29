La Arquidiócesis lanza una academia para apoyar a los nuevos profesores de escuelas católicas

BRAINTREE -- Eileen McLaughlin, superintendente de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Boston, compara ser un nuevo profesor en una escuela católica con "beber de la manguera de incendios".



"Creo que muchos profesores siempre tienen esa sensación de emoción", dijo. "Sé que yo lo hice".



Su primer trabajo como profesora en una escuela católica fue en 1998 en la Escuela St. Ann en Somerville.



"Fue abrumador, porque quería hacerlo bien", dijo. "Ningún profesor entra en un aula queriendo no hacerlo bien. Pero hay tantas cosas que manejar, tantas piezas operativas que manejar, y por eso creo que el trabajo puede ser abrumador".



En la Academia de Liderazgo Lynch, un programa de Boston College para directores de escuelas, McLaughlin descubrió que el éxito de cada escuela católica comienza en el aula. Cuando se convirtió en la superintendente de la arquidiócesis en 2024, quería establecer "un enfoque útil para apoyar a los profesores", incluyendo la formación en la fe y la comunicación con los padres y los estudiantes.



Para hacer eso, ella y la Oficina de Escuelas Católicas desarrollaron la Academia McNeice, una serie de cinco días de sesiones de capacitación para los nuevos profesores de escuelas católicas en la arquidiócesis.



Advertisement

La Academia McNeice, nombrada así por la Fundación McNeice que financió su creación, celebró su primera sesión del 18 al 22 de agosto en el Centro Pastoral en Braintree. Cincuenta profesores de jardín de infantes a octavo grado que representan a 22 de las escuelas católicas de la arquidiócesis asistieron. Todos ellos han estado enseñando durante menos de tres años. Quince profesores están en una lista de espera para futuras sesiones.



"Quiero que tengan un sentido de comunidad", dijo McLaughlin.



El 18 de agosto, los profesores asistieron a misa juntos, aprendieron sobre el liderazgo espiritual y recibieron una lección de historia sobre la arquidiócesis de la archivista jefe Violet Hurst.



"Hay una sensación de emoción por ser parte de algo tan grande", dijo McLaughlin.



Cuando Mary Bridget Chick, la directora de desarrollo de profesores de la Oficina de Escuelas Católicas, comenzó a trabajar en las escuelas católicas de la arquidiócesis en 2002, tenía una "maravillosa comunidad escolar de mentores". Ahora quiere proporcionar lo mismo para una nueva generación de profesores.



"Sólo por esa comunidad me encuentro en este papel 20 años después", dijo, "pero también creo que si hubiera tenido algo como esto hace 20 años, mi crecimiento habría sido un poco más fácil y habría ocurrido más rápidamente".



Las sesiones del 19 y 20 de agosto se centraron en el liderazgo instruccional, y las sesiones del 21 y 22 de agosto se centraron en la gestión ejecutiva. El 20 de agosto, Devon Holt, directora del Centro de Educación Infantil de la Escuela St. Mary of the Hills en Milton, dio una presentación instruccional sobre cómo los profesores pueden usar los datos de los resultados de las pruebas para mejorar sus planes de lecciones.



Holt dijo que los profesores podrían pensar en los datos como un juego y como un incentivo para hacerlo mejor. Los estudiantes necesitan incentivos para mejorar sus calificaciones en las pruebas, dijo, y la misma lógica se aplica al rendimiento de los profesores.



"No te estreses", dijo. "Se pone más fácil".



Se pidió a los profesores que miraran los datos de crecimiento del MAP (Medidas de Progreso Académico) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA) de sus propias aulas. MAP es una serie de pruebas estandarizadas que miden el crecimiento académico de los estudiantes durante el año escolar.



"Te va a ayudar a entender a todos tus estudiantes", dijo. "Va a guiar tu instrucción dentro del aula, y va a fomentar ese ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo".



Dijo que los datos del MAP hacen responsables tanto a los profesores como a los estudiantes.



"Todos nuestros estudiantes aprenden de manera diferente", dijo. "Siempre necesitas asegurarte de que estás llegando a todos tus estudiantes".



Dijo que los estudiantes más exitosos necesitan ser desafiados tanto como los estudiantes menos exitosos necesitan ser ayudados.



"Necesitas buscar a cada persona, y necesitas desarrollar instrucción para cada persona para que cada persona crezca", dijo.



Los profesores hicieron un ejercicio en el que observaron los datos del MAP de sus estudiantes para áreas que necesitan mejora, y buscaron formas en las que podrían cambiar sus planes de lecciones para mejorar las calificaciones en las pruebas.



Abby Lacroix, que está comenzando su tercer año como profesora de primer grado en la Escuela St. Monica en Methuen, descubrió que las calificaciones de lectura de sus estudiantes son fuertes, pero hay "espacio para mejorar" en matemáticas.



"Sé que la resolución de problemas y los problemas de palabras son siempre un tema candente en la instrucción de matemáticas, así que definitivamente trataría de pasar por más métodos de resolución de problemas el próximo año", dijo.



Se unió a la Academia McNeice para conectarse con otros nuevos profesores.



"He conocido a muchas personas increíbles, y siento que he obtenido muchas estrategias de instrucción y cosas así", dijo.



Kaylin Ciesluk, que comienza su tercer año como profesora de ELA de sexto a octavo grado en la Escuela St. Anthony en Everett, dijo que aprendió "a no tener miedo" de los datos. Está considerando hacer más calentamientos de gramática para sus estudiantes este otoño. Antes de St. Anthony's, enseñó en una escuela pública en Connecticut.



"Lo más importante es -- especialmente al pasar de una escuela pública a una escuela católica -- es darse cuenta de que puedo usar a Jesús como el mejor profesor", dijo, "y mirar sus estilos de enseñanza y estudiarlo y ver cómo enseñó a todos, con lo que estamos haciendo hoy y cómo puedo usar los principios católicos más dentro de nuestro aprendizaje".



Delilah Demopoulos, una profesora de matemáticas, ciencias y religión de quinto grado que comienza su segundo año en la Academia Católica St. John Paul II Lower Mills en Dorchester, se inscribió en la Academia McNeice para poder mejorar sus habilidades y conocer a otros profesores.



Dijo que estaba "muy emocionada" al mirar los datos de su clase. Al principio, se decepcionó por los estudiantes que no cumplieron con sus metas, pero entre el examen de invierno y el examen de primavera del año escolar 2024-2025, el 76 por ciento de sus estudiantes vieron mejoras en sus calificaciones.



"Eso, para mí como profesora de primer año, fue una liberación de la tensión, una liberación de un aliento", dijo. "Como, está bien, puedo hacer esto. Quiero seguir trabajando en las prácticas que tengo ahora y seguir construyendo sobre el consejo de los profesores experimentados a mi alrededor".



Demopoulos estaba especialmente interesada en la sesión de capacitación del 19 de agosto, que trataba sobre la importancia de establecer vínculos con los estudiantes.



"Es muy importante tener una instrucción estructurada, significativa y efectiva", dijo, "pero es difícil hacer que los niños se involucren realmente si no sienten que hay una conexión, si no sienten que pueden confiar en ti".



Mientras los profesores aprendían y discutían juntos en el auditorio del Centro Pastoral, eran observados por una figura de cartón de Luce, la mascota del Año Jubilar de 2025.



Chick dijo que en Luce, un "peregrino de esperanza", ve "toda la esperanza y el potencial en cada estudiante que se cruza en nuestro camino".



"Veo lo mismo en nuestros profesores, y al igual que queremos acompañar a nuestros estudiantes en su crecimiento, el desarrollo profesional es el mismo camino que recorremos juntos para crecer como educadores", dijo.