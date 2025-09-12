Conferencia Esperanza por la Vida contará con la participación estelar de 'The Chosen'

BRAINTREE -- El Arzobispo Richard G. Henning, la estrella de "The Chosen" Jonathan Roumie, y la Madre Olga del Sagrado Corazón serán los principales oradores en una gran conferencia pro-vida en Brighton el próximo mes.



La Conferencia Esperanza por la Vida se llevará a cabo en la Pista de New Balance el 4 de octubre de 8 a.m. a 4 p.m. El Arzobispo Henning celebrará la Misa, mientras que Roumie, quien interpreta a Jesús en el exitoso programa, y la Madre Olga darán discursos principales. La conferencia también contará con música del Proyecto Vigilia y paneles de discusión moderados sobre temas pro-vida. Sylvia Fernandez del Castillo, directora de la Oficina Pro-Vida de la Arquidiócesis de Boston, dijo que se espera que asistan entre 3,500 y 4,000 personas.



"Es un esfuerzo de evangelización y una celebración de lo que es verdadero, bueno y hermoso", dijo. "También destacaremos el trabajo que la Arquidiócesis de Boston hace en nuestras comunidades para apoyar a las mujeres y familias vulnerables y para caminar con nuestras parroquias y todas las personas de Dios en amor y solidaridad a través del trabajo de la Oficina Pro-Vida".



La Oficina Pro-Vida está trabajando con los Hombres de la Divina Misericordia de Quincy y las Hijas de María de Nazaret, la orden de la Madre Olga, para organizar el evento.



"Esto nunca hubiera sucedido sin el apoyo de la Madre Olga", dijo Fernandez.



El año pasado, la Oficina Pro-Vida organizó una conferencia para la comunidad hispana de la Arquidiócesis de Boston en Lawrence. El éxito de ese evento inspiró a Fernandez a organizar uno más grande que involucrara a toda la arquidiócesis.



"Cuando el Papa Francisco declaró el Año Jubilar de la Esperanza, la frase 'Esperanza por la Vida' simplemente me vino a la mente", dijo.



Originalmente imaginó que la conferencia sería lo suficientemente pequeña como para caber dentro de una iglesia.



"A medida que algunas puertas comenzaron a cerrarse y otras a abrirse, decidí acudir a la Madre Olga para su apoyo y ver si ella podría ser una oradora principal", dijo.



Fue a través de la Madre Olga que Fernandez se puso en contacto con Roumie. Fue entonces cuando se dio cuenta de que "las cosas necesitaban ser mucho más grandes".



"Fue realmente una oportunidad extraordinaria para atraer a las personas a un mensaje que todos necesitan escuchar", dijo.



La lista completa de invitados incluye a la presidenta de EWTN News, Montse Alvarado; Mark Carey de los Hombres de la Divina Misericordia; Lisa Wheeler, fundadora y presidenta de Carmel Communications y asistente de Jonathan Roumie; Mia Armstrong, una actriz infantil, autora publicada y defensora pro-vida que compartirá su experiencia de vivir con el síndrome de Down; Michelle y Asis Lopez, fundadores de Los Momenticos, una organización benéfica que envía paquetes de cuidado a las familias católicas cuyos hijos recién nacidos han sido hospitalizados; el orador motivacional católico AJ De La Rosa; la enfermera pediátrica Julianne Carey; y Sara Loy, directora de Springwater Healing, un servicio de apoyo con sede en Quincy para mujeres que lamentan su aborto.



Las entradas para Esperanza por la Vida cuestan $50 para adultos y $25 para estudiantes universitarios. Para boletos, visite www.hopeforlifeboston.com.