El vicario general lanza un nuevo video podcast 'Escuchando a las mujeres católicas'

BRAINTREE -- El obispo vicario general Mark O'Connell asistía a una conferencia en Nueva York cuando escuchó un informe perturbador de un teólogo.



Los hombres jóvenes, dijo el teólogo, estaban volviendo cada vez más a la iglesia. Sin embargo, las mujeres jóvenes no lo estaban.



"Eso se quedó en mi cabeza, y pensé en ello durante semanas, como algo que me alarmaba", dijo el obispo O'Connell. "Estoy contento por los hombres jóvenes, pero quería averiguar si había un problema con las mujeres jóvenes".



Oró sobre ello y decidió entrevistar a mujeres para conocer sus pensamientos. Algunas mujeres dijeron que las opiniones del teólogo eran exageradas, mientras que otras estuvieron de acuerdo en que las mujeres jóvenes están abandonando la iglesia y no regresan. El obispo O'Connell quedó fascinado por las historias que escuchaba y decidió comenzar a grabar las entrevistas.



Esas entrevistas se convirtieron en la base de su nueva serie de podcast "Escuchando a las mujeres católicas", actualmente disponible en YouTube en youtube.com/@listeningtocatholicwomen. Cada semana, el obispo O'Connell entrevista a una mujer católica en la Arquidiócesis de Boston sobre su fe y cómo ha influido en su vida. A partir del 25 de septiembre, ha subido entrevistas con Violet Hurst, archivista de la arquidiócesis; Ann Carter, especialista en relaciones públicas que ha trabajado con la arquidiócesis y es consultora del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano; Wendy Mejia, directora de ministerios multiculturales de la arquidiócesis; y Eileen McLaughlin, superintendente de escuelas católicas de la arquidiócesis.



"Este es un ejercicio de sinodalidad", dijo el obispo O'Connell en la apertura del primer episodio, en el que entrevistó a Hurst. "Esa es la palabra que el Papa Francisco nos dio sobre enseñarnos a escucharnos unos a otros, y el Papa Leo ha continuado ese legado, y estoy haciendo todo lo posible para ser sinodal, y he elegido escuchar a las mujeres católicas".



Agregó que ha filmado 13 entrevistas y planea subirlas durante los próximos tres meses.



"Me han inspirado más de lo que podría haber esperado", dijo. "Estas mujeres han compartido su fe, han sido vulnerables, han sido inspiradoras, y las han compartido no solo conmigo, sino con ustedes".



El obispo O'Connell le dijo a The Pilot que al hacer el podcast, ha descubierto que las mujeres "tienen un tipo de relación diferente con Jesús".



"En general, los hombres adoran de manera diferente a ellas", dijo.



Admitió que es una "generalidad increíble", pero dijo que cuando evangeliza a las mujeres, es más probable que hable con ellas sobre "relación" que si estuviera evangelizando a los hombres. Quiere usar su podcast para explorar las diferencias entre cómo los hombres y mujeres católicos abordan su fe.



"Creo que es interesante, así que estoy encantado de ser el que traiga esos viajes interesantes a otras personas", dijo.



También ha entrevistado a la superintendente de la Policía de Cambridge, Pauline Carter-Wells, quien cantó la canción temática del podcast "Take Lord, Receive"; a la consultora de evangelización de la Arquidiócesis de Boston, Lorna DesRoses, quien describió cómo su ceguera ha impactado su fe; y a Philomene Pean, capellán en hospitales del área de Boston y desarrolladora de piayiti.org, un recurso espiritual para la comunidad haitiana.



"Su relato de su tiempo como evangelista en Haití es absolutamente fascinante", dijo.



Su entrevista con Molly Wade, directora senior de comunicaciones y marketing de la Oficina de Filantropía de la Arquidiócesis de Boston, fue "muy poderosa", dijo.



Wade misma le dijo a The Pilot que estaba "humilde y agradecida" de ser entrevistada sobre su vida.



"En la grabación, el obispo Mark me dio una plataforma para compartir ampliamente sobre mi viaje de fe con la esperanza de que tal vez alguien, en algún lugar, pudiera beneficiarse de escucharlo", dijo.



McLaughlin dijo que grabar el podcast "se sintió menos como una entrevista y más como una conversación genuina".



"Las mujeres siempre han sido vitales para la vida de la iglesia", dijo. "Creo que es importante que la iglesia institucional busque formas de relacionarse con todos sus miembros, y estoy agradecida al obispo Mark por responder de esta manera".



El obispo O'Connell dijo que entrevistar a laicas en puestos de autoridad le ha enseñado sobre el lado no clerical del liderazgo en la iglesia.



"Creo que es importante para los obispos -- y yo soy un obispo -- tener foros donde solo estamos escuchando", dijo. "No creo que estas sean conversaciones; creo que estoy escuchando como obispo. No vi este tipo de cosas sucediendo en otros lugares".



Rosemary Powers, directora de la escuela secundaria Cristo Rey Boston en Dorchester, escucha "Escuchando a las mujeres católicas" en sus caminatas matutinas.



"Rápidamente se ha convertido en una fuente de aliento", dijo. "Escuchar a las mujeres compartir su fe y experiencias me recuerda que no estoy sola en los desafíos y alegrías de vivir nuestra misión católica".



Michelle Parks, asociada pastoral de la Colaboración Católica de Woburn, estaba emocionada de ver una nueva serie centrada exclusivamente en las mujeres católicas.



"Todo ha sido muy poderoso", dijo, y agregó: "Es muy interesante ver las diferencias, el rango. Siento que puedo relacionarme con mucho de eso, así que eso me hace sentir mejor acerca de ser una mujer trabajando en la iglesia".



El obispo O'Connell dijo que recibir comentarios sobre su podcast es prueba de que está resonando con las mujeres católicas. Cree que la historia de cada episodio conectará con los oyentes.



"Creo que cada viaje es muy diferente, inspirador a su manera individual", dijo.