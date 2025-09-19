El actor y comediante Kevin James es el orador principal en la Cena de Celebración del Sacerdocio

BOSTON -- Kevin James tenía algunos consejos para los sacerdotes de la Arquidiócesis de Boston.



Hablando a cientos de sacerdotes y miles de seguidores en la 17ª Cena Anual de Celebración del Sacerdocio en el Omni Seaport Hotel el 11 de septiembre, la estrella de "King of Queens" y "Paul Blart: Mall Cop" ofreció algunas sugerencias a los pastores de Boston. Su primer consejo: "No tengan miedo de decir la verdad".



"La verdad, claramente expresada, es lo que me convirtió a mí y a muchos de mis amigos", dijo James. "No tienen que ser indecisos o disculparse por ello. Nuestra fe es completa".



En segundo lugar, dijo que los fieles necesitan "padres, no amigos".



"Hablen con autoridad", dijo. "Actúen con autoridad. Den penitencias con autoridad. Los respetaremos por ello".



Por último, les dijo a los sacerdotes que "dejen el entretenimiento a los artistas".



"No fueron llamados a competir con el mundo", dijo. "Fueron llamados a transformarlo. Hagan discípulos de todas las naciones. Si intentan competir con las tendencias modernas, van a perder".



Sobre todo, sin embargo, James quería agradecer a los sacerdotes por lo que habían hecho por él.



"Gracias por las llamadas nocturnas a los enfermos, por ser el hombro en el que llorar cuando muere un miembro de la familia, por las noches sin dormir y los días interminables, por la palabra edificante cuando estamos en duda y desesperación", dijo.



James, un católico devoto que intenta tener un sacerdote en el set de cada película en la que actúa, fue el orador principal en la cena de recaudación de fondos para el Clergy Trust, que se encarga de las necesidades de jubilación y atención médica de los sacerdotes activos y mayores en buen estado en toda la Arquidiócesis de Boston. Clergy Trust también opera Regina Cleri, la residencia para sacerdotes mayores en el West End de Boston. La celebración de este año alcanzó su meta de recaudación de fondos de $2.5 millones.



"Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que el cuidado y el bienestar de nuestros sacerdotes merecen un alto nivel", dijo el copresidente de la cena, Joe Campanelli, quien anunció que la recaudación de fondos había alcanzado su meta. "Su apoyo para la cena de este año ayuda directamente al equipo de Clergy Trust a asegurar que todos nuestros sacerdotes activos y mayores reciban el cuidado y el apoyo que necesitan para seguir sirviendo a la iglesia y a nuestras comunidades más amplias".



Fue la primera Celebración del Sacerdocio del Arzobispo Richard Henning como Arzobispo de Boston. La celebración del año pasado, a la que asistió mientras aún era Obispo de Providence, fue su primer gran evento en Boston después de que el Papa Francisco lo nombrara sucesor del Cardenal Sean P. O'Malley. En ese momento, cientos de personas le preguntaron al Arzobispo Henning si era fanático de los Red Sox.



"Desde nuestra última reunión, he tenido una conversión", bromeó en sus comentarios en la cena de este año. "Así que, Cardenal O'Malley, gracias por recibirme en la fe", después de lo cual se puso una gorra de los Red Sox, entre risas y aplausos.



Agradeció al personal de la arquidiócesis y al Clergy Trust que organizó la celebración.



"Por último, pero no menos importante, de nuevo, gracias a nuestros sacerdotes, especialmente a nuestros sacerdotes mayores, por su don al sacerdocio, por su ministerio, por su presencia aquí esta noche en tan gran número", dijo. "Es un placer estar con ustedes".



Utilizó sus comentarios para reflexionar sobre todo lo que había hecho desde su instalación como arzobispo el 31 de octubre de 2024.



"He visto docenas de hermosas iglesias que elevan el espíritu y visitado escuelas católicas que conmueven el corazón", dijo. "He estrechado miles de manos y orado con personas en más de 1,000 iglesias y capillas. He caminado por el fin del mundo en Hingham y mirado el océano desde Cape Ann. He desfilado en desfiles y procesiones y fiestas. He orado con los ancianos en hogares de ancianos y con los jóvenes en el Hospital Infantil de Boston. He caminado por Harvard Yard y me he sentado en el suelo en Lawrence Catholic Academy para leer a los preescolares".



Dijo que ha hablado a los fieles en inglés, español, italiano, portugués, "e incluso una palabra o dos en vietnamita".



"Doy gracias a Dios por llamarme a esta misión, y estoy asombrado por la belleza y riqueza de nuestra región, su cultura, su paisaje, sus comunidades, sus universidades, sus instituciones", dijo. "Pero sobre todo, lo que más toca mi corazón son las personas. Es ese coeficiente humano lo que hace de este lugar un hogar. Y me siento en casa con ustedes".



