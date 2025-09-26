Profesor jubilado de BC ayuda a guiar a los visitantes del museo en la espiritualidad de los iconos

CLINTON -- Muchos días se puede encontrar a Dennis Sardella en el Museo y Centro de Estudios de Iconos en Clinton, rodeado por las miradas rígidas y transfixiantes de Cristos, santos, mártires y ángeles de siglos de devoción cristiana oriental. Ha servido como docente en el museo de iconos más grande de América del Norte durante más de una década.



El hombre de 84 años ha estado rodeado de iconos toda su vida. Es maronita, parte de una Iglesia Católica Oriental que sigue el Rito Siro Occidental y se originó en la Siria y el Líbano modernos en los siglos IV y V d.C. Su esposa es católica melquita. En ambas tradiciones, los iconos desempeñan el papel que las estatuas hacen en el catolicismo de rito latino (romano). Como muchos católicos orientales, Sardella mantiene un santuario doméstico de iconos en la esquina este de su casa. Los iconos se convirtieron en una parte seria de la espiritualidad de Sardella cuando, en sus 40 años, descubrió un libro llamado "El significado de los iconos".



"Son importantes para mí porque son el centro de mi espiritualidad", dijo. "Los iconos son realmente el lenguaje espiritual de la Iglesia Oriental. Son portadores. No son solo arte, son realmente portadores de la doctrina".



Dijo que el catolicismo melquita y romano son "indistinguibles" más allá de su estética. Actualmente vive en Franklin, lejos de cualquier iglesia de rito oriental, por lo que él y su esposa adoran en la Parroquia de San José en Medway. Recientemente escribió una serie de artículos sobre iconos para el boletín semanal de San José para educar a los feligreses sobre la tradición oriental.



"Los iconos son fundamentalmente una expresión oriental de las verdades cristianas universales básicas", dijo.



Descubrió el Museo de Iconos por accidente mientras hojeaba la revista Yankee.



"Recuerdo haber pensado, 'Genial, es algún viejo ruso con unos cuatro iconos en la parte trasera de su casa, que anhela el regreso del zar'", dijo. "Pero vinimos a visitar y quedamos realmente impresionados con el lugar".



El museo, inaugurado en 2006 para albergar la colección privada del magnate de los plásticos Gordon B. Lankton, es el más grande de su tipo en América del Norte. Los iconos son objetos litúrgicos y cada uno es bendecido después de su creación. La idea de ponerlos en un museo secular fue controvertida, por lo que un sacerdote bendijo el edificio cuando se abrió.



La mayoría de los iconos de la colección son ortodoxos rusos, pero para Sardella, su imaginería y significado trascienden la denominación. Dijo que en las iglesias antiguas, una cortina separaría el altar de la asamblea. En las iglesias orientales de hoy, un iconostasio, o muro de iconos, sirve como el velo entre la Tierra y el Cielo.



"Cuando te paras frente a un icono y rezas ante un icono, lo que estás haciendo es mirar al Cielo", dijo.



Ha trabajado en el museo desde que se jubiló de Boston College en 2012, donde enseñó química durante 45 años. Los iconos y la química son bastante similares, dijo, ambos implican descomponer las partes de algo para entender el todo. Los iconos tienen su propio lenguaje, desarrollado a lo largo de los siglos para proclamar el Evangelio. Los iconos del siglo XXI en el museo se mantienen cerca de las tradiciones de sus antecesores medievales. Como la doctrina de la iglesia, dijo Sardella, perduran, incluso si sus respaldos de madera se deforman con la edad.



Algunos son inquietantemente simples, mientras que otros son asombrosos en su opulencia. No se sabe mucho sobre los orígenes de los iconos o los dueños anteriores antes de que fueran donados al museo, excepto por ideas aproximadas del tiempo y lugar en que fueron creados. Han sobrevivido a períodos de destrucción iconoclasta desde la teocracia musulmana hasta el ateísmo soviético. Sardella a menudo se pregunta qué han presenciado los ojos de los iconos. Los iconógrafos rara vez firmaban su trabajo y la mayoría de sus nombres se han perdido en la historia.



En el cristianismo oriental, dijo, ser un iconógrafo es una vocación tan solemne como el sacerdocio.



"En el Este, el iconógrafo, el pintor, es subordinado a su sujeto", dijo. "Su trabajo es proclamarlo, al igual que un sacerdote, por ejemplo, es subordinado a su sujeto".



Los iconos existen para ser analizados, y Sardella ha pasado años estudiando su compleja red de simbolismo para poder explicarlo a los grupos de turistas. Un pensador rápido que tiende a hablar con las manos, Sardella se acercó a un icono griego del siglo XVI de Cristo y lo diseccionó como lo haría para los visitantes.



