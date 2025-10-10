Nueva exposición en Boston explora el diverso árbol genealógico del Papa Leo

BOSTON -- El juez Raymond P. Moore descubrió que su quinto primo era el papa al mismo tiempo que todos los demás.



El juez federal y nativo de Boston estaba leyendo un artículo en The New York Times sobre las raíces criollas de Luisiana del Papa Leo XIV cuando vio el apellido de soltera de su madre. Tan pronto como vio eso, lo supo.



"Pensé que era fascinante, y más que eso, sabía cuánto significaría para la gente en Nueva Orleans", le dijo a The Pilot.



La madre de Moore era Anne Lemelle. Su linaje puede rastrearse hasta Francois Lemelle, cuyo hermano se casó con una mujer llamada Celeste de Grandpre. Su hija, Celeste Lemelle, es una antepasada lejana del Papa Leo XIV. Eso hace que el papa y el juez sean primos quintos dobles. Moore no supo de su primo hasta que fue elegido papa. Duda que el papa sepa de él. A sus hijos les gusta burlarse de él por su pariente lejano.



"Tengo un montón de primos", dijo. "Hablamos de ello y mantenemos el contacto. Es un gran trato, y no quiero hacer que parezca que no lo es, pero me llegó de la misma manera que a todos los demás".



Mientras los antepasados criollos del Papa Leo XIV emigraron a Chicago en busca de mejores oportunidades, los de Moore se mudaron a Boston después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una típica infancia católica de Boston.



"Monaguillo, niño del coro, todo el rollo", recordó.

Nació en Roxbury y creció en el proyecto de vivienda Ruth Barclay en el South End, justo al lado de la Catedral de la Santa Cruz. Tres retratos colgaban en su sala de estar: Jesús, el papa y John F. Kennedy.



Moore dijo que si su madre supiera que estaba relacionado con el papa, lloraría, caería muerta, o ambas cosas.



"Su familia era tan católica como se puede ser", dijo.



Moore ha estado investigando la familia Lemelle durante más de 40 años. Su árbol genealógico, y por extensión el del Papa Leo XIV, es complicado. Algunos de sus antepasados fueron esclavizados, mientras que otros fueron esclavizadores. Algunos fueron ambos. El árbol genealógico de la familia del papa es una vasta y elaborada maraña de raíces criollas de Luisiana, cubanas, italianas, francesas, checas y españolas.



"Creo que eso dice que es la experiencia estadounidense", dijo Moore.



Moore habló con The Pilot mientras estaba sentado en una sala de conferencias dentro de la sede de Newbury Street de American Ancestors, la sociedad genealógica más antigua y grande de los EE. UU. Estaba rodeado de retratos de los yanquis protestantes que fundaron American Ancestors a mediados del siglo XIX. Probablemente nunca sospecharon que algún día, la sociedad que fundaron para rastrear sus raíces de sangre azul produciría un árbol genealógico del papa y su ascendencia mestiza.



American Ancestors celebró la apertura de su nueva exposición, "La ascendencia del Papa Leo XIV: Una historia estadounidense", con una discusión de panel el 3 de octubre, presentada por los genealogistas que investigaron la historia familiar del papa: Henry Louis Gates Jr., presentador de la exitosa serie de PBS "Finding Your Roots;" Lourdes Del Pino, vicepresidenta del Cuban Genealogy Club de Miami; y Jari Honora, un genealogista con sede en Nueva Orleans que descubrió la herencia criolla del papa. Su investigación descubrió 14 generaciones de antepasados, que se remontan hasta finales del siglo XVI.



"Lo que surgió no fue solo una genealogía papal, sino una historia estadounidense, una que cruza continentes, siglos y barreras sociales", dijo el presidente y CEO de American Ancestors, Ryan Woods. "Su linaje incluye colonos españoles, emigrantes haitianos, plantadores cubanos, criollos de Luisiana, luchadores por la libertad, personas esclavizadas, esclavizadores y antepasados de ascendencia africana, norteamericana y europea. Es, en resumen, una historia familiar tan compleja y estratificada como las historias de las propias Américas".



La investigación de Honora inspiró el artículo del New York Times que leyó Moore. Le dijo a The Pilot que su fe católica inspiró su interés en la genealogía del papa. El trabajo de Honora fue ayudado por los registros sacramentales de la Arquidiócesis de Nueva Orleans.



"La gran sorpresa para mí fue que la familia de su madre está profundamente arraigada en Luisiana", dijo, y agregó: "Estaba extasiado porque Nueva Orleans es un lugar que valora la historia, valora la familia, un gran porcentaje de nuestros ciudadanos son católicos, y así que sabía que estarían encantados de saber que tenemos una fuerte conexión con el Papa Leo".



