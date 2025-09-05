Iglesias Católicas Orientales: Iglesia de Framingham es hogar espiritual para los católicos siro-malabares

FRAMINGHAM -- El 27 de julio de 1946, Santa Alphonsa de la Inmaculada Concepción dijo: "Mañana habrá una gran batalla".



Santa Alphonsa, nacida como Anna Muttathupadathu en Kerala, India, fue una monja clarista franciscana que trabajó como maestra a pesar de años de lucha contra enfermedades extremadamente dolorosas. Su obispo local le preguntó cómo podía manejar las noches sin dormir pasadas en agonía.



"Estoy amando a Jesús en mi sufrimiento", dijo ella.



La mañana después de que hizo el críptico pronunciamiento sobre su "batalla", yacía en su celda, murmuraba "Jesús, María, José", y murió. Tenía 36 años. El Papa Benedicto XVI canonizó a Santa Alphonsa en 2008, convirtiéndola en la primera santa de la Iglesia Católica Siro-Malabar.



La Iglesia Siro-Malabar es la más grande de las 23 Iglesias Católicas Orientales, que tienen sus propias liturgias y jerarquías mientras permanecen en comunión con Roma bajo la jurisdicción del papa. La iglesia sigue el Rito Siríaco y es la más grande de las Iglesias Orientales, con 5.5 millones de miembros.



Según la tradición, la iglesia fue fundada por San Tomás el Apóstol cuando llegó a India para difundir el Evangelio en el primer siglo d.C. La iglesia mantiene una fuerte devoción a San Tomás, y los siro-malabares son tradicionalmente conocidos como Cristianos de San Tomás. Estos Cristianos de San Tomás interactuaron con la Iglesia Siria Oriental, y los dos desarrollaron un rito compartido.



A pesar de la separación de India del mundo occidental, la iglesia permaneció en comunión con Roma durante muchos siglos. Los Cristianos de San Tomás fueron pastoreados por obispos sirios orientales hasta que los misioneros portugueses trajeron el Rito Latino a India en el siglo XVI.



Algunos Cristianos de San Tomás deseaban preservar su liturgia tradicional y se separaron en una iglesia diferente. A finales del siglo XIX, la Curia Romana designó a este grupo como la Iglesia Siro-Malabar. Desde entonces, la iglesia se ha extendido desde India hasta los EE. UU., Reino Unido y otros países con una diáspora india.



Setenta y nueve años después de que Santa Alphonsa predijera su "gran batalla", la Iglesia de San Tomás en Framingham, la única parroquia siro-malabar en Massachusetts, conmemoró su día de fiesta con una Santa Qurbana (Misa) celebrada por el Padre Dijo Thomas.



"Necesitamos entender que ella no hizo nada en el mundo secular en la Tierra, nada extraordinario, pero vivió una vida para Jesucristo", dijo el Padre Thomas en su homilía. "Incluso en su sufrimiento, ella estaba amando a Jesucristo".



Dijo que Santa Alphonsa nunca se quejó de su dolor porque encontró fuerza en la imagen de Cristo crucificado. Señaló que los católicos a menudo rezan por el fin de sus sufrimientos, cuando realmente deberían ofrecer su sufrimiento como un regalo a Dios como ella lo hizo.



"Ella comenzó a sufrir por Cristo", dijo. "Entonces, su sufrimiento fue compartir el sufrimiento de Jesucristo, dentro de su pasión y muerte".



El Padre Thomas dijo que un verdadero cristiano nunca reza por una vida sin sufrimiento, porque no existe tal cosa. En cambio, les dijo a la asamblea que ofrecieran sus sufrimientos a Dios a través de la Santa Qurbana.



"Necesitamos aprender a enfrentar el sufrimiento, cómo manejarlo, enfrentarlo", dijo. "Eso es solo con Jesucristo".



El Padre Thomas dijo que la Qurbana tiene más énfasis en el canto que la Misa Católica Romana. En San Tomás, la Qurbana es una mezcla eléctrica de estilos musicales, incluyendo melodías clásicas indias, bandas de alabanza modernas, jazz suave y música electrónica. La consagración de la Eucaristía se hace frente al altar, como se hacía en el Rito Latino antes del Segundo Concilio Vaticano.



