Las escuelas católicas de la Arquidiócesis comienzan el año en las secuelas de los tiroteos en Minn.

WOBURN -- Mientras conducía a la misa de apertura de la Escuela St. Charles en Woburn el 5 de septiembre, la Superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Boston, Eileen McLaughlin, pensaba en cuánto había cambiado en los últimos ocho días.



El 27 de agosto, dos niños fueron asesinados y 21 personas resultaron heridas en un tiroteo masivo en la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis. El tiroteo tuvo lugar durante una misa para los estudiantes de la Escuela de la Anunciación adyacente durante la primera semana del año escolar. Fue el primer tiroteo masivo en una escuela católica en los EE. UU. Ahora, McLaughlin estaba en camino para asistir a una misa similar que celebraba el comienzo de un nuevo año escolar en St. Charles.



"Los eventos mundiales a veces cambian las cosas en nuestras escuelas, y sin embargo, en medio de la misa, esas preocupaciones y ansiedades retroceden un poco", dijo a The Pilot.



Dijo que sintió la presencia de Cristo en el Padre John Capuci, pastor de la Parroquia de San Carlos Borromeo, quien celebró la misa; la Directora de la Escuela St. Charles, Donna Cargill; y los estudiantes, profesores y familias en la asamblea.



"Creo que fue un buen recordatorio de lo que nuestra fe puede hacer por nosotros en un mundo problemático", dijo.



En su homilía, el Padre Capuci dio a los estudiantes tres formas de superar lo que él llamó la "mentalidad de 'estoy aburrido'". Primero, les dijo que cada mañana cuando se despiertan, deberían decirse a sí mismos "Jesús, estoy listo para ti".



"Queremos tomar una decisión por Jesús hoy porque en nuestro mundo, tenemos todas estas cosas extrañas que están sucediendo, de personas que están haciendo cosas malas y horribles en todas partes", dijo.



En segundo lugar, les dijo que tienen que practicar ser católicos de la misma manera que practicarían un deporte después de la escuela, particularmente haciendo actos de bondad al azar. En tercer lugar, les dijo que rezaran cada mañana cuando se despiertan y cada noche antes de irse a la cama.



"En todo Estados Unidos en este momento, los jóvenes están descubriendo que hay algo en la Iglesia Católica que es poderoso e interesante", dijo. "Los jóvenes de todo Estados Unidos están, por primera vez, entrando en una iglesia católica, yendo a misa, y están asombrados por lo que han visto, lo que están escuchando sobre el poder de nuestra misa".



Dijo que los católicos de toda la vida pueden "dar eso por sentado", y les dijo a los padres en la asamblea que dieran el ejemplo a sus hijos yendo a misa regularmente.



"No quiero escuchar tonterías en nuestro patio de recreo", les dijo a los estudiantes. "No quiero escuchar a la gente llamándose por nombres, porque no nos llamamos por nombres porque somos cristianos. No quiero escuchar las tonterías de las discusiones insignificantes porque, como personas que están en Jesús, eso tiene que desaparecer".



Después de la misa, McLaughlin deseó a los estudiantes un buen día mientras salían de la iglesia.



Dijo que las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Boston "lo están haciendo bien" en términos de seguridad.



"Creo que la Arquidiócesis de Boston, desde hace muchos años, ha tenido un buen centro de apoyo para preparar a las escuelas para todo tipo de riesgos", dijo.



Cargill llevó a McLaughlin a hacer un recorrido por la Escuela St. Charles después de la misa. Visitó la cafetería, el gimnasio y la clase de ciencias de séptimo grado, que recientemente obtuvo una tarántula como mascota, que aún no tiene nombre. Las sugerencias de los estudiantes incluyeron Cocoa Baby y Spider Dave. Samuel, un estudiante de cuarto grado que le gusta tanto los acertijos que le dio uno al Arzobispo Richard Henning en la invitación de la escuela para que lo visitara, le dio este rompecabezas a McLaughlin: "Un hombre sale a la lluvia. No tiene paraguas ni capucha, pero su cabello nunca se moja. ¿Cómo?".



Tanto McLaughlin como uno de los compañeros de clase de Samuel descubrieron la respuesta: El hombre es calvo.



En el aula de primer grado, los estudiantes estaban hablando sobre cómo se sentían la noche antes del primer día de clases. Algunos estaban felices, otros estaban tristes y otros estaban nerviosos. Junto a la puerta, debajo de una estatua de María, había un letrero que decía: "Esta es una zona sin quejas".