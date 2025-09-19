Cuatro diáconos permanentes ordenados para Boston

Advertisement

ON -- El diácono Benjamin Hansberry era un candidato seguro para el diaconado. Solo pregúntale a su suegra.\r

El diácono Hansberry, de 37 años, creció en Alexandria, Minnesota, donde fue activo en su parroquia natal y cantó en el coro de niños. Estudió música y filosofía en la Universidad de St. John, una escuela benedictina (los estudiantes son conocidos como "Bennies") conectada a una abadía donde el diácono Hansberry asistió al sacristán. Siempre se sintió atraído por el ministerio en la iglesia, pero cuando terminó la escuela de posgrado, estaba entre trabajos y no estaba seguro de lo que el futuro le deparaba a él y a su esposa, Sarah. Asistieron a un bautismo realizado por un diácono y escucharon al diácono hablar sobre su ministerio.\r

"Eso sembró una semilla, cuando estaba en ese momento intermedio, y después de un par de semanas reflexionándolo en mi propio corazón, se lo mencioné a mi esposa", dijo el diácono Hansberry.\r

Resultó que Sarah y su madre ya habían estado discutiendo sobre su conversión en diácono, y pensaron que sería excelente en eso.\r

El diácono Hansberry fue uno de los cuatro hombres ordenados al diaconado permanente para la Arquidiócesis de Boston en una Misa celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning en la Catedral de la Santa Cruz el 13 de septiembre. Continuando una tradición que se remonta a los Apóstoles, el diácono Hansberry estuvo acompañado por el diácono David Barceleau, el diácono Matthew Bensman y el diácono Patrick Rauseo.\r

"Estoy emocionado de ver a dónde me llevará este ministerio, cómo será mi ministerio en la parroquia", dijo el diácono Hansberry, agregando que está "ansioso por comenzar, y con suerte, con el apoyo de la gracia de Dios, podré encontrar formas de servir al pueblo de Dios en la iglesia".\r

Después de la lectura del Evangelio, los cuatro ordenandos fueron presentados al Arzobispo Henning, quien los eligió para el diaconado. La asamblea aplaudió para mostrar su aprobación.\r

En su homilía, el Arzobispo Henning reflexionó sobre una escena bíblica que dijo que muchas personas encuentran "inquietante": Abraham siendo ordenado por Dios para sacrificar a su amado hijo Isaac. ¿Por qué, preguntó el arzobispo, Dios ordenaría a Abraham hacer algo aparentemente tan cruel?\r

"La razón por la que este pasaje, que es inquietante, se ha vuelto tan hermoso para mí es porque ahora creo que el pasaje es profético", dijo. "Significa que está revelando la verdad de Dios, que no es fácilmente aparente en el momento".\r

Dijo que es un presagio de cómo Dios enviará a su propio amado hijo para ser sacrificado.\r

"Así que el Señor ahora tiene ese regalo de su amado hijo, no solo reinando a su lado, sino aquí entre nosotros en esta tierra, todavía haciendo ese trabajo, reconciliación en el Cuerpo de Cristo", dijo.\r

Les dijo a los ordenandos que su vocación de matrimonio era un "misterio nupcial" como el de la Eucaristía.\r

"El día de tu matrimonio, tú y tu esposa, se entregaron en amor y confianza el uno al otro", dijo. "Hay una realidad nupcial eucarística allí. Esa es la belleza de ese sacramento en la vida de la iglesia".\r

Al vivir la vocación del matrimonio, dijo, dan testimonio del propio regalo de Cristo de su cuerpo y sangre.\r

"Te das a ti mismo", dijo. "Te olvidas de ti mismo. Por supuesto, sabes de esta manera misteriosa, te recibes de vuelta como algo más".\r

Dijo que ahora, la iglesia está pidiendo a los hombres que se den una vez más como diáconos.\r

"Sé que tuviste que hacer mucha preparación para este día", dijo. "Tuviste que aprender muchas lecciones, tuviste que pasar por muchos aros. Tuviste que ser probado. Pero no dejes que eso te dé la impresión equivocada".\r

El arzobispo dijo que los diáconos no estaban siendo ordenados porque eran los mejores, o porque simplemente habían pasado una prueba, sino porque Dios los llamó.\r

