La Arquidiócesis celebra el Jubileo para los Catequistas

MEDFORD -- Examen sorpresa: ¿Sabes quién es el santo patrón de los catequistas? ¿O en qué año ocurrió la Fiesta del Té de Boston? ¿O cuál de las tres virtudes teológicas ordena las virtudes cardinales hacia la felicidad última en Dios?



Si lo haces, podrías haber tenido una oportunidad en la parte de trivia del Jubileo para Catequistas de la Arquidiócesis de Boston, que tuvo lugar en la Iglesia de San Clemente de la Parroquia del Beato Andrés Phu Yen en Medford el 27 de septiembre como parte del Año Jubilar de 2025. Unos 100 catequistas de toda la arquidiócesis participaron en la celebración, que incluyó un almuerzo de rollitos de huevo y arroz frito hecho por la comunidad vietnamita de la parroquia.



Los catequistas respondieron preguntas sobre la Iglesia Católica y la historia de Boston, formando equipos con nombres como "Los Ángeles de Charlie", "Cate-atrápame si puedes", "Nacido para Evangelizar", y los ganadores de la tarde, "¡Santo Cielo, Batman!".



"Es divertido reunirse con todos los demás catequistas, conocer a otras personas, escuchar nuevas ideas de nuevas formas de hacer las cosas, emocionarse por el año", dijo Mónica LaFond, directora de formación de fe en Nuestra Señora de los Dolores en Sharon. El nombre de su equipo era "La In-Quiz-Ition Española".



Antes de convertirse en catequista hace 22 años, era abogada y madre en casa. Actualmente está estudiando en la Escuela de Teología y Ministerio Clough del Boston College.



"Me ha ayudado a crecer enormemente en mi fe, y ha ayudado a mi familia a ser más fiel, y me ha traído mucha alegría ser parte de la vida de tantas familias diferentes", dijo.



La celebración del jubileo comenzó con una misa celebrada por el arzobispo Richard G. Henning. En su homilía, dijo que los catequistas son parte del misterio de la encarnación de Cristo, y que son "piedras vivas" para construir su iglesia.



"El Señor Jesús, él habla de piedras vivas, ¿verdad?" Dijo. "No está tan preocupado por la riqueza del mundo como por la conversión de los corazones, la recreación de los corazones, pero entiende muy bien que vivimos en la creación".



Les recordó que en el corazón de la fe que enseñan está el hecho de que no son siervos de Jesús, sino sus amigos.



"Quiero que nos aseguremos de que lo que hacemos y lo que decimos comienza desde la naturaleza de quiénes somos y a quiénes estamos llamados a ser", dijo.



Pidió tres cosas a los catequistas. La primera fue que vivieran la fe antes de predicarla.



"Lo saben por la experiencia de trabajar con los jóvenes", dijo. "A los jóvenes no les gusta la inautenticidad. No les gusta la hipocresía. La detectan a una milla de distancia".



En segundo lugar, les dijo a los catequistas que permanecieran humildes. Dijo que el objetivo de los catequistas no es adoctrinar a los niños o hacerlos parte de una burocracia, sino revelar la verdad de las tradiciones de la iglesia. Eso, dijo, significa enseñarles esa verdad, no las opiniones del propio catequista.



"¿Qué tan desafiante es en estos días, en el ciclo de noticias de 24 horas, no vivir por las demandas de ese ciclo de noticias y estar siempre hablando de todo lo que está en cualquier estación que sucedas ver? Así es la cultura que nos rodea. Y mira las divisiones, la ira, el caos que trae".



En tercer lugar, les dijo a los catequistas que siempre recordaran su relación con él. Al ser nombrado obispo, dijo, la iglesia le dio una descripción de trabajo de tres palabras: Gobernar, enseñar, santificar. Por lo tanto, él es el principal maestro de la Arquidiócesis de Boston.



"No puedo ser el único allí todos los sábados por la mañana en todas las parroquias, 250 parroquias", dijo. "No puedo ir a 100 escuelas católicas diferentes a la semana. Necesito socios".



El arzobispo Henning recordó que San Pablo describió a tales socios como "colaboradores". El propio arzobispo los llamó "aquellos que están inspirados por su fe para levantarse y responder".



"Gracias por estar aquí hoy", dijo. "Su presencia aquí hoy es en sí misma una señal de que ya entienden que son colaboradores, que son parte de ese gran castillo, de la iglesia universal".



Después del almuerzo, Stella Marie Jeffrey, parte del Instituto Catequético de la Universidad Franciscana de Steubenville, habló. La Arquidiócesis de Boston es una de las diócesis que se asocia con Franciscana para la formación de catequistas. Los materiales de instrucción de la formación de catequesis Franciscana en Casa de la universidad estaban disponibles de forma gratuita.



Preguntó cuántas personas en la sala se consideran catequistas.



"Todos deberían estar levantando sus manos", dijo.



Luego preguntó cuántas personas son misioneras, cuántas son discípulas y cuántas son amigas de Jesús. Dijo que todos deberían levantar sus manos.



"Ser catequistas es algo increíble, increíble, y un tremendo regalo que se nos da", dijo.



También dio un testimonio sobre su propio viaje de fe, que comenzó cuando conoció a algunos amigos católicos en el ejército a los 18 años. Creció trabajando en la granja lechera de su familia católica y asistiendo a clases de educación religiosa una vez a la semana, pero no estaba segura de si realmente creía. Un día, fue a confesarse, y después de "una gran confesión" una mujer pidió rezar con ella.



"Soy de origen alemán, así que cualquiera que se acurruque contigo es muy incómodo", dijo Jeffrey.



Durante las siguientes semanas, Jeffrey comenzó a asistir a la misa diaria, al estudio de la Biblia y a las reuniones de oración.



"Siento que encontré al Señor", dijo. "Y pensé para mí misma, 'He desperdiciado mi vida. Señor, ¿cómo te lo compensaré?' Que es la idea equivocada".



Más tarde se dio cuenta de que no necesitaba ganarse el amor de Dios. Todo lo que necesitaba hacer era usar los dones que él le había dado, y decidió usar esos dones como catequista. El término catequesis proviene del griego para "eco", y Jeffrey usó la palabra "ECOS" como un acrónimo: Encuentra al Señor, proclama audazmente a Cristo, Abre tu gracia a los demás, Encuentra una y otra vez, y recuerda que eres Enviado.



"Ustedes son misioneros, y han sido enviados", dijo Jeffrey.