Adolescente de Millis se dirige a India para servir a huérfanos y moribundos en Kolkata

BRAINTREE -- A simple vista, Sean Brown lleva una vida no muy diferente a la de cualquier otro joven de 18 años.



El graduado de Bishop Feehan en 2025 trabaja como paisajista, hace sándwiches en Jersey Mike's y asiste a la adoración diaria en la Parroquia de Santo Tomás el Apóstol en Millis. Estaría estudiando para ser electricista, pero está poniendo su carrera en espera. El 30 de octubre, emprenderá un viaje misionero de seis meses a Kolkata (antes Calcuta) en India, donde ya había sido voluntario con su parroquia durante tres semanas en el verano. Nunca ha estado tanto tiempo lejos de su familia y amigos. Quería ir con un amigo, pero no pudo convencer a nadie más para hacer el viaje.



"Supongo que estoy un poco preocupado por enfermarme gravemente", dijo. "Estoy un poco triste por todos los planes que tenía con mis amigos y que voy a perder durante el invierno, pero no estoy demasiado preocupado".



Cuando les dijo a sus padres que planeaba pasar seis meses en Calcuta, su padre insistió en que no fuera. Su madre quería que reprogramara el viaje para que estuviera en casa para el Día de Acción de Gracias y Navidad. Sus amigos intentaron convencerlo de que se quedara. Pero para Brown, "es lo que es".



"Definitivamente extrañaré mi hogar y a todos mis amigos, pero eso es solo parte de la vida", dijo.



Advertisement

Brown creció católico y asistía a misa todos los domingos, pero solo lo hacía para hacer feliz a su madre. No fue hasta que se unió al grupo juvenil de Santo Tomás en la escuela secundaria que se tomó en serio su fe. Está regresando a Calcuta porque quiere dedicar parte de su vida al servicio. Eso es de lo que su pastor, el Padre Sinisa Ubiparipovic, siempre hablaba en las reuniones del grupo juvenil.



"Es tan humilde", dijo el Padre Ubiparipovic. "Ni siquiera creo que Sean realmente reconozca la profundidad de lo que está haciendo y el impacto que está teniendo en todos los demás de una manera tan positiva. Su vida depende tanto de la gracia, por lo que reconoce la gracia y depende de la gracia".



Brown y otros 11 feligreses de Santo Tomás, así como dos de Hingham y seis más de Texas, sirvieron en Calcuta en junio y julio. Brown no quería ir al viaje al principio. El Padre Ubiparipovic le dijo que rezara al respecto y viera si cambiaba de opinión.



"Después de pasar mucho tiempo en adoración, sentí el llamado a ir", dijo. "Es nuestro deber servir a los pobres".



Él y los demás aterrizaron en Calcuta a las 2 a.m. después de un viaje de 48 horas desde el aeropuerto Logan hasta Londres y luego a Nueva Delhi. Calcuta estaba más abarrotada y sucia que cualquier ciudad que hubiera visto.



"Cuando lo vi por primera vez, fue realmente extraño ver ese nivel de pobreza", dijo. "Era un mundo diferente".



Trabajó con las Misioneras de la Caridad, la orden de la Madre Teresa, en dos de sus casas: Daya Dan, una casa para huérfanos discapacitados; y Kalighat, un hogar para los moribundos.



"Fue realmente humillante verlo y poner mi propia vida en perspectiva, cuán bendecido realmente era", dijo sobre Daya Dan.



Si no fuera por las hermanas, los niños que vivían allí probablemente estarían en las calles o en hospitales locales insalubres.



"No solo dejaban a los niños sentados allí sin preocuparse por ellos", dijo Brown. "Hacían todo lo posible para llevarlos a la escuela, enseñarles y alimentarlos todos los días. Fue realmente hermoso ver cómo se sacrificaban por los niños".



