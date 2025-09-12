Jóvenes adultos se reúnen en Waltham para la fiesta de vigilancia de la canonización

WALTHAM -- Eran las 4 a.m. del 7 de septiembre, y el único signo de vida fuera de la Parroquia de San Judas en Waltham era un par de mapaches en el césped, aún mojado por la lluvia de la noche.



El sótano de la parroquia estaba igualmente tranquilo. Una mesa estaba llena de galletas y brownies. Un colchón inflable, mantas y mochilas estaban esparcidos por el suelo. En el centro de la sala, una docena de jóvenes adultos se agrupaban juntos, viendo escenas de un glorioso día soleado y cielos azules sobre la Basílica de San Pedro en Roma. En la pantalla grande, el Papa León XIV estaba canonizando a los Santos Pier Giorgio Frassati (1901-1925) y Carlo Acutis (1991-2006), dos hombres cuyas breves pero devotas vidas han inspirado a los jóvenes católicos durante décadas. San Carlo es conocido informalmente como el santo patrón de internet, por lo que el Padre Jeremy St. Martin, vicario parroquial de San Judas, pidió su intercesión cuando la transmisión tuvo dificultades técnicas.



"¡Carlo, ayúdanos!" Exclamó en broma.



Los jóvenes adultos que veían la transmisión habían estado en la iglesia durante 16 horas, celebrando la canonización con una pijamada y una fiesta de vigilancia. Las festividades comenzaron el 6 de septiembre con confesiones, oración vespertina, misa, adoración, una cena de pasta y albóndigas (elegidas porque ambos nuevos santos son italianos), juegos de mesa, baile y luego una breve siesta antes de la canonización.



"Como jóvenes, todavía podemos vivir la fe, y en tiempos modernos", dijo Lisa Hugick, quien tejía una manta morada mientras veía la canonización (a la que llamó su "proyecto de penitencia"). "Hay muchos santos jóvenes a lo largo de la historia, pero todavía tenemos santos jóvenes en la iglesia, y su devoción me inspira a querer seguir acercándome a Jesús".



La idea de la pijamada fue del Padre Shawn Carey, párroco de San Judas. Ver la canonización de San Carlo en tiempo real fue algo así como un mulligan para él. Se suponía que debía haber visto al Papa Francisco canonizar a San Carlo el 27 de abril. La Iniciativa Juvenil Católica para Sordos de las Américas había invitado al Padre Carey a Roma para el Jubileo de las Personas con Discapacidades el 28 y 29 de abril. Sin embargo, la muerte del Papa Francisco obligó a posponer la canonización.



"Dios tiene un plan", dijo el Padre Carey. "Tenemos planes, pero los planes de Dios son los mejores".



El Padre St. Martin dijo que la pijamada era una oportunidad para hacer "amistades en Cristo".



"Creo que todos somos más amigos ahora con Carlo y Giorgio en el cielo, pero ahora somos más amigos entre nosotros, lo cual es genial".



"Siempre disfruto viniendo a San Judas porque es una gran comunidad aquí, y sabía que sería muy divertido, especialmente con el Padre Jeremy y el Padre Shawn", dijo Cory Foster, de 23 años.



Descalzo y en pijama, Foster vio la canonización mientras tomaba café de una taza que mostraba a Jesús diciendo "¡Yo vi eso!".



Él y los nuevos santos tienen intereses similares, incluyendo el senderismo y la escalada de montañas.



"Realmente se siente personal", dijo. "Son mucho como yo".



Su parte favorita de la pijamada fue cuando bailaron al ritmo de "Cotton-Eyed Joe".



Monica Cote, de 27 años, dijo que se inspiró en los dos santos porque eran atletas como ella. Vino a San Judas para ver una canonización pero terminó pasando el rato con amigos. Ella y las otras jóvenes se hicieron las uñas y se dieron tratamientos faciales. Grace Mazzarella bromeó diciendo que "asustaron a los chicos con el cuidado de la piel".



"Nosotras, las damas, decidimos que era un buen momento para mimarnos, y supongo que los caballeros no estaban preparados para eso", dijo.



Mazzarella pasó el tiempo dibujando en su cuaderno de bocetos. Algunas de sus obras de arte tienen temas religiosos, pero generalmente dibuja lo que se le viene a la mente. Dijo que se siente atraída por los Santos Carlo y Giorgio porque "están más cerca de nuestro período de tiempo".



"Es más fácil relacionarse con los problemas que tuvieron en el mundo, especialmente San Carlo ahora, porque estamos en la era de internet", dijo.



Tyler Worthy no conocía a ninguna de las personas en la pijamada hasta esa noche.



"Fue realmente maravilloso compartir ese entusiasmo por estos dos jóvenes", dijo. "En última instancia, el entusiasmo, por supuesto, es por Dios, que brilla su luz a través de los santos".



Hace varios años, Worthy visitó Turín y asistió a un evento con la sobrina de San Giorgio. También vio la tumba del santo.



"Siempre tuve una conexión increíble con él, especialmente porque disfruto del senderismo y estar al aire libre", dijo.



Worthy y San Carlo nacieron en el mismo mes del mismo año.



"Eso ha sido realmente genial, aprender sobre cómo este hombre es como un espejo de mí mismo", dijo. "Este es alguien con quien podría haber ido a la escuela, y ahora es un santo en el cielo. Así que es inspirador vivir de esa manera, aunque no tenga la misma salida temprana que él, todavía puedo aspirar a la santidad".