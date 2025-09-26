'¿Dios te está llamando?' -- Las sesiones informativas sobre el diaconado comienzan en octubre

BRAINTREE -- El diácono Luc Lambert lamenta que la mayoría de las personas nunca encuentren su verdadera vocación en la vida.



En lugar de eso, dijo, "bailan alrededor de ella".



Encontró su vocación cuando, después de 26 años en la Fuerza Aérea, sintió que Dios lo llamaba al diaconado permanente. La gente a su alrededor a menudo le decía que sería un gran diácono. Un diácono se lo dijo, y el diácono Lambert se rió. Luego un sacerdote lo dijo, y él "ya no se estaba riendo". Quería convertirse en diácono, pero "siempre había una excusa". Su trabajo como contratista civil le requería viajar por todo el mundo, sin dejar tiempo para la formación.



Luego, su trabajo cambió. Comenzó a trabajar desde casa y a viajar menos y se jubiló justo antes de la pandemia.



"El Señor eliminó todas mis respuestas de 'no' tan perfectamente", dijo. "Nadie puede hacer el camino tan recto como él lo hizo para mí".



Para él, la mejor parte de convertirse en diácono fue "finalmente encontrar tu papel, tu vocación en la vida, lo que Dios ha estado pidiéndote que hagas".



Advertisement

"Es como un gran alivio, pero ahora estás realmente ocupado", dijo. "Ahora que sabes lo que estás haciendo, empiezas a recibir golpes desde diferentes direcciones. Nunca es aburrido, y siempre es emocionante, algo nuevo, siempre vas a ser desafiado un poco más".



El diácono Lambert fue ordenado al diaconado permanente en 2022.



El próximo mes, será el anfitrión de una sesión en su iglesia, Santa Catalina de Alejandría en Westford, como parte del Programa Anual de Investigación del Diaconado de Otoño de la Arquidiócesis de Boston. El programa de tres partes para hombres que consideran el diaconado se llevará a cabo de octubre a diciembre. No se requiere registro ni compromiso, y se invita a todos los hombres interesados a venir junto con sus esposas.



El diácono Tom O'Shea, quien dirige el programa, dijo que la arquidiócesis está buscando hombres que estén dispuestos a servir.



"Es una gran manera si tienes un corazón de servicio a la iglesia de ofrecerte para ayudar", dijo, "especialmente a aquellas personas que pueden estar al margen de la iglesia, ya sea aquellos que tal vez se han alejado o tal vez están confinados en casa o personas a las que queremos evangelizar y realmente fortalecer su relación con Cristo a través de la iglesia".



Los hombres y sus esposas pueden asistir a cualquiera de las 10 reuniones que se llevarán a cabo en toda la arquidiócesis para la Sesión Uno del programa. Titulada "¿Quién es el diácono y estoy llamado a ser un diácono?", la sesión educará a los hombres sobre el papel de los diáconos en su ministerio.



"Me gustaría decirles qué alegría es que Dios me llamó al diaconado", dijo el diácono Lambert.



Dijo que los hombres podrían ser reacios a responder a la llamada de Dios, o "posponerla" porque están demasiado ocupados, se sienten indignos, o creen que otros hombres lo harían mejor. Esas eran las mismas cosas que él se decía a sí mismo.



"Hay algo en el mundo que nos hace decir no a muchas cosas cuando deberíamos estar parando y considerando lo que se nos ha pedido que hagamos", dijo.



Las reuniones de la Sesión Uno son las siguientes: 5 de octubre a las 12:30 p.m. en la Parroquia de Santa María de la Asunción en Brookline; 14 de octubre a las 7 p.m. en la Parroquia de Santa María de la Anunciación en Danvers; 15 de octubre a las 7 p.m. en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en Hanover, la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría en Westford, y la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Brockton; 16 de octubre a las 7 p.m. en la Parroquia de San Miguel en North Andover y la Iglesia de San Zepherin en Wayland; 22 de octubre a las 7 p.m. en la Iglesia de Santa María Goretti en Lynnfield; 23 de octubre a las 6:30 p.m. en la Parroquia del Santísimo Sacramento en Walpole; y 28 de octubre a las 7 p.m. en la Iglesia de Santa Ana en Dorchester.



La Sesión Dos, "Preguntas canónicas para los solicitantes", tendrá lugar en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Boston en Braintree el 13 de noviembre a las 7 p.m. Una sesión de Zoom tendrá lugar el 18 de noviembre a las 7 p.m., pero se recomienda encarecidamente a los hombres que asistan a la sesión en persona. A diferencia de las Sesiones Uno y Tres, no se espera que las esposas asistan a esta sesión. En esta sesión, se les informará a los hombres sobre los requisitos del diaconado y si son elegibles. Los hombres deben tener entre 35 y 65 años y haber sido católicos durante al menos cinco años para ser elegibles para el programa de diaconado. Si están casados, debe ser un matrimonio sacramental.



La Sesión Tres, "Mañana de oración para el discernimiento, proceso de solicitud", tendrá lugar en el Centro Pastoral de 9 a.m. a 1 p.m. el 6 de diciembre. A los asistentes se les enseñará cómo discernir si Dios los está llamando al diaconado y cómo solicitar el ministerio cuando las solicitudes se abran en enero.



"Puedes discernir si es el momento adecuado en tu vida, en la vida de tu familia, para hacerlo", dijo el diácono O'Shea. "Es una preocupación genuina, y te ayudaremos a pensar en eso".



Para obtener más información, visite bostondiaconate.com/news/is-god-calling-you-to-be-a-deacon, envíe un correo electrónico a deacon_vocations@rcab.org, o llame a la Oficina del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Boston al 617-746-5843.