Él y los otros voluntarios jugaban con los huérfanos, los alimentaban, limpiaban después de ellos y lavaban la ropa. A pesar de sus dolencias, los niños reían y jugaban todo el día. Alimentar a los huérfanos fue difícil, ya que muchos de ellos se negaban a comer o no podían comer por sí mismos.



"Durante los primeros días, definitivamente fue difícil para mí", dijo Brown. "Pero antes de ir a trabajar, comencé a ir a la adoración y le pedía a Dios que me diera la caridad que necesitaba para servirles".



Conoció a un niño de 11 años llamado Rishi que era ciego y tenía autismo severo. Rishi era no verbal y propenso a autolesionarse, por lo que se sentaba en una silla la mayor parte del día. Lo primero que Brown hacía cada día en Daya Dan era jugar con Rishi en su silla y llevarlo a pasear. Brown y su amigo Peter Keefe se hicieron amigos de Anato, otro niño de 11 años con brazos y piernas severamente desfigurados.



"Era un niño muy, muy inteligente", dijo Brown.



Anato podía hablar tres idiomas, incluido el inglés, y le contó a Brown y Keefe lo poco que sabía sobre su vida. No tenía idea de dónde estaba su familia o incluso si aún estaban vivos. No tenía recuerdos fuera del orfanato. Quiere ser médico cuando crezca.



"Definitivamente fue triste verlo tener que pasar por todo eso, pero fue realmente una bendición poder estar allí para él, hablar con él, bromear con él en la mesa", dijo Brown.



Cuando llegó por primera vez al hogar para los moribundos en Kalighat, vio a un hombre afectado por elefantiasis, una enfermedad que causa hinchazón severa en las piernas, afuera en las escaleras. Eso le dio una idea de qué esperar adentro. Podía recordar las espantosas lesiones de las personas, los sonidos de ellas gritando de dolor y el olor, ya que muchos de ellos ya no podían controlar sus intestinos o vejigas.



"Les dan una muerte digna en lugar de morir en las calles, y tener a alguien allí para ellos en sus momentos de muerte", dijo.



Un hombre le rogó un cigarrillo, y cuando Brown le dijo que las hermanas prohibían fumar, le pegó en la cara. El hombre estaba tan débil por la enfermedad que el golpe no le dolió.



"Definitivamente fue muy extraño, especialmente al principio", dijo. "Una vez que me acostumbré un poco, me di cuenta de cuánta bendición era estar allí para ellos".



La mayoría de los pacientes de Kalighat no tenían piernas, por lo que Brown los alimentaba y los ayudaba a ir al baño. Un hombre le faltaba una pierna y se había roto el tobillo restante. Era demasiado pesado para que las hermanas lo llevaran, por lo que Brown y un seminarista de Denver lo hacían. Sus circunstancias hicieron que los dos se convirtieran en amigos cercanos.



"Tenían una fe tan seria que realmente les importaba", dijo Brown sobre los seminaristas, que estaban en Calcuta en un viaje misionero de un mes.



Estar cerca de los moribundos lo obligó a reflexionar sobre su propia mortalidad.



"Me recordó la eternidad, y que definitivamente debería concentrarme en eso", dijo.



Comenzó a asistir a la adoración diaria cuando regresó de Calcuta. La misión, dijo, le hizo darse cuenta de cuánto mejor es su vida cuando confía en Dios.



"Me enseñó a depender más de Dios, no en el sentido de que el viaje fue tan duro para mí que la única razón por la que lo superé fue porque dependía de Dios, sino más bien porque al principio realmente no sentía ganas de servir a estas personas", dijo. "No sentía ninguna caridad hacia ellos, por mucho que supiera que debería, así que tuve que depender de Dios para que me lo diera".



Volverá a Daya Dan y Kalighat en su próximo viaje. Espera tener más responsabilidades y desempeñar un papel de liderazgo. Está deseando volver a ver a los huérfanos.



"Realmente es un pequeño sacrificio", dijo. "Definitivamente será un poco difícil, pero si lo hago por la alegría del Señor, por amor al Señor, sé que no será demasiado malo".