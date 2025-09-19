'Providencia divina': La Academia Católica Lawrence dedica nuevo edificio

LAWRENCE -- Todos le dicen al Padre Paul O'Brien que es un milagro.



El Padre O'Brien, párroco de la Parroquia de San Patricio en Lawrence y miembro de la junta de la cercana Academia Católica Lawrence, ha pasado casi una década recaudando fondos para reemplazar el deteriorado campus centenario de la escuela con un nuevo edificio. Doscientos donantes recaudaron conjuntamente $30 millones para financiar el primer nuevo edificio de escuela católica urbana en la Arquidiócesis de Boston en más de 50 años. La construcción comenzó en marzo de 2024. En el corazón de una de las comunidades más jóvenes, de más rápido crecimiento y de menores ingresos en Massachusetts, ahora se erige orgullosamente una escuela moderna y de última generación.



El edificio de tres pisos Corey C. Griffin Hall, nombrado en honor a la Fundación Corey C. Griffin que donó generosamente para su construcción, cuenta con 25 aulas, seis laboratorios, un espacio de creación STEM, una sala de música, un estudio de arte y una cafetería que ofrece desayuno y almuerzo gratis a los 500 estudiantes de preescolar a octavo grado de LCA. Los pasillos inmaculados están alineados con casilleros rojos brillantes. Las paredes de color crema son prístinas. Las aulas llenas de luz solar estaban llenas de libros nuevos, suministros y pizarras electrónicas inteligentes.



Mucha gente ha dicho que la nueva escuela es un milagro, pero el Padre O'Brien no está de acuerdo. Un milagro, dijo en la dedicación del Corey C. Griffin Hall el 15 de septiembre, sería si una nueva escuela se materializara de la nada, o si de repente aparecieran $30 millones en su puerta. Dijo que un término más apropiado para lo que sucedió en LCA sería la providencia divina.



"Dios quiere una nueva escuela para los niños que merecen una nueva escuela", dijo, rodeado de estudiantes, personal, funcionarios de la ciudad y partidarios del proyecto de LCA. "Así que la providencia divina es la maravilla de cómo Dios te lleva de aquí a allá".



Dijo que aquellos que donaron a la escuela, y los funcionarios del gobierno local y arquidiocesanos que apoyaron su construcción, estaban haciendo el trabajo de Dios. Dieciocho de los 200 donantes dieron $1 millón o más. Donantes con sede en California, Texas, Ohio, Nueva York, Delaware, Maryland, Florida, Francia y Hong Kong se acercaron para apoyar la escuela.



"En esta pequeña esquina de la calle, hay personas en tres continentes que se han ofrecido para ser los instrumentos de la providencia divina", dijo el Padre O'Brien. "Así de buenas son las personas y cuán piadosas son en 2025 en este mundo realmente loco".



El arzobispo Richard G. Henning bendijo la escuela y dirigió la asamblea en oración antes de cortar la cinta ceremonial en la entrada.



"Estoy muy agradecido con todos ustedes y con aquellos que han construido este edificio y también han construido esta escuela", dijo. "Pero sospecho que también sentimos una deuda de gratitud con Dios por el regalo de los jóvenes que estudian aquí y estudiarán aquí. No los ladrillos, sino las piedras vivas formadas a imagen y semejanza de Cristo, porque nuestros esfuerzos, nuestros deseos, nuestro anhelo, es servir al Señor sirviendo a estos jóvenes".



La leyenda de los New England Patriots, Matthew Slater, miembro de la junta de la Fundación Corey C. Griffin y producto de 12 años de escuela católica, pronunció la oración de apertura.



"Se ha convertido en parte de esta escuela en el último año", dijo el Padre O'Brien, agregando que Slater ha visitado cada aula, ha hablado con los grados mayores y ha proporcionado asesoramiento para los estudiantes.



"Eres exactamente el tipo de hombre, esposo, padre, evangelista, ciudadano y profesional que esperamos que nuestros hijos puedan llegar a ser", dijo el Padre O'Brien.



Slater oró por los estudiantes y el personal de la escuela.



"Cuando la gente piensa que tenemos un Dios que no se preocupa por nuestra lucha, que no se preocupa por los niños en comunidades como esta, podemos decir que eso no es cierto debido a lo que has hecho aquí, Señor", oró.



El Padre O'Brien otorgó medallas de la Providencia Divina a seis de los partidarios más influyentes de LCA: Bill Perocchi, nativo de Lawrence y ex CEO de Pebble Beach Resorts, y su esposa Nancy; John Driscoll, desarrollador de bienes raíces y partidario de LCA de larga data; Rob Griffin de la Fundación Corey C. Griffin; el legendario filántropo de Boston Peter Lynch; y John Cullinane de Cullinet.



El arzobispo dijo que una persona más debería recibir una medalla: el propio Padre O'Brien.



"No estoy seguro de si eres un regalo de la Providencia Divina o un milagro o ambos. Pero todos estamos aquí, y todos estamos inspirados por ti y atraídos por ti a este hermoso proyecto. Creo que también deberías recibir una medalla, pero tal vez esa sea tu medalla", dijo, señalando el edificio de la escuela.