"No se trata de cuál es tu capacidad", dijo. "Se trata de tu corazón".\r

"Al igual que Isaac, al igual que Jesús, quieres ofrecer nada más, nada menos que a ti mismo. Este es el regalo, el sacrificio, que toca el corazón de Dios. Y Dios te levantará. Serás parte del cuerpo de Cristo, ejerciendo un nuevo ministerio", agregó.\r

Dijo que siempre tendrán en cuenta su ordenación mientras ejercen su ministerio no solo en las parroquias, sino en sus hogares.\r

"Recuerdas lo que te sucede aquí, para que continúes dando ese regalo de ti mismo al Señor y por el bien de su pueblo", dijo. "Conocerás en tu corazón esa verdad de su amor por ti, el amor que te llama amigos, el que da su vida por ti para que puedas ser levantado y recibir ese regalo de la vida eterna".\r

Después de la homilía, los ordenandos hicieron la Promesa del Elegido, prometiendo obediencia al Arzobispo Henning y a sus sucesores. Mostrando su humilde servidumbre a Dios, los ordenandos se postraron en el suelo ante el altar mientras la asamblea rezaba la Letanía de Súplica, pidiendo a los santos que rezaran por estos hombres y su ministerio.\r

El Arzobispo Henning luego impuso sus manos sobre cada ordenando, ordenándolos oficialmente al diaconado.\r

Los diáconos recién ordenados recibieron cada uno un Libro de los Evangelios, reflejando su responsabilidad de creer, predicar y practicar las palabras escritas en ellos.\r

Después del Rito de Ordenación, los nuevos diáconos se unieron al arzobispo en el altar para la celebración de la Eucaristía.\r

Después de la Misa, los diáconos fueron felicitados por una larga fila de familiares, amigos y clérigos.\r

Setenta y siete amigos y familiares vinieron a apoyar al diácono Kevin Rauseo. Dijo que sus mayores inspiraciones fueron sus abuelos, su esposa Melissa y sus cuatro hijos.\r

"No podría haberlo hecho sin ellos", dijo el hombre de 55 años, cuya relación con Dios comenzó cuando era un niño devoto en Everett. "Siempre han cubierto las cosas que no podía hacer en casa y el estudio y muchos desafíos, pero sobre todo gracia, sobre todo amor y misericordia. Pero definitivamente hubo caminos rocosos en ocasiones, pero Dios me llevó a través".\r

Mientras hablaba con The Pilot después de la Misa, el diácono Matthew Bensman sostenía a su hijo de tres años, Theodore, el más joven de sus tres hijos. El diácono Bensman creció en Ohio y brevemente consideró convertirse en sacerdote, pasando algún tiempo en el seminario.\r

"Me di cuenta de que eso no es a lo que Dios me estaba llamando", dijo. "Me estaba llamando a la vida matrimonial. Y sabía que el diaconado sería algo que quería explorar".\r

Se mudó a Massachusetts para estar con su esposa KellyAnn. Los dos se conocieron en la iglesia, y en su primera cita, él le dijo que quería ser diácono. Ella estaba "un poco sorprendida", dijo, pero lo ha apoyado todo el tiempo.\r

"Ha sido largo y duro a veces, pero sí, hemos crecido mucho juntos como familia y nuestra fe y cosas a través del proceso", dijo KellyAnn Bensman.\r

Como diácono, está emocionado de "ministrar a la gente de diferentes maneras".\r

"Esas conversaciones pastorales, y acompañar a las personas y caminar junto a ellas", dijo.\r

"Es una sensación increíble", dijo el diácono David Barceleau, de 63 años. "No lo esperaba, pero es el Espíritu Santo".\r

El diácono Barceleau, nativo de Lynn, dijo que no es la misma persona que era cuando comenzó a discernir el diaconado. Acreditó a "Dios y al Espíritu Santo" por llamarlo a la vocación más tarde en la vida.\r

Más de 200 amigos y familiares vinieron a ver su ordenación.\r

"Es amor", dijo. "Todo se trata del amor de Dios, todo para la mayor gloria de Dios".\r

Dijo que planea pasar su ministerio "sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, sirviendo al pueblo de Dios".\r

Por ahora, sin embargo, quería "pasar el día de hoy primero".