Como la cena de este año coincidió con el 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, los Greater Boston Firefighters Pipes and Drums realizaron un homenaje musical a los primeros en responder. El Arzobispo Henning dijo que se sintió especialmente conmovido por la actuación, porque su padre era bombero de la ciudad de Nueva York.



"Amigos, nunca olvidaremos las vidas perdidas, ni el heroísmo de esos muchos primeros en responder", dijo el Obispo Robert Reed, el maestro de ceremonias de la noche. "También debemos recordar la forma en que nuestra nación se unió en esperanza y con amor después de ese terrible día, mostrando nuestra increíble fuerza y resiliencia como estadounidenses".



Hizo referencia al asesinato del activista conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre como una razón por la que "debemos seguir orando por la paz en este país roto y dividido". Luego invitó a la audiencia a ponerse de pie y cantar "God Bless America".



James, cuya aparición se había mantenido en secreto como un "invitado especial famoso" durante semanas antes de la cena, comenzó sus comentarios diciendo en broma "Bendíganme padres, porque he pecado".



"Aunque mi trabajo a menudo se centra en proporcionar risas y alivio de las tensiones y seriedad de la vida, que parece que todos necesitamos más y más estos días, reconozco la naturaleza esencial de su servicio", dijo.



Dijo que los dones espirituales dados por los sacerdotes son "una contribución mucho mayor que cualquier cosa que yo podría haber ofrecido al mundo" -- excepto, bromeó, por el episodio de "The King of Queens" donde aprendió a bailar en el tubo.



"Me siento verdaderamente humilde al hablar a una sala llena de sacerdotes de Dios Todopoderoso", dijo, "y preferiría mucho más escuchar, estar escuchándolos y absorbiendo su sabiduría, que es lo que intento hacer todos los días".



Bromeó diciendo que quería que la Celebración del Sacerdocio fuera una recaudación de fondos para mejores sistemas de sonido y aire acondicionado en las parroquias.



"No me importa lo que hagan", dijo. "Algo tiene que hacerse para que nadie, nadie más, tenga que sufrir sentado en ese banco, ya saben, el banco donde el ventilador oscilante apenas llega".



Cuando era joven, James dijo que era un católico "de reloj": intentaba ir a misa lo más tarde posible y salir lo más temprano posible. Eso fue hasta el Viernes Santo de 2004 cuando fue a ver la recién estrenada "La Pasión de Cristo", porque era la única actividad que su devoto padre aprobaría en Viernes Santo.



"Entré allí, y en los primeros cinco minutos, estoy llorando", dijo. "Y cambió mi perspectiva sobre tantas cosas. Es uno de esos cambios sísmicos que miramos y decimos 'Vaya, tengo que volver al camino correcto'".



Podía sentir "algo más profundo" llamándolo de vuelta a la fe. Su esposa Steffiana de la Cruz, que creció en una familia no observante, comenzó a asistir a misa regularmente después de la muerte del padre de James. Propuso que los dos y su madre asistieran juntos a sesiones de estudio bíblico semanalmente. Él estaba desconcertado.



"Pensé que iba a ser este sacerdote estirado que me iba a decir lo que no puedo hacer, o esto o aquello", recordó. "Y era un orador increíble en ese momento. Y recuerdo que contó su historia y lo que había pasado, la lucha. Y me conmovió mucho".



James dijo que no podía esperar a la próxima sesión. Terminó llevando a su familia y estaba tan cautivado por el orador que "le rogó" que hiciera el estudio bíblico en la casa de James.



"Fue una cosa tras otra que me empezó a acercar más y más a Dios", dijo.



Cuando era más joven, dijo, solía "acortar" la misa. Ahora podía tomarse su tiempo y apreciarla. A su esposa le gustaba ir a la Misa Tradicional en Latín. Al principio, lo consideró "brutal" porque no podía entender nada de ello. Se lo contó a su director espiritual, quien le dijo: "Solo siéntate allí, solo tómalo, déjalo lavarte, y no te preocupes por lo que no estás entendiendo, porque no se trata de ti".



"Nada de esto es posible sin ustedes, con los sacerdotes", dijo James a los reunidos en la cena. "El sacerdocio, sí, me enfocó. Realmente enfocó mi vida de una manera en la que puedo concentrarme".



Después de todo, dijo, fueron los sacerdotes quienes lo casaron, bautizaron y confirmaron a sus hijos, celebraron los funerales de sus padres y lo absolvieron de sus pecados.



"Me siento perdido sin uno", dijo. "Realmente lo hago. Sí, en ocasiones, puedo hacer reír a la gente. Y es un hermoso regalo de Dios. Realmente lo es, pero ustedes, los sacerdotes, pueden traernos a Dios mismo".



El Arzobispo Henning bromeó más tarde diciendo que estaría encantado de escuchar la confesión de James.