Artista hace lo 'invisible visible' en murales de parroquia en Swampscott

SWAMPSCOTT -- El artista sagrado Michael Corsini a veces ve su lienzo como un campo de batalla.



"Hay momentos en los que te sientes realmente conectado con el Señor, y momentos en los que sientes que estás en la vena del arte y en oración", dijo. "Y luego hay días en los que es una batalla completa arrastrarte hasta el caballete".



Corsini habla de su proceso creativo en términos viscerales. Dijo que se sintió atraído por el arte sagrado para poder crear imágenes "en el torrente sanguíneo" de la tradición de la iglesia. No hay nada más emocionante o más intimidante para él que un lienzo en blanco. La única forma de ganar la batalla, dijo, es tener el coraje de empujarse a sí mismo a pintar. Su lienzo en blanco es un campo de batalla, y a veces, también lo es la obra terminada.



Su última obra, un mural de 20 por 15 pies de la visión de San Juan Bosco pintado para la Parroquia de San Juan Evangelista en Swampscott, es un amplio paisaje marino iluminado por cielos amenazantes. El santo del siglo XIX veía a la iglesia como un gran barco bajo el fuego de hordas de piratas. Golpeaban la barca de Cristo con cañones y libros, representando ataques académicos y teológicos a la iglesia. El papa, el capitán del barco, cae en batalla, pero uno nuevo resucita para tomar su lugar. El barco, como Cristo, sufrió cinco heridas mortales.



En la pintura de Corsini, el fuego infernal brama y el agua brota del casco destrozado del barco, como la sangre y el agua que brotaron del costado perforado de Cristo. La batalla parece imposible de ganar. Luego, el papa resucitado dirige su barco entre dos imponentes pilares, cuyas bases están ocultas bajo las olas agitadas. En la cima de un pilar hay una imagen de la Eucaristía, brillando como la luna. En la cima del otro hay una radiante María, vestida toda de blanco, con los brazos extendidos. Al ver la fuerza de estos pilares, los barcos enemigos huyen.



"Esta imagen puede parecer oscura", dijo Corsini en la dedicación y bendición del mural el 28 de septiembre. "Puede parecer dramática. Lo es. Pero lo que vemos aquí es la iglesia que es infalible, incluso cuando parece que toda esperanza está perdida. Nunca se pierde toda esperanza. Hay un camino en la tormenta, y está trazado por la iglesia".



Corsini llegó a Swampscott desde su estudio en Waymart, Pensilvania, un pequeño pueblo a las afueras de Scranton, con su esposa Jessica y sus cinco hijos. El mural al óleo de la visión de San Juan Bosco, y un mural igualmente grande de Jesús caminando sobre el agua, fueron enrollados en piezas y transportados en una furgoneta. Luego fueron instalados a ambos lados del altar como papel tapiz. Es el proyecto más ambicioso que Corsini, de 47 años, ha emprendido, y según el monseñor John McLaughlin, párroco de San Juan, es una de las obras de arte más grandes encargadas por la Arquidiócesis de Boston en más de 50 años.



"Quizás hayas escuchado esto antes, pero el artista es llamado por Dios para hacer visible lo invisible", dijo Corsini.



Mientras hablaba a la parroquia, era empequeñecido por su propio arte.



Una imagen de Jesús caminando sobre el agua fue originalmente pintada en el ábside de San Juan. En septiembre de 2024, el monseñor McLaughlin se acercó a Corsini con la esperanza de restaurar la imagen en la iglesia costera. También pidió una escena más oscura: la visión de los pilares de San Juan Bosco. Donantes de Massachusetts, Pensilvania, Hawái, Idaho, Nevada y Nueva York financiaron los murales.



"Al principio, me tomó un poco de tiempo ver la conexión, pero luego la conexión es brillante", dijo Corsini. "La conexión es esta: Aférrate a Cristo. Átate a Cristo. Amarra a ti mismo a Cristo".



Dijo que la misma batalla está ocurriendo dentro de todos en la iglesia.



"Hay un ataque diario contra ti, y esto solo está haciendo visible lo invisible", dijo.



Al pintar a Jesús caminando sobre el agua, y a Pedro cayendo en las olas mientras los discípulos en su barco son asediados por una tormenta, Corsini quería representar "el gran drama de la salvación". Hizo que Cristo se parara como si estuviera en la cruz. Su pose es dinámica, casi surfeando en la ola imponente. Su mano derecha, que representa su autoridad divina, detiene la ola para salvar a Pedro de ahogarse. Su mano izquierda, que representa su humanidad, se extiende hacia Pedro.



"A través de la perspectiva de Cristo, casi se puede decir que Cristo se ha convertido en una ventana desde la cual Pedro ahora puede ver las pruebas y tribulaciones de su vida", dijo Corsini. "Y esta fue realmente mi oración para todos ustedes mientras pintaba esto, que esto se convirtiera en su perspectiva".



El obispo Robert Reed, nativo de Swampscott que fue ordenado sacerdote en San Juan, bendijo los murales. Llamó en broma al monseñor McLaughlin "Padre Miguel Ángel" por encargar las pinturas monumentales.



"Significa mucho para mí, como lo hace para ustedes, ver esta iglesia tan bellamente decorada y preparada para la celebración de la Misa y los sacramentos", dijo el obispo. "Y por eso, estoy emocionado, como un chico de la ciudad".



Después de la bendición, Corsini fue agasajado por los feligreses de San Juan, muchos de los cuales había llegado a conocer desde que pintó los murales.



"Todos han sido muy generosos, y ha sido muy humillante", dijo.



Corsini creció en un hogar no religioso en Maryland y se convirtió al catolicismo después de una peregrinación a Roma cuando tenía 24 años.



"Pude ver la historia de la fe", dijo. "Y luego fue realmente la experiencia de Jesús en la Eucaristía lo que me empujó al límite".



Descubrió a los Frailes Franciscanos de la Renovación, "se enamoró" de su orden, y entró al seminario, pero antes de tomar sus votos finales, decidió que Dios lo estaba llamando a ser esposo y padre. Un amor infantil por el dibujo y los sueños de convertirse en animador lo llevaron a la Escuela de Arte y Diseño Ringling en Florida. Después de restaurar algunas estatuas antiguas en una parroquia local, decidió cambiar al arte sagrado. Quería hacer películas, y en cierto sentido, todavía lo hace. Cuando concibe sus pinturas, las piensa como fotogramas de una película épica, con composiciones impactantes y mucho movimiento.



Comenzó a pintar los murales para San Juan en enero. Su estudio no era lo suficientemente grande, así que alquiló un almacén.



"Mirar un lienzo que tenía 40 pies de ancho y 15 pies de alto era un poco intimidante", dijo. "Honestamente, me lancé a ello".



Trabajó solo en el almacén durante ocho a diez horas al día, a veces pintando en una escalera y una plataforma elevadora.



"Sabía que esta pintura iba a ser transformadora para la parroquia en el sentido de la escala, y sentí un fuerte sentido de urgencia de que esto necesitaba ser una de, si no la mejor cosa que he logrado", dijo.



Puso los toques finales en el agua que se arremolinaba alrededor de los pies de Cristo en agosto. Todo lo que tenía que hacer después de eso era esperar a que la pintura se secara.



"Se sintió un poco como dar a luz espiritualmente", dijo.



Como muchos artistas, tiene la tendencia a criticar su propio trabajo. Intenta no detenerse en las cosas que podría haber hecho de manera diferente.



"Cuando veo que la gente está realmente profundamente afectada por ello de una manera hermosa", dijo, "en algún momento acepto eso y, es suficiente. Está terminado".