"¿Cómo sabemos quién es esto?" le gusta preguntar a sus grupos de turistas.



Todos responden que el icono representa a Jesús.



"Está bien, ¿cómo sabes que es Jesús?" Pregunta.



"Bueno, porque se parece a Jesús", dicen.



De hecho, el icono es el tradicional Cristo de cabello largo y barbudo, enmarcado por un halo. Sardella dijo que un halo es "la representación de un artista de la luz de Dios que emana de una persona".



El halo de Cristo está marcado con una cruz. Él es la única persona en los iconos que recibe ese honor. El icono está respaldado con un brillo dorado que Sardella comparó con la luz que pasa a través de una vidriera. Las túnicas de Cristo son rojas, representando su sangre y sufrimiento, y azules, representando el Cielo. Las túnicas de dos tonos representan la naturaleza humana y divina de Cristo. Bendice al espectador colocando sus dedos anular y meñique hacia arriba, también reflejando su doble naturaleza, y apunta sus dedos índice y medio hacia abajo hacia su pulgar. Esos tres dedos representan la Santísima Trinidad. Su nariz es larga y delgada, con las fosas nasales dilatadas, lo que Sardella dijo representa "sensibilidad espiritual". Sus ojos, las ventanas del alma, son grandes. Sus labios son pequeños y sus orejas son grandes, recordando a los espectadores que escuchen más de lo que hablan. El icono está inscrito con las iniciales griegas de Jesucristo. Dentro del halo hay letras griegas que deletrean "Yo soy".



Sardella explicó otros tropos estilísticos comunes en los iconos, como las estrellas que "parecen galletas Oreo" que representan la virginidad de María, y su ropa que se asemeja a la de una princesa bizantina. En los iconos orientales, María tradicionalmente viste de púrpura, el tinte más caro del mundo antiguo. Solo la familia real bizantina podía vestir prendas púrpuras. Señaló a un bebé Jesús que parecía un hombre de mediana edad y explicó que la razón de tal representación era doble: transmitir la sabiduría de Jesús y porque los niños de entonces "eran considerados pequeños adultos". Dijo que si un icono es hermoso o está dibujado de manera tosca, su efecto espiritual es el mismo.



Sardella pasó a un par de iconos colgados uno al lado del otro, dos de sus favoritos en el museo. La mayoría de los iconos son rígidos y carecen de emoción, lo que le recuerda a los retratos victorianos, pero en este icono de la Virgen y el Niño, tanto la madre como el hijo tienen rasgos mucho más suaves. La cara del niño Jesús está presionada contra la de María. Su brazo anormalmente largo rodea su cabeza para abrazarla (Sardella dijo que tales proporciones alargadas le dan a los iconos "un aspecto etéreo") como un bebé abrazaría a su madre. Junto a él hay un icono que Sardella llamó una "Piedad Oriental", que representa a María colocando a Cristo "completamente erguido" en su tumba. En ambos iconos, dijo, Cristo está siendo sostenido por su madre.



"Si miras las dos figuras, la composición es la misma", dijo. "Lo que es diferente es que las figuras han sido transpuestas".



Se paró frente a un icono ruso del siglo XVII extremadamente elaborado del Juicio Final cuyo lienzo de 61 por 48 pulgadas estaba poblado por docenas de santos y pecadores. La mano de Dios emerge de las nubes, sosteniendo una balanza en la que los ángeles y los demonios pesan un alma desnuda y orante. Los ángeles emiten rayos de luz roja para expulsar a los demonios y a los condenados. Un diablo canino se lanza a los dedos de los pies de un ángel que huye. Un "gusano del pecado", una criatura con cabeza de perro que se desliza cuyos estómagos abultados están etiquetados con pecados (el eslavo de Sardella está oxidado, por lo que no puede nombrar las transgresiones exactas), espera para tragar el alma. Si sus pecados superan sus virtudes, el alma se deslizará a través del gusano del pecado hasta los fuegos escarlata del Infierno, donde esperan Satanás y Judas. En los iconos orientales, el tamaño de una figura es proporcional al tamaño de su papel en la composición, por lo que Judas parece un bebé sentado en el regazo de Satanás.



"Las personas importantes eran grandes, las personas no importantes eran pequeñas", dijo Sardella.



El icono continúa el antiguo tabú contra mostrar a Dios con un rostro humano. Dado que Jesús tenía una forma humana, representarlo era aceptable porque los fieles verían el rostro de Dios a través de sus ojos. Dios mismo, sin embargo, no tenía forma humana.



"Una vez que llegaste al Renacimiento", dijo Sardella, "entonces todas las apuestas están canceladas".