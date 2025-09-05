La reliquia de San Antonio añade un significado especial a la fiesta del North End

BOSTON -- No es difícil pasar a un santo por la seguridad del aeropuerto, dice el padre franciscano Alessandro Ratti.



El padre Ratti, un fraile franciscano convencional de la Basílica de San Antonio en Padua, viaja por todo el mundo con una reliquia de primera clase del santo: una costilla flotante, tomada del cuerpo de San Antonio cuando fue exhumado para un estudio científico en 1981. El padre Ratti dijo que visitar a los devotos del santo en diferentes continentes es como una reunión familiar.



"No es un problema", dijo. "Absolutamente. Nadie lastimaría a San Antonio".



El padre Ratti transporta la reliquia en una pequeña maleta, que permanece a su lado en todo momento. Nunca la envía ni permite que vaya en la bodega de un avión, aunque no está preocupado por perder la reliquia. Después de todo, San Antonio es el santo patrón de los objetos perdidos.



"Él puede cuidarse a sí mismo y no perderse", dijo el padre Ratti.



San Antonio es su equipaje de mano, pero él lo ve al revés. Se considera a sí mismo el compañero de viaje del santo.



"Él es el que se espera en estos festivales, o en los días en su honor", dijo. "Y nosotros somos solo los frailes que lo acompañamos".



El padre Ratti habló con The Pilot en la sede de la Sociedad de San Antonio en el North End de Boston, que recientemente se vinculó con la Archicofradía de San Antonio en Padua. Las estatuas de los santos se alineaban en la parte trasera del bar con poca luz, incluyendo a San José reclinado detrás de un letrero de neón de Sam Adams. Frank Sinatra y Dean Martin sonaban en los altavoces. Los miembros de la sociedad se abrazaban y besaban. Era el 28 de agosto, el primer día de la 106ª Fiesta anual de San Antonio, y el padre Ratti había traído la reliquia al North End para la ocasión.



"Tener las reliquias realmente nos devuelve a las raíces de toda la celebración, de modo que ahora realmente tenemos una parte de San Antonio con nosotros en este momento", dijo el padre Michael Della Penna, párroco de la parroquia de San Leonardo de Port Maurice en el North End. "Así que, para mí, es una experiencia hermosa que nos unamos como vecindario y celebremos a uno de nuestros propios santos franciscanos, uno de los santos más grandes de nuestra iglesia que siempre nos ayuda a acercarnos más a Jesús".



El padre Della Penna y el padre Ratti saludaron calurosamente a los asistentes a la fiesta fuera de la sede de la sociedad. Una alegre tarantela sonaba desde el restaurante de al lado. La calle circundante estaba cerrada, llena de juegos de carnaval y vendedores de pizza, raviolis, albóndigas y callos.



"Es bastante colorido", dijo el padre Ratti. "Es un típico festival callejero del sur de Italia para un santo. Y creo que este ha conservado todo el sabor. Quizás no puedas encontrar un festival tan animado en Italia hoy en día. Pero aquí está, igual que hace 100 años".



El presidente de la Sociedad de San Antonio, Michael Bonetti, quien ayudó a establecer la relación de la sociedad con la Archicofradía en Padua, colocó cintas rosas de Santa Lucía en los hábitos del padre Della Penna y del padre Ratti. La procesión de la estatua de 100 años de Santa Lucía, llevando sus ojos arrancados, es un anticipo de las festividades del fin de semana.



"Preparé a Santa Lucía esta mañana con las flores frescas en la parte inferior, una capa de oro, sus cintas, la lavé, y mañana preparamos a San Antonio temprano en la mañana", dijo Bonetti.



Nació a dos puertas de la sede de la sociedad y ha participado en sus actividades desde que tenía cinco años. Para Bonetti, la "fiesta de todas las fiestas", como se conoce, es "como la Navidad en agosto".



"Cada año, es la misma sensación", dijo. "Nunca se va. Siempre digo esto, te pones la piel de gallina cuando la calle está toda preparada".



En la capilla de la sociedad, la estatua de Santa Lucía estaba adornada con papel para moscas para que los devotos pegaran billetes de dólar. La estatua de San Antonio estaba esperando en las alas para recibir el mismo tratamiento. Fabricada en una fábrica de Charlestown, su rostro fue construido a medida para ser una réplica exacta de una estatua en Montefalcione, Italia. Los inmigrantes de esa ciudad establecieron la fiesta en el North End.



"Todo cambia", dijo Bonetti. "Pero la fiesta es una constante en nuestra vida".



La reliquia de San Antonio ha aparecido en la fiesta cuatro veces durante su historia, más recientemente para su 100º aniversario en 2019.



"Esta reliquia es realmente, realmente especial", dijo Bonetti. "Y lo que es tan especial de esta es que es el hueso que está más cerca del corazón en el cuerpo, el corazón del santo".



En los últimos años, Bonetti ha "construido una gran relación" con la basílica en Padua. Llevar la reliquia de Italia al North End es un proceso complejo que requiere que el Arzobispo de Boston reciba permiso de la basílica. Bonetti dijo que, dado que San Antonio es uno de los santos más queridos en la Iglesia Católica, "solo hay una cantidad limitada de él que puede repartirse".



"Es un honor hacerlo cada año", dijo, y agregó: "Es un proceso complicado. No es una cosa fácil. Es mucha comunicación, mucho trabajo durante un año tratando de traerlos aquí".



Su propia devoción a San Antonio solo ha crecido más fuerte desde el 100º aniversario de la fiesta y la pandemia, que vio a multitudes enmascaradas y con guantes salir a venerar al santo. Dijo que San Antonio no solo es su patrón, sino su amigo y hermano.



"Es una experiencia muy significativa tenerlo cerca de nosotros", dijo.



El padre Ratti dijo que sostener la reliquia es como estrechar la mano de un viejo amigo.



"Creo que las reliquias son nuestra forma específica de relacionarnos con una persona", dijo. "No somos solo espíritu, somos espíritu encarnado con carne y huesos. Así que necesitamos algo para mirar, algo para tocar, para relacionarnos unos con otros".