Tan pronto como escuchó que el nombre del papa era Robert Francis Prevost, sus oídos se agudizaron con el apellido francófono. Comenzó a investigar y descubrió que el papa tenía ascendencia francesa y siciliana. Explicó al panel que antes de la Guerra Civil, Nueva Orleans era "la única metrópolis real en el Sur". La cultura criolla de la ciudad fue influenciada por su población española, francesa y africana, muchos de los cuales eran católicos. Una política de inmigración históricamente laxa atrajo a los colonos.



"Este es el crisol en el que toma forma la familia del Papa Leo", dijo.



Tanto el Papa Leo XIV como Moore rastrean su ascendencia hasta Francois Lemelle, quien tuvo siete hijos con Marie Jean Davion. Davion fue una vez esclavizada por Lemelle, pero él la liberó. Algunos de los antepasados esclavizados del papa poseían esclavos después de ser liberados. Algunos compraron a parientes para liberarlos también, mientras que otros cosecharon los beneficios económicos del sistema que una vez los esclavizó.



"Les digo a mis estudiantes y al público, solo porque tus personas fueron esclavizadas no significa que el sufrimiento no sea simplemente, ¿qué palabra es la palabra correcta? -- esclarecedor", dijo Gates. "No te hace una mejor persona".



Dijo que el uno por ciento de los dueños de esclavos en Nueva Orleans eran negros.



"¿Por qué los negros deberían ser menos complicados que cualquier otro grupo de personas?", dijo.



American Ancestors está trabajando actualmente en un proyecto llamado 10 Million Names, que busca identificar a cada hombre, mujer y niño esclavizado en territorio de los EE. UU. desde el siglo XVI hasta el final de la Guerra Civil. Algunos de los antepasados del Papa Leo XIV estarán entre los nombres. Es extremadamente difícil investigar la genealogía de los descendientes de personas esclavizadas. Los registros son escasos, y muchos de los pocos que existen solo reconocen a sus sujetos como propiedad.



"A menudo es más fácil documentar tres, cinco, siete generaciones de familia cubana o española, europea, de lo que es hacer un solo progreso de generación con una familia anteriormente esclavizada", dijo Honora.



Gates dijo que cuando el Papa Leo XIV fue elegido en mayo, recibió dos mensajes de texto de colegas diciendo: "¡El papa es negro!" Después de que se publicó el artículo sobre la investigación de Honora, recibió una llamada telefónica urgente de The New York Times. Querían una cuenta completa de la ascendencia del Papa Leo XIV. Gates respondió que con "recursos ilimitados", él y su equipo podrían producir "el árbol genealógico definitivo del papa" en cinco días. Sabía que American Ancestors sería capaz de manejar el trabajo. Su investigación fue publicada en The New York Times Magazine el 11 de junio.



Gates dijo que con cada elección presidencial y papal, los genealogistas salen de la madera. Los aficionados inundan Internet con árboles genealógicos mal investigados de personas famosas. Gates lamentó los árboles "basura" que los detectives en línea han hecho sobre él. Durante el proyecto del Papa Leo XIV, su equipo se comprometió a "ignorar todo en Internet y hacerlo desde cero".



"Realmente nos sorprendió que pudiéramos encontrar tanto como lo hicimos", dijo Del Pino.



Ella estuvo a cargo de investigar a los antepasados cubanos del papa. Ella y sus colegas descubrieron más tarde que el Papa Leo XIV es descendiente de la nobleza española. Uno de sus antepasados lejanos fue un Caballero de la Orden de Santiago. Para estar en esa orden, los españoles tenían que demostrar que al menos tres generaciones de su árbol genealógico eran completamente católicas y de buen carácter moral.



"El catolicismo fue en realidad el denominador común en la colonización del Nuevo Mundo", dijo Del Pino.



Fidel Castro celebraría mítines en tierras que una vez pertenecieron a los antepasados del papa en Cuba. Gates y su esposa, Marial Iglesias Utset, presentaron al papa una copia de su árbol genealógico en una audiencia el 5 de julio. Le dijeron que si alguna vez hacía una visita papal a Cuba, podría encontrarse celebrando la misa en la tierra de sus antepasados.



"Decidimos que podemos recuperarlo", bromeó el papa.



Moore dijo que le gustaría conocer a su quinto primo algún día.



"Entonces mis hijos se interesarían", dijo. "Ahora mismo, son historias de viejos".



Como juez, realiza ceremonias de naturalización para inmigrantes. Les dice que tienen que pensar en los EE. UU. como una caja de crayones, o como una canción.



"Si quieres cantar la canción o colorear la imagen, necesitas todos los colores, porque todos los colores están aquí, todas las notas están aquí, y la imagen que sale de eso es bastante única, históricamente", dijo.