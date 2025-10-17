Los jóvenes organistas de la Catedral se preparan para el concierto benéfico de órgano

BOSTON -- El 9 de octubre, Xavier Trevor subió por una vertiginosa escalera de caracol dentro de la Catedral de la Santa Cruz hasta llegar al coro.



Las enormes vidrieras estaban prácticamente en llamas por el sol de la tarde. Sobre Xavier se alzaba la fachada gótica del órgano Hook and Hastings de 5,292 tubos de la catedral, que iba a tocar por primera vez. El joven de 13 años se quitó las zapatillas y se puso un par de zapatos de vestir negros impecablemente brillantes. Son sus "zapatos de órgano", lo suficientemente estrechos para que no golpee más de un pedal mientras toca.



El banco del órgano era demasiado alto para Xavier, así que su tutor, el director de música de la catedral Richard Clark, lo bajó para adaptarlo a su altura. Xavier se sentó, y sus manos comenzaron a deslizarse suavemente por las teclas. El bajo estruendo del Preambule de Louis Vierne resonó por el santuario, seguido de la claridad celestial de las notas más altas.



Mientras Xavier tocaba, miraba el intrincado techo abovedado de la catedral y pensaba en las muchas veces que había practicado y tocado el Preambule, una de sus piezas favoritas. Tenía que liberar su mente para contemplar la multitud de sonidos que el órgano podía producir, dependiendo de cuál de sus más de 70 registros decidiera tirar.



"Cada vez que escucho un órgano desde abajo o en el suelo, no en el coro, siempre me gusta mirar hacia el órgano", dijo Xavier. "No sé. Me pierdo en mis pensamientos cuando miro las tuberías del órgano y las fachadas del órgano".



La nota final, un do bajo, salió de una tubería de 32 pies, la más larga del órgano.



"Es como abrazar un árbol", dijo Clark. "Es del tamaño de un árbol para producir ese do bajo. Lo sientes más de lo que lo oyes".



Xavier nunca había tocado en un espacio tan grande antes. El estudiante de octavo grado de la Escuela de Coro de San Pablo en Cambridge dijo que el órgano de 150 años de la catedral ya es uno de sus favoritos.



"Es una experiencia diferente cada vez que toco un órgano diferente, y definitivamente es una que recordaré", dijo.



Xavier es uno de los tres jóvenes organistas que se presentarán en el 36º Concierto Benéfico Anual de Órgano de la catedral el 19 de octubre a las 3 p.m. Xavier interpretará el Preambule, el epítome del estilo francés que disfruta en la música de órgano.



"Está bajo mis dedos", dijo de la pieza.



"Maravillosa expresión", dijo Clark sobre la interpretación de Xavier. "Y realmente está cantando, por así decirlo. La música está cantando desde sus dedos".



Xavier comenzó a tocar el órgano en 2023. El órgano no es exactamente un instrumento doméstico, por lo que toca en una "sala de práctica de órgano" dos o tres horas por semana.



"Como corista, siempre estaba mirando al organista Burtner, quien, al igual que Xavier, es estudiante de la Iniciativa de Jóvenes Organistas de la Guilda Americana de Organistas, y al propio hijo de Clark, Anthony.



Clark conoce los desafíos de ser un músico profesional de primera mano y espera que su hijo tenga que soportar lo mismo. Aún así, está orgulloso de Anthony.



"Es genial", dijo Clark. "Es lo que Dios te llama a hacer".



Anthony, un estudiante de segundo año de 16 años en la Escuela Secundaria Xaverian Brothers en Westwood, bromeó diciendo que tiene "una buena ventaja" sobre su padre, quien no comenzó a tocar el órgano hasta mucho más tarde en la vida. Anthony creció viendo a su padre tocar, y durante sus años como estudiante en St. Paul's, escuchó el órgano a diario.



"Es realmente difícil no estar interesado en él porque es un instrumento muy genial", dijo.



Toca en la catedral aproximadamente una vez a la semana, y tocó durante la Misa cada semana durante el verano. Toca a diario en un "órgano de práctica" en su casa.



"Los sonidos son realmente geniales, especialmente estando en el edificio correcto", dijo. "La catedral es muy divertida porque tiene mucha reverberación, así que si tocas muy fuerte, suena muy genial y te hace sentir muy bien contigo mismo".



Como católico, considera que es su deber actuar. Siente que no está tocando para sí mismo sino para Dios.



"Tiene este sonido celestial que realmente te hace sentir que Jesús está presente, y también porque es increíblemente versátil", dijo.



Cuando crezca, quiere ser un organista profesional, para empezar. Algún día, le gustaría ser director de orquesta o director de música, especialmente en St. Paul's.



Burtner, un estudiante de último año de 18 años en The Victor School en Acton, ha estado tocando desde 2023. Su madre mostró videos de él tocando el piano a sus amigos, uno de los cuales era organista y ahora es el profesor de Burtner. Ella recomendó que se postulara para la Iniciativa de Jóvenes Organistas.



"Me encanta la calidad de los sonidos", dijo sobre el órgano de la catedral, que ha tocado dos veces.



Está nervioso por su recital y planea practicar todo lo que pueda de antemano.



"Siento que hay un componente espiritual en tocar el órgano", dijo. "Siento que puedes transmitir mucho con el instrumento. Creo que tiene el poder de llegar a la gente".