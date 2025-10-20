El Obispo Mark O'Connell nombrado el 11º Obispo de Albany

El Papa Leo XIV ha nombrado al Obispo Mark O'Connell el 11º Obispo de la Diócesis de Albany, Nueva York. El Obispo O'Connell sucederá al actual Obispo de Albany, el Obispo Edward Scharfenberger.



El Obispo Scharfenberger dará una conferencia de prensa a la 1 p.m. en el Centro Pastoral de la diócesis de Albany para presentar al Obispo O'Connell. La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en www.facebook.com/DioceseOfAlbany.



Según el sitio web de la Diócesis de Albany, la diócesis tiene 126 parroquias, cuatro apostolados y 157 lugares de culto que sirven a una población católica de aproximadamente 325,000. La diócesis cubre un área de 14 condados de aproximadamente 10,400 millas cuadradas, aproximadamente del tamaño de todo el estado de Massachusetts.



En un comunicado publicado después del anuncio, el Arzobispo Richard Henning dijo: "He tenido la bendición durante el último año de trabajar con el Obispo Mark O'Connell. Es un hombre notablemente capaz y muy humilde. Ama a la gente y ama a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. Ha servido a Boston con alegría y eficacia durante décadas. Aunque lamentamos perderlo aquí en Boston, nos alegramos con el clero, los religiosos y los fieles laicos de la Diócesis de Albany. ¡Les enviamos lo mejor y les deseamos a ustedes y a su nuevo obispo todas las bendiciones!"



El Obispo O'Connell fue ordenado al sacerdocio en 1990 y sirvió durante siete años en parroquias en Woburn y Danvers. En 1997, fue a Roma para estudiar Derecho Canónico y recibió su doctorado en Derecho Canónico (JCD) en 2002 de la UniversitÀ della Santa Croce.



Desde 2001 hasta 2007, se desempeñó como Asistente del Moderador de la Curia para Asuntos Canónicos. Entre 2007 y 2016 se desempeñó como Vicario Judicial y como miembro de la facultad tanto en el Seminario St. John's como en el Seminario Nacional Papa San Juan XXIII.



Después de su ordenación al episcopado en 2016, se desempeñó como pastor de la Parroquia St. Theresa en North Reading y como Obispo Regional de la Región Norte de la arquidiócesis. Fue nombrado Vicario General y Moderador de la Curia de la Arquidiócesis en 2023 por el Cardenal Sean P. O'Malley.



En una declaración del 20 de octubre, el Cardenal O'Malley dijo: "Al enterarme de que nuestro Santo Padre Papa Leo XIV ha nombrado al Muy Reverendo Mark O'Connell el 11º Obispo de la Diócesis Católica Romana de Albany, me uno al Arzobispo Henning, el clero, los religiosos y los laicos de la Arquidiócesis de Boston en felicitar al Obispo Mark por este merecido nombramiento de liderazgo."



"Durante mis años como Arzobispo de Boston, el Obispo Mark brindó un servicio invaluable como pastor y Obispo Auxiliar amado por la gente a la que servía. Durante su servicio como Vicario General y Moderador de la Curia, el Obispo Mark ejerció liderazgo para la arquidiócesis con un corazón pastoral y fidelidad a Cristo. Aunque la Arquidiócesis de Boston extrañará mucho al Obispo Mark, damos gracias a Dios por su elevación a nuevas alturas en la vida de la Iglesia. Nuestras oraciones están con él y con la Diócesis de Albany ahora y en los años venideros", dijo el cardenal.