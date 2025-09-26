La música Emma Fradd une la fe y el alt-rock en la Casa de San José para Artistas de Boston

BOSTON -- Se agruparon, los 12, en la pequeña sala roja llena de luz solar.



Algunos de los 12 se sentaron en el suelo mientras otros llenaban los sofás o reclamaban viejas sillas de madera. Habían subido cinco pisos por una escalera delgada en un edificio de apartamentos sin pretensiones en una calle lateral en el North End de Boston para encontrar este templo de arte en una jungla urbana enredada. Habían venido a la Casa de San José para Artistas, una residencia de artistas católicos operada desde un antiguo convento por la Parroquia de San Leonardo de Port Maurice, para escuchar a la cantautora católica de alt-rock Emma Fradd.



Fradd, de 35 años, llegó al North End el 13 de septiembre como parte de una gira de conciertos a nivel nacional para promocionar su cuarto álbum, "I Can Read Minds". Anteriormente ha hecho giras por Canadá, Inglaterra y su Australia natal. Lanza sus álbumes en su propio sello, Enemy Love Records, una referencia al mandato de Jesús de amar a tu enemigo. El título del álbum es su forma de burlarse de su ansiedad por lo que otros piensan de ella.



"No vale la pena preocuparse de todos modos", dijo.



Bromeó con su íntima audiencia y demostró su forma ardiente y agresiva de tocar la guitarra, a la que llamó "finger picking con percusión acústica". Ella misma se enseñó la técnica. Solía lastimarle los dedos, pero ha acumulado tantas callosidades que ya no le molesta.



"Gracias por venir, a todos, por sentarse en esta pequeña sala, por escuchar mis pequeñas canciones", dijo.



Fradd, que está embarazada de su segundo hijo, llevaba zapatillas Converse All-Stars desgastadas y un tatuaje de Nuestra Señora de los Siete Dolores en su brazo izquierdo.



"Me lo hice porque estaba pasando por un momento muy difícil", dijo, "y realmente amaba la idea de María, especialmente durante la pasión de Jesús. Ella estaba sufriendo, pero nunca desesperaba".



La fe de Fradd informa cada nota que escribe. Solo que no lo llames "alabanza y adoración".



"No es música para orar", dijo, aunque está inspirada en su propia vida de oración.



"Crecer como humano y aprender más sobre la obra de Dios en mi vida, o cómo lo veo trabajando en la vida de los demás", explicó.



Creció escuchando rock y grunge en la pequeña ciudad de Port Pirie, en el sur de Australia. Criada como católica, no tomó en serio su fe hasta que cumplió 18 años.



"Las escuelas católicas en Australia no son geniales, y realmente no me dieron un buen ejemplo", dijo. "No fue hasta que tuve el ejemplo de mi hermano, entonces siento que realmente comencé a orar por primera vez. Básicamente, eso me llevó a un viaje para conocer a Dios".



Cuando regresó a la fe, la única música católica que escuchó fue alabanza y adoración o folk acústico.



"Quería seguir escribiendo música que me gustara, pero aún teniendo mi fe católica informando las letras y los significados detrás de las canciones", dijo.



Todavía disfruta del rock, aunque ya no escucha a ningún artista cuyo trabajo esté "claramente en contra de Dios". Sus mayores influencias incluyen a la cantante de alt-pop Caroline Polachek y al trío de rock de tres hermanas Haim.



"Muchas de sus canciones recientes no tienen un contenido particularmente genial", dijo, "pero son grandes instrumentistas y tienen una gran producción".



Antes de detenerse en Boston, tocó para Catholic Underground en la ciudad de Nueva York. Después, tenía conciertos planeados en Charlotte, Knoxville y Nashville.



Las giras no son demasiado estresantes, dijo, porque siempre vuelve a casa con su esposo, el también músico David Kruse, y su hija de 20 meses entre conciertos. Se despertó en su casa de Steubenville, Ohio, el 13 de septiembre y estaría allí de nuevo esa noche.



Se puso en contacto con todas las diócesis de los EE. UU., ofreciéndose para actuar, y fue a las que la invitaron.



Molly Broekman, directora creativa de la Casa de San José, no había oído hablar de Fradd antes de que se pusiera en contacto con la casa con la esperanza de tocar allí.



"Creo que es excelente", dijo. "Es una instrumentista, letrista increíble".



Fue la primera vez de Fradd en Boston.



"Me encanta el concepto de esta casa", dijo. "Es un gran espacio para que los artistas hagan arte, y me encanta el North End. Es muy bonito. Fuimos a caminar esta mañana. Es diferente a cualquier ciudad que he visitado".



Su acto de apertura fue el músico católico local Anthony Telles. Presentó una de sus canciones diciendo: "Esta trata sobre unos loros que escaparon de una tienda de mascotas".



Telles dijo que la música de Fradd es "técnicamente brillante, lo cual siento que falta muchas veces en la música católica moderna".



Ve similitudes en sus canciones, especialmente en la forma en que escribe sobre la salud mental y su relación con Dios.



"Siento que en mi propia música, es similar, luchando con nuestra identidad y cómo vemos el mundo y cómo la fe informa todo de lo que hablamos", dijo.



Después del concierto, la audiencia estaba abarrotada en la cocina de la casa. La mesa estaba llena de galletas y donas, tartas de calabaza caseras, brie horneado, dátiles, aceitunas y embutidos. Una vela con aroma a cedro, ajo, salvia, plantas de interior y una botella de agua bendita se encontraban sobre el fregadero. Fradd tenía CDs a la venta y pegatinas con el lema "Que quiera la santidad más de lo que quiero el placer", el estribillo de su canción "Confirmed and Engraved".



"Creo que es una oración que todavía es relevante hoy", dijo. "Que quiera la santidad más de lo que quiero YouTube, más de lo que quiero tiempo libre, más de lo que quiero no ser incomodado. Que quiera a Dios primero antes que nada".



Los católicos jóvenes adultos, como los que vinieron a verla en el North End, conforman la mayoría de la base de fans de Fradd.



"Se siente genial", dijo. "Siento que estoy haciendo algo que es importante y que está siendo bien recibido, y eso me hace querer seguir adelante".



Las letras le vendrán cuando esté en oración. Un versículo de la Biblia se destacará para ella, o escuchará a Dios diciéndole algo. A veces estará jugando con su guitarra cuando piense: "Lo que acabo de tocar suena como si se convirtiera en una canción". No piensa en su música como explícitamente católica. Más bien, es "música escrita por un católico".



"Siento que podemos, como católicos, querer poner las cosas en cajas", dijo.



Quiere mostrar a los músicos católicos aspirantes que hay más opciones que los himnos folclóricos o los cantos gregorianos.



"Es posible escribir buena música saludable en todos los géneros, siempre que las letras sean apropiadas y estén de acuerdo con la enseñanza de la iglesia", dijo.