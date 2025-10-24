La Oficina de Planificación celebra el 50 aniversario del primer desarrollo

BRAINTREE -- Pamela Irwin Poleo llegó a Northridge en Beverly porque quería un lugar inclusivo para criar a su familia.



Irwin Poleo se mudó al desarrollo, un cooperativo de 14 acres y 98 unidades construido por la Oficina de Planificación para Asuntos Urbanos de la Arquidiócesis de Boston, en enero de 1977. Los residentes no compran las unidades, sino que compran acciones de la cooperativa.



"Todos aquí tienen una parte de la propiedad", dijo Irwin Poleo. "Por lo tanto, todos tienen voz".



Northridge se inauguró en 1975. Fue el primer desarrollo de POUA, que fue fundado por el Cardenal Richard Cushing y el Monseñor Michael Groden en 1969 para crear viviendas para poblaciones de bajos ingresos y vulnerables. El objetivo era crear desarrollos igualitarios donde los residentes de altos y bajos ingresos vivirían lado a lado, con la misma dignidad. El Cardenal Humberto Medeiros anunció la construcción de Northridge en 1974, diciendo que era un paso para combatir el racismo, el clasismo y la falta de viviendas asequibles en Massachusetts.



"Es mi sincero deseo que esta vivienda, y los desarrollos que seguirán, no solo proporcionen algunas viviendas muy necesarias para las familias, sino que sean un recordatorio concreto para la comunidad metropolitana más amplia de que la justicia igualitaria para todos depende de la igualdad de oportunidades", dijo el cardenal en ese momento.



Como católica, a Irwin Poleo le gustó que su vecindario fuera construido por la arquidiócesis. En los últimos 50 años, muchas cosas han cambiado, pero Northridge sigue siendo una comunidad íntima: nueve residentes han vivido allí desde el día de la inauguración. Fueron homenajeados en una celebración del 50 aniversario de Northridge celebrada el 5 de octubre. Los residentes del desarrollo son diversos en raza, religión e ingresos. Para Irwin Poleo, es un microcosmos de los EE. UU.



"Todas esas cosas son aún lo que representa Northridge", dijo.



Sus hijos, ahora adultos, le dicen que su parte favorita de crecer en Northridge fue tener tantos amigos con los que jugar. El desarrollo todavía tiene muchas familias jóvenes, e Irwin Poleo ve a los niños usando el parque infantil y la cancha de baloncesto del vecindario. Dijo que es una de las últimas opciones asequibles para ser propietario de una vivienda en el área.



"Amo mi unidad", dijo. "Todavía amo el concepto de la cooperativa. Nos ha brindado a todos una oportunidad para ser propietarios de una vivienda, incluso a las personas de bajos ingresos que quizás nunca tengan esa oportunidad".



Planea quedarse en Northridge por el resto de su vida.



"Es un verdadero crédito a la visión y al trabajo del Monseñor Michael Groden y el Cardenal Medeiros", dijo el presidente de POUA, Bill Grogan.



Northridge fue uno de los primeros desarrollos de viviendas construidos en Massachusetts bajo la llamada "ley de zonificación anti-esnob" de 1969, también conocida como 40B. La ley permitía al gobierno estatal anular la negativa de una ciudad o pueblo a construir viviendas de bajos ingresos en su jurisdicción. Grogan dijo que POUA todavía encuentra actitudes de "NIMBY" ("No en mi patio trasero") mientras planea nuevos desarrollos, pero cada vez más funcionarios estatales están haciendo de la crisis de vivienda asequible de Massachusetts una prioridad.



"La gente ha comenzado a reconocer la obligación moral que tenemos de proporcionar viviendas asequibles", dijo.



Sus momentos de mayor orgullo son ver a individuos y familias mudarse a nuevas viviendas. Cuando el desarrollo de Cote Village de 80 unidades se inauguró en Mattapan en 2022, él y el Cardenal Seán P. O'Malley dieron la bienvenida a las familias y escucharon sus historias.



"No podían permitirse seguir viviendo donde estaban, y los desafíos que tenían para llegar a fin de mes, esto les estaba dando una nueva oportunidad", dijo. "Esto les estaba dando un lugar donde podían sentirse cómodos y seguros y no tener que preocuparse por el alto costo de la vivienda".



POUA es ahora uno de los desarrolladores de viviendas sin fines de lucro más grandes del noreste y uno de los ministerios de vivienda diocesanos católicos más grandes de los EE. UU. Desde su fundación, ha creado más de 3,000 unidades para 11,000 residentes. POUA recientemente completó la construcción de River Street Village, un desarrollo de viviendas para personas mayores de 30 unidades en Mattapan y 41 LaGrange, un desarrollo de ingresos mixtos de 19 pisos y 126 unidades en el centro de Boston, actualmente en construcción. Grogan dijo que más de 20 nuevos proyectos están en "varias etapas de desarrollo". Estos proyectos, en lugares como Boston, Brockton, Gloucester, Needham y Newton, proporcionarán 2,000 unidades de viviendas asequibles y de ingresos mixtos.



"La Oficina de Planificación tiene una larga historia de defensa y desarrollo de viviendas asequibles, y reconoce que la vivienda es un derecho humano", dijo Grogan. "Está en el núcleo de la misión de la Oficina de Planificación que todos merecen un techo sobre sus cabezas y deberían tener un hogar seguro y asequible".