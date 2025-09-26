Arzobispo celebra la Misa Roja anual para profesionales del derecho

BOSTON -- El Arzobispo Richard G. Henning celebró la Misa Roja, una tradición anual para la Hermandad de Abogados Católicos de la Arquidiócesis de Boston, en el Santuario de Nuestra Señora del Buen Viaje en el Distrito Seaport de Boston el 21 de septiembre.



Fue la primera vez que el Arzobispo Henning celebró la Misa Roja como Arzobispo de Boston. La Misa Roja, celebrada por primera vez por el Cardenal William O'Connell para los abogados católicos de Boston en 1941, es una tradición que se remonta a Inglaterra durante la Edad Media. La Misa recibe su nombre de las túnicas rojas que una vez usaron los jueces británicos, y los ornamentos rojos que usan los clérigos durante la Misa Solemne del Espíritu Santo.



En su homilía en la Misa, a la que asistieron muchas personas, el Arzobispo Henning tomó el tiempo para elogiar a un amigo cercano suyo, cuya Misa fúnebre había celebrado recientemente en su antigua Diócesis de Providence: el Juez Frank Caprio, el "juez más amable del mundo" que murió en agosto a los 88 años. En sus últimos años, el Juez Caprio ganó una audiencia internacional a través del programa de televisión "Caught in Providence" y clips virales en las redes sociales que mostraban su compasión y gentileza como juez.



Advertisement

El Arzobispo Henning recordó al Juez Caprio como el hijo de pobres inmigrantes italianos que pasó de una infancia en un "apartamento frío" a convertirse en el primer graduado universitario de su familia. Cuando se convirtió en juez, invitó a su padre, Antonio, a ver su primer día en el banquillo. Antonio sorprendió a su hijo con la crítica que salió de su boca.



"No conozco la ley, pero no estás prestando atención a las personas frente a ti", dijo Antonio. "Estas son personas reales. Tienen historias reales, sufrimiento real. No fuiste amable. No mostraste compasión por ellos".



"Aprendió a apreciar a la persona frente a él, a escuchar genuinamente su historia y a mostrar compasión", dijo el Arzobispo Henning. "Y, por supuesto, esto se desbordó en el resto de su vida y en todo su servicio público. Era un hombre conocido por su compasión, por su generosidad, por su amabilidad y por liderar el camino en este sentido".



El arzobispo dijo que el Juez Caprio tenía el mayor seguimiento en línea en países con un sistema de justicia mucho más duro.



"Sé que el Juez Caprio ciertamente me afectó, y siempre recordaré su ejemplo y la forma en que vivió su fe, de manera transparente, sin golpear a la gente con ella", dijo. "No estaba evangelizando en el tribunal, pero era su propia manera de vivir y de trabajar la que mostraba a otras personas esa fe y esa familia que estaba en su corazón".



Dijo que el Juez Caprio es un ejemplo de cómo, incluso en el papel secular de abogado, los católicos "todavía tenemos que ser quienes somos".



"Estoy muy agradecido con ustedes por estar presentes aquí, en este lugar, en este momento, porque es un testimonio para mí como Arzobispo de Boston de que hay hombres y mujeres de buena voluntad, hombres y mujeres que son discípulos del Señor Jesús, que se aventuran más allá del ámbito de la iglesia y hacia esa sociedad secular", dijo.



Dijo que tal testimonio de la fe es especialmente importante en una sociedad moderna donde la religión se trata como un pasatiempo en lugar de una fuerza que anima toda la vida de uno.



"Nos encontramos en un momento cultural, ¿no es así?, donde parece que la amargura y las divisiones, la ira y las palabras enojadas, y ahora la violencia dolorosa y terrible, desgarran nuestra sociedad, socavan los fundamentos del derecho natural e incluso el consenso de que debe haber orden, que el gobierno tiene que funcionar de una manera que sea racional y objetiva", dijo.



El arzobispo dijo que, al igual que el Juez Caprio, los abogados en la Misa Roja deben ser humildes, llenos de fe, y siempre conscientes de dónde vienen.



"Trabajar en la ley es a veces encontrarse con los lados más oscuros del corazón humano", dijo. "Hay una tentación, ¿no es así?, de volverse cínico. Nunca vi eso en el Juez Caprio. Quería conocer a la gente. Quería estar con la gente. Y así espero y rezo para que por esa luz del Espíritu Santo, reconozcan una de esas verdades de nuestra fe, que cada persona que encuentren es en cierto sentido un encuentro con el Señor mismo, una oportunidad para hacer la propia obra del Señor de compasión y sanación".



