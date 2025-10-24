El fundador del ministerio de pandillas insta a los estudiantes de Fontbonne a solidarizarse con los pobres y vulnerables

MILTON -- Los estudiantes de Fontbonne, una escuela católica solo para niñas en Milton, escucharon un conmovedor mensaje de esperanza, parentesco y lo que significa servir a aquellos que a menudo se consideran en los márgenes de la sociedad el 17 de octubre. El padre jesuita Greg Boyle, fundador de Homeboy Industries con sede en Los Ángeles, y dos "homeys" -- ex miembros de pandillas que ahora trabajan para la organización -- hablaron sobre el trabajo que hacen para ministrar y proporcionar oportunidades a hombres y mujeres que anteriormente estaban encarcelados o involucrados en pandillas.



"Esto es lo que significa adherirse a la moral del Evangelio", dijo el padre Boyle a los varios cientos de estudiantes reunidos en el auditorio de la escuela. "Te solidarizarás con los pobres, los impotentes y los sin voz, y te solidarizarás con aquellos que son demonizados para que la demonización se detenga y con los desechables para que llegue el momento en que dejemos de desechar a las personas".



La directora de Fontbonne, Maura Spignesi, dijo que sus estudiantes se esfuerzan por cumplir el significado y el mensaje del trabajo de la vida del padre Boyle en sus propias vidas.



"Compartió un poderoso mensaje sobre la importancia de la rehabilitación, y aquí en Fontbonne estamos arraigados en las enseñanzas de justicia social católica, y estamos comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes a entender lo que significa liderar con propósito y compasión", dijo.



El padre Boyle comenzó su singular ministerio en 1988 cuando fue asignado a la Iglesia de la Misión Dolores en el este de Los Ángeles, ubicada entre dos proyectos de vivienda pública plagados de violencia de ocho pandillas callejeras en guerra. Buscando abordar los tiroteos que ocurrían casi todos los días, el padre Boyle comenzó a acercarse a los miembros de las pandillas, que habían sido expulsados de las escuelas en las que estaban, y les ofreció otra oportunidad para la educación. Cuando descubrió que ninguna de las escuelas existentes los aceptaría, convirtió un convento en una escuela para ellos.



Al principio, había peleas todos los días entre los estudiantes y una alta rotación de personal (incluido un director que no volvió después de su primer día y cambió su número de teléfono para que no pudiera ser encontrado). Pero el padre Boyle perseveró y finalmente puso a los miembros de las pandillas enemigas a trabajar juntos en equipos de mantenimiento, paisajismo y construcción.



El padre Boyle supo que estaban en el camino correcto cuando Los Ángeles estalló en disturbios después de los veredictos de 1992 que absolvieron a los oficiales de policía blancos en la paliza a Rodney King, un hombre negro.



"Cada bolsillo de pobreza explotó excepto el bolsillo más pobre, mi parroquia", dijo el padre Boyle. Cuando el Los Angeles Times preguntó por qué era así, él respondió, "teníamos 60 miembros de pandillas rivales que tenían una razón para levantarse cada mañana".



El siguiente paso fue la evolución de esa idea en Homeboy Industries, que capacita a ex reclusos y miembros de pandillas para una variedad de trabajos administrativos y vocacionales. Muchos de los estudiantes trabajan en una de las varias tiendas o negocios de "empresa social" que opera Homeboy, incluyendo una panadería, cafetería, comedor, serigrafía, peluquería de perros y reciclaje de electrónicos, entre otros. Para muchos miembros de Homeboy, los trabajos son el primer empleo legítimo que han tenido. Hoy, Homeboy Industries es la organización de intervención de pandillas más grande del mundo, que proporciona educación gratuita, capacitación laboral y servicios de consejería y terapia.



"Ahora, 10,000 personas al año pasan por nuestras puertas en nuestra sede en Chinatown", dijo el padre Boyle. Muchas de esas personas están atrapadas por "un muro de vergüenza y desgracia" debido a sus elecciones de vida hasta ese momento, dijo.



"Lo único que puede escalar ese muro es la ternura", dijo el padre Boyle a los estudiantes. "Creamos un lugar donde pueden ser vistos y apreciados. Todos dicen lo mismo, 'estamos acostumbrados a ser observados pero no estamos acostumbrados a ser vistos'. En Homeboy Industries, somos alérgicos a la idea de establecer un estándar y pedir a las personas que se midan. En cambio, levantamos el espejo y decimos, 'eres exactamente lo que Dios imaginó cuando te creó'".



El padre Boyle estuvo acompañado en Fontbonne por dos miembros de Homeboy, David Herrera, de 23 años, quien se unió a una pandilla a los 13 años, y Govanny Abril, de 34 años, quien pasó 20 años en una pandilla y cumplió siete años en prisión.



Herrera le dijo a la asamblea que comenzó a ir a Homeboy después de que tuvo un hijo cuando tenía 17 años. "Todavía me están enseñando cómo ser padre, mis habilidades y comunicación", dijo. "Estoy muy agradecido de estar aquí".



Abril, que también tiene un hijo pequeño, dijo que cuando salió de prisión, luchó por adaptarse a la vida en el exterior. Escuchó sobre la operación del padre Boyle pero se negó a ir. Finalmente, dijo, "algo me dijo en mi corazón que fuera a Homeboys, y cuando fui, nunca me fui".



"Todavía lucho por un mañana mejor todos los días de mi vida", dijo Abril. "Lo que sientas por dentro, eventualmente tienes que ceder, tienes que soltar... Al final del día, se reduce a una cosa, y eso es la raza humana. Hay ayuda allá afuera".



El padre Boyle cerró sus comentarios como comenzó, recordando a los estudiantes, a medida que avanzan en sus vidas, que sean practicantes de "ternura" y buscadores de "parentesco" con aquellos que están rotos y heridos.



"No hay nosotros y ellos", dijo. "Solo nosotros. Y esa es la única alabanza... en la que Dios tiene algún interés".



Y si el mundo más amplio desestima el valor y la valía de ese llamado, como podría ser, les dijo a los estudiantes que ignoren a los críticos y escépticos y no se desanimen. Más bien, les instó a recordar un pasaje del Libro del Antiguo Testamento de Jeremías: "En este lugar del cual decís, 'es un desperdicio', se volverá a escuchar la voz de la alegría y la voz de la felicidad... las voces de aquellos que cantan".