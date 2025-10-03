La Fiesta Anual del Césped apoya al Seminario Nacional Papa San Juan XXIII

WESTON -- El Diácono Paul Landi tuvo un "momento de Dios" mientras respondía a una llamada para ayudar a alguien en shock séptico.



Era 2020, y el Diácono Landi había sido bombero durante tres décadas. Cuando era niño en la pequeña ciudad de Navasota, Texas, vio a los bomberos venir en ayuda de su hermana Mary después de que ella comió hongos venenosos que crecían en el patio delantero. Oró para que algún día fuera el hombre que acude a las personas en su peor momento y lo arregla todo. Como capitán del Departamento de Bomberos de Bellaire, sus oraciones parecían haber sido respondidas, más o menos. El Diácono Landi estaba divorciado con tres hijos adultos y había estado discerniendo el sacerdocio, pero dos diócesis en Texas lo habían rechazado. No estaba seguro de si Dios realmente lo quería. Cuando él y su equipo llegaron a la escena, la víctima del shock séptico estaba inconsciente con fiebre peligrosamente alta y pulso rápido. Estaban estabilizándola en la parte trasera de la ambulancia cuando hubo un golpe en la puerta. Era un sacerdote.



"Capitán, sé que están ocupados ahora mismo, y necesitan llevar a esta señora al hospital, pero soy un sacerdote católico, y ella es mi feligresa", dijo. "¿Me permitiría subir a la ambulancia y ungirla antes de que se vayan?"



Advertisement

El Diácono Landi le dio al sacerdote una mirada extraña.



"Absolutamente", respondió. "Tu trabajo es mucho más importante que el mío."



Durante la cena en la estación esa noche, el jefe de batallón del Diácono Landi, él mismo católico, lo reprendió por dejar entrar al sacerdote en la ambulancia.



"Disculpe, jefe, pero está absolutamente equivocado", dijo el Diácono Landi. "Podemos ser capaces de salvar una vida, pero un sacerdote católico tiene la autoridad de Dios para salvar un alma del infierno."



El Diácono Landi es ahora un diácono transitorio en la Diócesis de Beaumont, Texas, completando su último año de formación en el Seminario Nacional Papa San Juan XXIII en Weston. Es el único seminario en los EE. UU. que se centra únicamente en formar hombres mayores de 30 años para el sacerdocio, y desde su fundación en 1964 por el Cardenal Richard Cushing, ha formado a 785 sacerdotes.



El Diácono Landi habló sobre su camino hacia el sacerdocio en la cena de recaudación de fondos anual número 44 de la Fiesta del Césped del seminario el 24 de septiembre. Mientras la lluvia golpeaba la gran carpa erigida sobre el césped del seminario, el Diácono Landi agradeció a los cientos de asistentes a la Fiesta del Césped por el récord de $420,000 que habían recaudado para el seminario este año.



"Mi historia y camino hacia el sacerdocio es solo uno de los muchos aquí en el Seminario Nacional Papa San Juan XXIII", dijo. "Dios me ha formado a mí y a todos mis hermanos seminaristas a través de nuestras carreras y experiencias de vida anteriores, y nos ha traído a todos aquí a este seminario porque esta institución comprende y abraza todas nuestras experiencias y formación de vida anteriores."



Como bombero, dijo, era un instrumento de Dios. Hubo momentos en que los técnicos de emergencias médicas en la escena seguían todos los procedimientos pero aún así perdían pacientes. Otras veces, "todo lo que podía salir mal salía mal", pero los pacientes sobrevivían.



"Y por eso, siempre he sabido que Dios estaba a cargo", dijo.



Todavía se considera un instrumento de Dios, pero de una manera diferente. Solía orar para ser el bombero que se precipita en las casas y salva vidas. Ahora, ora para ser el sacerdote que llamará a la puerta de una ambulancia para salvar almas.



"Los seminaristas aquí traen consigo una gran experiencia como esposos, como padres, como profesionales, como líderes parroquiales", dijo el miembro de la junta del Seminario Papa San Juan, Dan Lagan, quien copresidió la cena con su esposa Mary Anne. "Cuando entran al sacerdocio, nuestras parroquias y diócesis se fortalecen por su madurez, sus perspectivas y su profundo compromiso con la iglesia."



