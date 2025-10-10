'The Chosen' estrella comparte mensaje de comunidad, fe en la Conferencia Esperanza por la Vida

BRIGHTON -- "No tienes que interpretar a Jesús en la televisión para ser Jesús para el mundo", dice Jonathan Roumie.



Él debería saberlo. En el papel de Jesús en el exitoso programa de televisión "The Chosen", Roumie da vida a Cristo en millones de pantallas en todo el mundo. Dentro y fuera del set, Roumie es un devoto católico que recibe la Eucaristía diariamente para acercarse más al corazón de Jesús.



"No puedo concebir la mente de Cristo", dijo. "No puedo y no tengo que hacerlo, afortunadamente, pero él ha dado a cada uno de nosotros su corazón, si elegimos aceptarlo".



Roumie fue el orador principal en la Conferencia Esperanza por la Vida de la Arquidiócesis de Boston el 4 de octubre, un esfuerzo conjunto de la Oficina Pro-Vida de la arquidiócesis, las Hijas de María de Nazaret y los Hombres de la Divina Misericordia de Quincy.



Más de 2,000 personas llenaron el TRACK en New Balance en Brighton para un día de oración, adoración y testimonios sobre la santidad de la vida "desde el vientre hasta la tumba", como le gusta decir a la Madre Olga del Sagrado Corazón, fundadora de las Hijas de María de Nazaret.



"La conferencia de hoy está dando verdad", dijo Roumie. "Viudas, huérfanos, los más pobres de los pobres. Siendo Jesús para esas personas, entras en el corazón de Cristo, y cuando el espíritu permite una fracción de visión en la mente de Cristo sobre cómo abordas una escena como esta, es la única forma en que puedo interpretar a este personaje de manera auténtica, si estoy viviendo los principios del hombre al que afirmo seguir, a quien afirmo en este programa de televisión".



La conferencia comenzó con una misa celebrada por el arzobispo Richard G. Henning, quien bromeó diciendo que sería intimidante predicar con Jesús sentado en la primera fila. En su homilía, dijo que el Libro del Génesis es una advertencia de la humanidad abusando de su libertad dada por Dios. Cuando la humanidad no escucha a Dios, entonces la vida humana pierde su valor.



"Cuando los seres humanos, somos dioses, entonces suceden cosas terribles", dijo el arzobispo. "Cuando no dejamos que Dios sea Dios, no sabemos quiénes somos realmente, criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, sigue el desastre".



Dijo que aunque la humanidad se desvía del camino de Dios, Dios siempre permanece leal. La máxima expresión de esa lealtad fue Dios dando al mundo su corazón a través de su hijo, que era tanto divino como humano.



Señaló que Jesús se acercó a las vidas que todos los demás estaban felices de ignorar: la mujer en el pozo, la mujer sorprendida en adulterio y el leproso, por nombrar algunos.



"Tú y yo quizás no estemos caminando por esos polvorientos caminos de Galilea", dijo. "Quizás no tengamos ese privilegio de conocer a Jesús cara a cara, en carne y hueso, de la manera que lo hicieron esos primeros discípulos. Pero sí lo conocemos. Lo conocemos en la vida de la iglesia, en el amor, uno por el otro. Lo conocemos en el poder de su Palabra que habla a nuestros corazones. Lo conocemos cada vez que tomamos la sabia pero arriesgada decisión de confiar en su gracia y vivir por su amor".



La presidenta y directora de operaciones de EWTN News, Montse Alvarado, fue la maestra de ceremonias del día. Ella presentó a la Madre Olga, quien reflexionó sobre su trabajo en hospitales y los muchos bebés que ha visitado.



"Es fácil celebrar la vida cuando el niño es muy perfecto, muy saludable, con un futuro brillante y prometedor", dijo. "Es más difícil y desafiante cuando los padres lidian con la incertidumbre de lo que vendrá".



La Madre Olga explicó que parte de su ministerio es visitar las unidades de cuidados intensivos neonatales. Allí, consuela a las familias de padres cuyos bebés han nacido semanas o meses prematuramente y compartió varias historias de niños pequeños que, aunque gravemente enfermos, irradian alegría a su alrededor.



Una historia que contó la Madre Olga fue la de la bebé Lucy, cuyos padres, Shannon y Anthony, fueron informados de que sería mejor abortarla. No lo hicieron, y ella nació prematuramente. Las posibilidades de que sobreviviera eran escasas.



"No puedo dejar ir a mi bebé sin asegurarme de que algún día la veré en el cielo", dijo Anthony.



Era tarde en la noche y no había ningún sacerdote disponible, por lo que Anthony realizó un bautismo de emergencia. Ambos lados de la familia vinieron a despedirse de Lucy, creyendo que era el final. Recientemente celebró seis meses de vida. Cuando la Madre Olga visita a Lucy en el hospital, coloca la píxide que contiene la Eucaristía en su cuerpo.



"Cada vez que estoy en el hospital, la visito", dijo, "le digo, 'Tienes la mejor visita de todas. Jesús está aquí'. Y ella siempre descansa en paz. Y creo que es la presencia de la Santa Eucaristía la que ha llevado a Lucy a lo largo de su viaje".



A pesar de sus desafíos, Lucy siempre está sonriendo. Sus padres nunca han escuchado el sonido de su voz o su llanto, pero aún están a su lado, porque creen que Dios tiene un plan para ella. La Madre Olga dio la bienvenida a Sharon y Anthony al escenario.



"Quiero animarnos a todos mientras pensamos en el regalo de la vida", dijo. "Y sé, como dijo nuestro arzobispo, que todos están aquí porque creen en la belleza y la santidad de la vida. Especialmente, quiero hablar a nuestros jóvenes. No tengan miedo. No caigan en las tentaciones del mundo que los rodea cuando la gente dice, 'Oh, no eres especial, no eres talentoso, o no eres bueno en deportes, o no eres bueno en música'".