"Eso es un requisito litúrgico, y en el Rito Oriental, hay una enseñanza de que miramos hacia el Este", le dijo el Padre Thomas a The Pilot. "Así que por eso nos volvemos hacia el altar, y esperamos la segunda venida de Jesucristo".



La iglesia estaba llena de mujeres envueltas en coloridos saris. A un lado del altar había una estatua de María acunando al niño Jesús, la mitad inferior de su rostro envuelta en sombras. María estaba entre candelabros de cristal sobre un mantel de lentejuelas azules brillantes. Una corona de flores secas mantenía a la Madonna y al niño juntos. Al otro lado del altar había una estatua de Santa Alphonsa, sombreada por un paraguas rojo y dorado, con coronas de flores colgadas alrededor de su cuello. Exuberantes ramos rodeaban la tarima en la que fue llevada en procesión por la iglesia. El Padre Thomas bendijo la estatua con incienso y agua bendita. Los feligreses se alinearon para venerar una reliquia de Santa Alphonsa antes de compartir comida india, helado y pastel (también era el 46º cumpleaños del Padre Thomas) en el sótano de la parroquia. Un dibujo animado sobre los sufrimientos de Santa Alphonsa se proyectó en una pantalla grande.



Unas 100 familias adoran en San Tomás cada domingo, pero ese número baja a los 60 o 70 durante el verano, cuando los feligreses viajan a India. Algunos vienen desde lugares tan lejanos como Vermont, Rhode Island y New Hampshire, donde San Tomás celebra la Qurbana una vez al mes para la población siro-malabar de ese estado. La iglesia está supervisada por la Eparquía Siro-Malabar de Chicago, que está celebrando un Año Jubilar en honor a su 25 aniversario.



"La gente es muy acogedora, muy activa, y aquí en la iglesia parecen ser muy enérgicos", dijo el Padre Thomas, quien se convirtió en pastor de San Tomás el 1 de julio. Nació en Kerala y llegó a los EE. UU. en 2017, sirviendo en parroquias siro-malabares en Pensilvania antes de llegar a Framingham.



Los primeros católicos siro-malabares llegaron a los EE. UU. en la década de 1970. Ellos y los inmigrantes de Kerala posteriores fueron atraídos por la libertad y la oportunidad económica. Muchos, incluyendo a Depin Suja, miembro de la Junta de Fideicomisarios de la parroquia que emigró a los EE. UU. en 2011, vinieron a trabajar en la floreciente industria de TI. Le gusta Nueva Inglaterra por su gente amigable, diversidad cultural y las estaciones cambiantes, aunque su esposa prefiere el clima cálido de Kerala. Dijo que la parroquia es "donde podemos enviar a nuestros hijos a aprender nuestra historia".



"La comunión y la comunidad que tenemos, todas las tradiciones, lo que seguimos en nuestras tradiciones católicas", dijo. "Lo más importante es la familia".



Los católicos siro-malabares en Nueva Inglaterra no se reunieron regularmente hasta que se estableció el Grupo de Oración Católica de Kerala en la década de 1990. Los sacerdotes visitantes celebrarían la Qurbana en las salas de estar antes de principios de la década de 2000 cuando, con la ayuda de la Arquidiócesis de Boston, viajaban de iglesia en iglesia.



San Tomás fue oficialmente establecido en 2004. En ese momento, la Qurbana se celebraba en la capilla de la Escuela Estatal Walter E. Fernald en Waltham. La iglesia recibió su hogar permanente, la antigua Parroquia de San Jeremías en Framingham, en 2008. La arquidiócesis había cerrado esa parroquia en 2005, y vendió la propiedad a los siro-malabares en 2011. De 2008 a 2011, la comunidad siro-malabar tuvo que compartir la parroquia con los vigilantes que ocupaban el edificio en protesta por su cierre. Hay algunos restos de la antigua vida de San Jeremías, como un dramático mural del Antiguo Testamento sobre el altar y placas conmemorativas en las paredes con los nombres de los antiguos feligreses irlandeses, italianos, polacos y franceses. Ahora, la iglesia se ha convertido en un faro espiritual para una comunidad de inmigrantes más reciente. Por eso, Suja se asegura de estar en la Qurbana todos los domingos.



"Lo principal para mí", dijo, "es solo para mí, no puedo hablar por los demás, es la comunión, la amistad".



Nota del editor: Este artículo es parte de una serie ocasional que se centra en las Iglesias Católicas Orientales con presencia en el este de Massachusetts.