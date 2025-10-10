Misa del Jubileo celebra la vida consagrada

LEXINGTON -- La Hermana Catherine Bennett está agradecida de haber llegado tan lejos.



La Hermana Catherine, una Hija de San Pablo, celebra su 50º jubileo este año. Profesó sus votos en 1975. Gran parte del ministerio de la nativa de Detroit se ha pasado en las librerías religiosas de las Hijas en Boston, Nueva York, Toronto, Hawái y Alaska.



"Siempre quise poder ayudar al pueblo de Dios de alguna manera, incluso cuando era niña", dijo.



La Hermana Catherine fue una de las jubiladas homenajeadas en una Misa para mujeres y hombres religiosos celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning en la Parroquia de Santa Brígida en Lexington el 5 de octubre. La Misa fue una observancia local del Jubileo de la Vida Consagrada, parte del Año Jubilar de 2025, que tuvo lugar en Roma el 8 y 9 de octubre.



"Aunque no podemos estar en Roma, estamos unidos con la iglesia universal mientras celebra nuestra vocación religiosa, una vocación que pertenece indudablemente a la vida y santidad de la iglesia", dijo la Hermana Germana Santos, delegada de la Arquidiócesis de Boston para la vida consagrada y una Hija de San Pablo.



En su homilía, el Arzobispo Henning dijo que hay paralelismos entre la sociedad de hoy y la época del profeta Habacuc, cuyo libro proporcionó una de las lecturas en la Misa del día.



"Violencia por todos lados", dijo el arzobispo. "Distracción, ira, división. La sociedad se desmorona. Pero incluso en nuestras vidas, incluso aquellos de nosotros que somos discípulos del Señor, incluso aquellos de nosotros que vivimos en la vida consagrada, hay tantas cosas en este mundo que pueden acumularse en nosotros, todas nuestras responsabilidades, nuestras preocupaciones, las distracciones que nos rodean en cada momento".



Dijo que si las personas se toman el tiempo para escuchar la voz de Dios en silencio, pueden descubrir que "el exilio no es tan malo".



Jonathan Roumie, la estrella de la serie de televisión "The Chosen", expresó puntos de vista similares en la Conferencia Hope for Life en Brighton el 4 de octubre. El Arzobispo Henning pasó gran parte de su homilía reflexionando sobre la conferencia y los comentarios de Roumie. En la conferencia, se mostró una escena de "The Chosen" donde Jesús (Roumie) anima a Santiago el Menor a ser su discípulo. Santiago, que en "The Chosen" se muestra cojeando, duda porque no entiende por qué Jesús está sanando a otros pero no a él.



"Dios hace milagros", dijo el Arzobispo Henning. "Muchas personas no obtienen el milagro que esperan y rezan, y sin embargo, se les pide, y se nos pide, que confiemos en sus promesas, en la verdad de que él no está en un cielo distante, sino caminando a nuestro lado en el viaje de la vida".



Dijo que rendirse a Dios y ofrecerse al Señor, incluso cuando es difícil tener fe, es de lo que se trata la vida consagrada.



"Estas no son cosas fáciles de hacer", dijo. "Ustedes lo saben mejor que yo. Y así las lecturas de hoy, nos hablan, nos desafían. Presten atención, escuchen, tengan humildad, sepan que no son Dios, y luego confíen en el que sí lo es. Porque él está aquí. Él está ahora. Él te ama".



Luego, el Arzobispo Henning dirigió a los hombres y mujeres religiosos en la renovación de sus votos. Después de la Misa, se reunieron en el salón parroquial para compartir comida y compañerismo.



"Estoy muy feliz y afortunada de vivir este tipo de vida de servicio", dijo la Hermana Inmaculada Kyampeire de las Hermanas Bannabikira (Hijas de María) de Uganda. "He disfrutado mis 25 años, especialmente he estado trabajando con jóvenes en escuelas públicas como maestra, y es realmente gratificante servir, darme por el bien de los demás".



La Hermana Inmaculada vive en Peabody y enseña biología y religión en Austin Prep en Reading. Nacida en un pueblo de Uganda, llegó a los EE. UU. a los 20 años.



"Quería servir a la gente, especialmente a los niños pequeños que están sufriendo, que no tienen madre, porque mi carisma como Hija de María es cuidar a los niños y a todas las personas", dijo.



La Hermana de Notre Dame de Namur Geraldine Burns, que celebra su 60º año de jubileo, pasó gran parte de su ministerio en la Escuela Secundaria Bishop Fenwick en Peabody. Creció en Charlestown y asistió a la Escuela Secundaria Central Julie Billiart en el North End, que estaba dirigida por las Hermanas de Notre Dame de Namur.



"Me inspiró cómo eran amables y generosas y podían enseñarnos todo lo que necesitábamos para nuestra vida futura", dijo.



Mirando hacia atrás en 60 años de ministerio, dijo que está más orgullosa de las relaciones que formó con sus estudiantes.



"Ellos me enseñaron tanto como creo que les enseñé", dijo. "Y estoy muy orgullosa del hecho de que creo que tal vez tuve un poco que ver con cómo maduraron y crecieron y, con suerte, crecieron en su religión también".