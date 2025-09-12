Fiesta de los Santos Cosme y Damián celebra su centenario

CAMBRIDGE -- Los Drifters tuvieron que hacer espacio para los santos.



El 7 de septiembre, la calurosa y sofocante capilla de la Sociedad de los Santos Cosme y Damián en la calle Porter en Cambridge estaba llena de gente, estatuas policromadas, relieves bíblicos elaborados, instrumentos de banda y estantes de velas votivas. La capilla se había convertido en un espacio de ensayo improvisado para los Classic Drifters, uno de los varios actos que han asumido el manto del grupo vocal de los años 50. Ellos, junto con las encarnaciones modernas de los Platters y los Coasters, habían sido contratados para actuar en la centésima fiesta anual de los Santos Cosme y Damián. La fiesta del fin de semana ya había visto actuaciones de Gloria Gaynor, O-Town, Chris Kirkpatrick de *NSYNC y Joey McIntyre de New Kids on the Block. Los Drifters estaban rodeados de imágenes de los mártires gemelos del siglo III mientras cantaban "On Broadway", "This Magic Moment" y otros éxitos antiguos con acompañamiento de piano eléctrico. Eventualmente, los cantantes tendrían que hacerse a un lado mientras el palanquín que llevaba las estatuas era llevado afuera para una gran procesión por las calles de Cambridge y Somerville.



"Muchas personas vinieron antes que nosotros que han hecho mucho trabajo para hacer posible el día de hoy", dijo Sal DiDomenico Jr., un senador estatal de Massachusetts y presidente de la Sociedad de los Santos Cosme y Damián. "Es un hito enorme. Nuestro fundador probablemente nunca podría haber imaginado que estaríamos en este lugar después de tanto tiempo. Así que, es un momento de orgullo para nosotros que estamos aquí hoy, pero también para las personas que vinieron antes que nosotros desde Gaeta, Italia".



La sociedad fue fundada en 1926 por inmigrantes de Gaeta, una ciudad costera en la parte central de Italia, que se establecieron en East Cambridge y Somerville. Cosme y Damián son los santos patrones de Gaeta, y los nuevos Cantabrigians trajeron consigo las fiestas del viejo país.



"Esto era algo que era parte de nuestras vidas, todavía lo es ahora", dijo DiDomenico. "Es parte de la vida de nuestros hijos. Ver a los santos salir y pasar frente a nuestra casa cada año era un momento especial".



DiDomenico dijo que cuando era niño, las imágenes de "nuestros santos" Cosme y Damián estaban en cada hogar. Su casa está llena de ellas, y frecuentemente reza por su intercesión.



"Tenemos una fuerte devoción a nuestros santos, y ellos han sido muy buenos con nosotros durante toda nuestra vida", dijo.



Antes de la procesión, una fila de personas esperaba dentro de la capilla para venerar las estatuas y ponerles dinero.



"Crecí con los santos", dijo Derek DiRusso, quien puso un billete de $100 en las estatuas. "Mi familia formaba parte de las personas que trajeron a los santos aquí. Mi abuela me dijo que si no le ponía dinero al santo, tendría mala suerte. Así que cada vez, cada año, estoy aquí, poniendo dinero en el santo".



Vino a Cambridge desde Maine, donde estaba de vacaciones, para rendir homenaje a los Santos Cosme y Damián.



"Cada vez que algo va mal, rezo a ellos y mejora", dijo.



Demian Choi, un estudiante de la Escuela de Divinidad de Harvard, besó las manos y los pies de las estatuas.



"Los respeto por las vidas que vivieron como médicos ayudando a la gente, especialmente en este tiempo de crisis, cuando podríamos necesitarlos más", dijo Choi. "En este caso, los busco para su asistencia, para su guía, para su ayuda".



Fuera de la capilla, mientras un grupo escindido de The Platters ensayaba "Smoke Gets in Your Eyes", la North End Band y la Italian-American Band de Lawrence hacían su propio ensayo bajo la lluvia. Los camiones de comida vendían tacos, burritos, empanadas y Oreos fritos. Los hombres llevaban bandejas de sándwiches fuera de la capilla. Kenny Palazzolo, un baterista de la North End Band, hablaba de negocios ("No hay campanas de vaca en la música italiana"), intercambiaba técnicas de cocina de frittata y recordaba actuaciones pasadas con su amiga Julia Russolillo.



"Hemos tocado en monzones", le dijo a Russolillo, que llevaba una camiseta que decía "North End Nonnas". "Tocamos durante una tormenta tropical en Newton hace unos dos años. Fueron aguaceros torrenciales todo el día".



La North End Band ha estado tocando en la fiesta de los Santos Cosme y Damián durante 15 años.



"Todas las fiestas son especiales para nosotros, porque todos los santos son especiales para nosotros", dijo. "Tocamos en todas las fiestas".



Su bombo tenía una foto del padre de Russolillo, John, su dueño anterior. Palazzolo tomó su lugar después de su muerte en 2021.



"Es un honor absoluto tocar este tambor y tomar su lugar", dijo. "Realmente es alguien irremplazable, solo estoy haciendo lo mejor que puedo".



La North End Band es conocida como la "banda de lluvia o sol". Hubo una advertencia de tornado en Newton durante la fiesta de Santa María del Carmen en 2023, pero la banda siguió tocando.



"Su estatua todavía salió", dijo Palazzolo. "Necesitaban que la tradición estuviera viva y la procesión".



Esta fiesta no sería diferente, tan pronto como dejara de llover.



"Sería bueno si tuviéramos un conjunto de respaldo de santos solo para la lluvia", dijo un joven miembro de la sociedad.



"Espero que estén escuchando nuestras oraciones y que salgamos pronto", dijo DiDomenico.



Por fin, el clima cedió para la procesión. Un grupo de hombres, incluido DiDomenico, llevó a los santos por las calles y los levantó en alto en el aire mientras gritaban "¡Viva!" El clímax de la procesión fue en la casa de Somerville del fallecido Alessandro Leccese, nativo de Gaeta y una figura anual en la fiesta. La casa estaba decorada con banderas de Estados Unidos e Italia. Las imágenes de los Santos Cosme y Damián estaban por todas partes en la propiedad. Cuando las estatuas llegaron a la puerta, los cañones de confeti explotaron y los petardos estallaron dentro de un bote de basura en el patio. Se desenrolló una larga cinta roja llena de billetes de dólar desde una ventana del segundo piso (que tenía un retrato de los santos colgando encima) hasta que llegó a través del césped hasta las estatuas. Los santos fueron envueltos con capas cubiertas de billetes de dólar, que estaban decorados con corazones, la palabra VIVA, el número 100 y la foto de Leccese. Las cintas de dinero seguían llegando y llegando. Se pasaban bandejas de galletas y cannolis. Las bandas tocaban "Beer Barrel Polka" y "The Stars and Stripes Forever". Los bebés eran levantados hasta las estatuas para que pudieran besarlas. Personas de todas las edades bailaban y vitoreaban. Más dinero bajaba. Más confeti estallaba.