La conferencia también contó con dos paneles de discusión de defensores pro-vida. El primero consistió en Mark Carey de los Hombres de la Divina Misericordia; su hija Julianne Carey, una enfermera pediátrica que ayuda a los niños de la escuela con necesidades especiales; Lisa Wheeler, fundadora y presidenta de Carmel Communications; y Mia Armstrong, una actriz infantil y activista que ha sido abierta sobre su experiencia viviendo con síndrome de Down.



Armstrong dijo que a sus padres les dijeron que la abortaran, porque su vida sería de sufrimiento si nacía.



"¿Parezco que estoy sufriendo para ti?" dijo entre risas y aplausos.



Armstrong dijo a los jóvenes en la multitud que defiendan la santidad de la vida con valentía y "descaro".



Julianne Carey habló de su experiencia ayudando a niños con discapacidades, incluyendo a una niña que no puede hablar y usa un iPad para comunicarse. Carey se conmovió hasta las lágrimas mientras hablaba de cómo, a pesar de sus desafíos, nunca ha escuchado a la niña quejarse.



La segunda discusión del panel consistió en Sara Loy, directora de Springwater, un ministerio con sede en Quincy que ayuda a las mujeres a sanar después del aborto; Asis y Michelle Lopez, quienes, después de la pérdida de cuatro de sus hijos, fundaron la caridad Los Momenticos para proporcionar paquetes de cuidado a familias con niños en cuidados intensivos; y AJ De La Rosa, un orador motivacional católico y creador de contenido.



Cuando De La Rosa estaba asistiendo a la Universidad Ave Maria como jugador de fútbol, estuvo involucrado en un accidente automovilístico que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Recordó que su madre estaba más molesta por eso que él, porque él "creía en los milagros". Incluso ahora, tiene la esperanza de que algún día podrá volver a caminar. Cuando estaba en el hospital, sus amigos de la universidad lo visitaron y dijeron que estaban felices por él: veían su lesión como Dios dándole "un pase rápido a la santidad". Nunca imaginó que podría ser un santo, pero dijo que está agradecido por su experiencia. Calculó que Dios le dio esa cruz para llevar por una razón.



Los López compartieron su propia historia de perder cuatro hijos seguidos, dos por aborto espontáneo y dos poco después del nacimiento. Uno de ellos, Asis Gabriel, murió seis años a la hora después de que el padre de Asis López, lo que él tomó como una señal de que Dios todavía los estaba cuidando. El nombre de su caridad, "Los Momenticos", (español para "Los Pequeños Momentos") proviene de una frase que el padre de Asis López, también llamado Asis, solía usar. Se refiere a los preciosos pequeños momentos de la vida. Después de cuatro tragedias, los López aún tenían esperanzas y concibieron un quinto hijo. Avila Marie López nació sana en 2024. Ahora tiene un año y asistió a la conferencia con sus padres.



La conferencia concluyó con la Madre Olga entrevistando a Roumie sobre su fe y experiencia interpretando a Jesús. "The Chosen" está filmando actualmente su última temporada, que representará la pasión y resurrección de Cristo y Roumie dijo que la Madre Olga estuvo con él en Texas, rezando junto a él durante la filmación de la escena del azotamiento de Cristo.



"Fue probablemente lo más brutal a lo que he tenido que someterme, en sacrificio al Señor en nombre de los dones artísticos que él me ha proporcionado, pero hágase tu voluntad", dijo Roumie.



La Madre Olga mostró varias escenas de "The Chosen" que representan "esperanza por la vida", incluyendo a Jesús caminando sobre el agua y a Jesús animando a Santiago el Menor a seguirlo, a pesar de que el futuro apóstol se siente inseguro por su cojera.



Roumie dijo que Jordan Ross, quien interpreta a Santiago el Menor (o "Little James", como lo llaman el elenco y el equipo de "The Chosen") realmente tiene una cojera y está acostumbrado a ocultarla para las audiciones. Cuando su cojera fue revelada en el set de "The Chosen", pensó que sus posibilidades de aparecer en el programa se habían acabado. En cambio, Dallas Jenkins, el creador del programa, dijo: "Eso es perfecto para un personaje que es humano y debe haber sufrido muchas cosas a lo largo de su vida y ministerio junto a Jesús".



Roumie dijo que, al igual que Santiago el Menor, a menudo se pregunta por qué el Señor le ha dado sus propias cargas, pero Dios simplemente responde: "Mi gracia es suficiente". Dijo que a veces, los fieles deben "esperar al Señor" para hacer su trabajo.



"Necesitamos comunidad", dijo. "Necesitamos a nuestra iglesia en el nivel más alto para ser amigable. Tenemos que tener comunidad, tenemos que tenernos el uno al otro. Tenemos que ver lo mejor en cada uno, tenemos que ver lo bueno en cada uno. Tenemos que perdonar las fallas de cada uno, todos nosotros".



Para prepararse para la filmación, recibe los sacramentos y medita en el Evangelio como San Ignacio de Loyola, imaginando cómo sería estar allí y escuchar a Jesús hablar. Dijo que "el Enemigo" llena el mundo con distracciones como la electrónica, y que la mejor manera de hablar con Dios es en silencio. Después de la entrevista, el arzobispo Henning bendijo a Roumie de rodillas, quien estrechó la mano del arzobispo y lo abrazó.



La Madre Olga dijo a los asistentes a la conferencia que aunque quieran conocer a Roumie, tomarse una foto con él o darle un regalo, no deberían "ponerlo en un pedestal". El mejor regalo que pueden darle, dijo, son sus oraciones.