El día antes de la cena, leyó un artículo de primera plana en The Wall Street Journal sobre un declive en las vocaciones sacerdotales en todo el mundo. Sin embargo, dijo, el artículo no mencionaba las crecientes vocaciones de la Arquidiócesis de Boston, y la creciente importancia de las "vocaciones tardías" para la iglesia. Dijo que las donaciones son cruciales para que el Seminario Papa San Juan pueda seguir llegando a hombres mayores y mantener la matrícula asequible para los seminaristas.



"Dependemos mucho de su generosidad", dijo el Padre Brian Kiely, rector del seminario, "pero su presencia aquí esta noche nos ayuda a recordar que podemos hacer un cambio duradero en nuestro mundo mientras preparamos a los sacerdotes que servirán al Señor según su propio corazón, para que este mundo en el que vivimos pueda convertirse en un lugar mejor a medida que hacemos a Cristo mejor conocido, mejor servido y mejor amado. Ustedes hacen eso posible."



Dijo que, al igual que los hombres mayores que han ingresado al seminario a lo largo de los años, los Apóstoles eran hombres mayores con familias y carreras cuando Dios los llamó al ministerio. Animó a los presentes en la cena a ser "Andrés yendo a Pedro" y decirles a los hombres mayores en sus vidas que serían buenos sacerdotes.



"Esta noche es más que una cena", dijo. "Es una celebración de esperanza, una celebración de comunidad y el impacto que podemos tener en el mundo juntos. Cada contribución, ya sea de tiempo, talento o tesoro, nos ayuda a continuar el vital trabajo de apoyar a los seminaristas y fortalecer la vida parroquial en todo este país y en todo el mundo."



El Arzobispo Richard G. Henning asistió a la Fiesta del Césped por primera vez desde su instalación en 2024. En sus comentarios, agradeció al Padre Kiely por su liderazgo en el seminario y dijo que "algo está pasando" en Boston y en la iglesia en general.



"Es posible que hayan visto algunos de estos informes. No aparecen tanto en los medios seculares, de un creciente número de personas que buscan la conversión a la Iglesia Católica, de una creciente asistencia a la iglesia", dijo.



Dijo que el Seminario de San Juan en Brighton ha visto algunas de sus matrículas más altas en décadas a medida que más y más jóvenes están discerniendo el sacerdocio.



"Menciono todo esto también para decir cuán agradecido estoy por su apoyo a los sacerdotes y a los seminaristas y a la iglesia, por su propia fe y su compromiso en la vida parroquial", dijo. "Porque ustedes han sido los que han estado allí durante los años difíciles."



El Arzobispo Henning estuvo acompañado por el Obispo Emérito Robert Deeley de Portland, Maine (cuyo hermano, el Padre Kevin Deeley, es parte del personal del seminario), el Obispo Robert McManus de Worcester, y varios de los obispos auxiliares de Boston, incluyendo al Obispo Vicario General Mark O'Connell, al Obispo Cristiano Barbosa, y al Obispo Peter Uglietto, quien fue una de las tres personas en recibir el Premio Pacem in Terris del seminario. El Padre Kiely dijo que el premio, nombrado por la última encíclica del Papa San Juan XXIII, se otorga a "personas que encarnan lo que es ser un discípulo, lo que es ser un creyente, lo que es estar comprometido, y más especialmente, lo que es ser un fiel servidor del Evangelio."



John y Gretchen LaRossa, quienes han servido en la Junta de Fideicomisarios de PSJXXIII, también recibieron el premio. El Obispo Uglietto lo recibió por su largo ministerio dentro del seminario, donde sirvió como rector, director espiritual y profesor. El Padre Kiely dijo que el premio era "muy merecido".



"Preparó a los hombres para el sacerdocio con sus palabras, sus acciones, pero sobre todo con la vida que llevó y sigue llevando", dijo.



En sus comentarios, Uglietto, quien también celebró su 74 cumpleaños el 24 de septiembre, dijo que el trabajo de PSJXXIII es el trabajo de establecer la paz en la Tierra.



"Fue un privilegio especial para mí servir en esta institución durante tantos años, participar en el trabajo de los sacerdotes en la nación, ser parte del esfuerzo del propio deseo de Dios de proveer para las necesidades espirituales de su rebaño preparando a los hombres para el ministerio sacerdotal", dijo.



Dijo que cada persona en el mundo tiene al Espíritu Santo "empujando, tirando, jalando" en su corazón.



"Sabemos que el espíritu de Cristo está siempre en acción mientras Dios nos llama a cada uno de nosotros desde el momento de nuestro nacimiento para abrazar un papel particular, un papel que no ha dado a otro, en su gran plan para salvar al mundo", dijo.