Después de la Misa, un mar de abogados, incluyendo a más de 100 estudiantes de derecho de colegios y universidades de todo Massachusetts, caminaron hasta el cercano Seaport Hotel para el Brunch anual de la Misa Roja.



Cada asistente recibió una tarjeta de oración de San Tomás Moro, patrón de los abogados, y fueron guiados en la "Oración de los Abogados" en el reverso de las tarjetas por el Vicario Judicial Monseñor Robert Oliver, quien sirve como enlace entre la arquidiócesis y la Hermandad de Abogados Católicos.



El Presidente de la Hermandad, Michael K. Gillis, presentó póstumamente el Premio Honorable Joseph R. Nolan a Philip D. Moran. El premio lleva el nombre del Juez Asociado del Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts que sirvió como presidente de la Hermandad de Abogados Católicos desde 1995 hasta su muerte en 2013. Se otorga anualmente a "un miembro de la profesión legal que mejor ejemplifica la excelencia en la ley, la devoción a la fe católica, la dedicación a la familia y la compasión inquebrantable hacia todos". Moran, quien murió en mayo a la edad de 87 años, cofundó Massachusetts Citizens for Life, fue presidente del Pro-Life Legal Defense Fund y sirvió en la junta de National Right to Life.



La sobrina de Moran, Beth Downey, y su nieta Alexia Moran recibieron el premio en nombre de Moran y su viuda Carole, quien no pudo asistir al brunch en persona.



El brunch fue presentado por el Juez Asociado del Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts, Serge Georges Jr.



La carrera del Juez Georges lo llevó a través de algunos de los bufetes de abogados más grandes de Boston antes de que el Gobernador Deval Patrick lo nombrara para el Tribunal Municipal de Boston, sirviendo principalmente en Dorchester. Gillis llamó al Juez Georges "nuestro Juez Caprio", recordando la forma en que trataba a los acusados, muchos de ellos delincuentes por primera vez que hablaban poco inglés, con empatía y respeto.



En sus comentarios, el Juez Georges dijo que quería dirigirse principalmente a los estudiantes de derecho en la sala, recordando la vida del poeta inglés John Donne, un católico que fue perseguido por su fe en un momento en que era ilegal ser católico en Inglaterra.



"Su vida, quizás como algunos de nosotros aquí en la sala, estuvo marcada por esta tensión entre sus convicciones internas y las demandas del mundo a su alrededor", dijo el Juez Georges. "Pero aquí está por qué Dios es tan bueno, porque de esta tensión surgieron algunas de las reflexiones más profundas sobre lo que significa ser humano y lo que significa vivir en comunidad con los demás".



Citó las famosas palabras de Donne: "La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad, y por lo tanto nunca envíes a preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti".



"Nuestra humanidad está interconectada", dijo el Juez Georges. "Mi vida está ligada a la tuya y la tuya a la mía. Lo que le sucede a uno de nosotros, para bien o para mal, nos afecta a todos. Para aquellos de nosotros que somos llamados a la ley, ya sea como jueces o clérigos que cuidan las almas o estudiantes de derecho que se preparan para asumir el manto, este mensaje tiene un significado profundo".



Dijo que la justicia "no es este concepto abstracto", sino reconocer que cuando una persona sufre una injusticia, todos somos disminuidos.



"Estás entrando en una vocación que es exigente y sagrada", les dijo a los estudiantes. "Requiere coraje, requiere humildad, requiere perseverancia, pero sobre todo, requiere una brújula moral constante. Requiere una Estrella del Norte: la búsqueda de la justicia".



La búsqueda de justicia de los estudiantes, dijo el Juez Georges, nunca debe vacilar ante la adversidad, ceder a la opinión popular o retroceder ante las críticas.



"Quiero que entiendan que deben dejar que su fe católica los lleve a donde quiera ir", dijo. "No puedes detenerlo. No puedes inhibirlo. Para las personas de fe, la búsqueda de la justicia no es opcional. Fluye directamente de nuestro reconocimiento de la dignidad humana y nuestra interconexión".



Les dijo a los estudiantes que "no es suficiente evitar hacer daño", y que deberían estar haciendo activamente el bien siempre que puedan.



"Cada vez que toleramos la injusticia, cada vez que miramos hacia otro lado, cada vez que excusamos la corrupción o la inequidad o 'es simplemente la forma en que son las cosas', no solo disminuimos a la humanidad, sino que nos disminuimos a nosotros mismos", dijo. "Ese es nuestro mandato. Eso es lo que tu fe católica te llama a hacer".