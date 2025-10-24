Domingo de la Misión Mundial celebrado en Quincy

BRAINTREE -- El Arzobispo Richard G. Henning se unió a representantes de las diversas comunidades étnicas de la arquidiócesis para celebrar la Misa del Domingo de la Misión Mundial en la Iglesia del Sagrado Corazón en Quincy el 19 de octubre. La Misa se ha celebrado anualmente en octubre desde 1926 para apoyar los esfuerzos misioneros de la iglesia en todo el mundo.



"Es un regalo extraordinario tener tanta riqueza de fe en nuestro medio", dijo el Arzobispo Henning antes de que comenzara la Misa.



El arzobispo dijo que durante las Misas dominicales, los católicos en la Arquidiócesis de Boston rezan en 23 idiomas diferentes, solo algunos de los cientos de idiomas que habla la iglesia global. Dijo que la Misa del 19 de octubre contaría con oraciones en varios idiomas, lo que significa que ninguna persona en la asamblea entendería todo.



"Pero, espero, si eso te sucede, reconoces la belleza del momento y la verdad de que todos compartimos una fe, que todos estamos bajo la mirada de Nuestra Señora, buscando su intercesión, que todos hemos sido atraídos por la gracia del Señor para vivir dentro de su Sagrado Corazón", dijo.



La música durante la Misa fue proporcionada por coros que representan a las comunidades haitiana, vietnamita y tamil de la arquidiócesis. Hubo bailarines haitianos, una procesión de banderas que representan a los países cuyas personas han hecho sus hogares en la arquidiócesis, y un evento que se ha convertido en una tradición del Domingo de la Misión Mundial: Antes de la proclamación del Evangelio, las mujeres de la comunidad camerunesa de la arquidiócesis hicieron su danza distintiva, procesando a través del santuario hasta el altar con el Libro de los Evangelios. Las mujeres, adornadas con ropa tradicional colorida, cantaron y agitaron escobas para mantener simbólicamente a las moscas alejadas del libro sagrado.



"Camerún realmente sabe cómo hacer una procesión del Evangelio", dijo el Arzobispo Henning después.



En su homilía, el Arzobispo Henning dijo que este era el primer Domingo de la Misión Mundial que la iglesia celebraba durante el reinado del Papa León XIV, quien él mismo fue misionero durante muchos años.



"Él conoce este ministerio él mismo, pero podemos decir que lo vemos incluso aquí en Quincy", dijo el arzobispo.



Explicó que hace 100 años, los católicos de Quincy apoyaron las misiones que difundieron el Evangelio en todo el mundo. En décadas más recientes, inmigrantes de los lugares visitados por esos misioneros llegaron a Quincy. Han traído su fe a su nuevo hogar y están fortaleciendo la iglesia local.



"Es esa verdad de cómo la gracia se multiplica, se desborda, trae abundancia", dijo el Arzobispo Henning. "Estoy muy agradecido de que todos estemos aquí hoy. Estamos haciendo hoy la primera cosa que hace la iglesia, que es rezar".



Les dijo a la asamblea que nunca dejen de rezar, porque no importa qué, Dios está caminando junto a ellos y escuchándolos.



"En primer lugar, rezamos por todos los esfuerzos y misiones de la Propagación de la Fe aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo", dijo. "Y rezamos, espero, para que Dios toque nuestros corazones, para que podamos ser esos generosos receptores del amor y la gracia divina, que permiten que ese amor y gracia divina llenen y luego desborden nuestros corazones y alcancen a todos los que nos rodean".



Todos los que asistieron a la Misa recibieron un Rosario de la Misión Mundial, que fue instituido por el Venerable Arzobispo Fulton Sheen en 1951 para rezar por los misioneros y aquellos a quienes sirven. Cada década del rosario es de un color diferente: verde para África, azul para Oceanía, blanco para Europa, rojo para las Américas y amarillo para Asia. Durante la Misa, los miembros de la asamblea levantaron sus rosarios mientras el Arzobispo Henning los bendecía.



"Cuando rezas tu Rosario completo de la Misión Mundial, has abrazado al mundo en oración", dijo Maureen Heil, directora de programas y desarrollo de las Sociedades Misioneras Pontificias de Boston, quien explicó el significado del rosario. "Así que hoy, te pedimos que comiences un nuevo hábito. Cuando rezas el rosario, por favor reza por los misioneros. Todavía es un lugar peligroso allá afuera, en algunos lugares, para estar difundiendo el Evangelio del Señor, así que oremos por ellos en el Rosario de la Misión Mundial".



Después de la Misa, el Arzobispo Henning entregó certificados de premio al ganador local y a los finalistas de un concurso de arte estudiantil organizado por la Asociación de la Infancia Misionera. Más de 10,000 niños participan en el concurso cada año. Las obras de arte ganadoras se utilizan en tarjetas de Navidad que la AIM da a los benefactores. Los ganadores también son invitados a una Misa de diciembre en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C.



"Estamos realmente felices de celebrar a los niños que están usando ... el talento que Dios les dio para ayudar a promover el trabajo misionero de la iglesia", dijo Heil.



Los finalistas de Boston fueron Sarah Brown y Aidan Lewis de la Escuela St. Bridget en Abington; George Hoffman de la Escuela St. Catherine of Siena en Norwood; y Elise Wojtczak de la Escuela St. Patrick en Stoneham. El ganador nacional fue James Landry de la Escuela Blessed Sacrament en Walpole.



Heil dijo que cada parroquia de cada tamaño en todo el mundo estaba honrando el trabajo de las misiones ese día. Había recibido fotos de las celebraciones del Domingo de la Misión Mundial en Zambia, Etiopía y Sri Lanka.



"Realmente estarán impresionados por lo que ha sucedido en Boston", dijo, "pero tengo que decirles que cuando miro todas sus caras, solo tengo un pensamiento para ustedes: Por favor, no dejen que esto sea algo de un solo día en el que ayuden a las misiones".



Dijo que la asamblea podría ayudar en cualquier momento rezando, especialmente con el Rosario de la Misión Mundial, y donando. Señaló que los misioneros franceses, apoyados por las iglesias de su país de origen, trajeron el catolicismo a Boston.



"Ahora es nuestro turno", dijo. "Así que reza. Reza por un espíritu generoso. Reza para aprender a ser un misionero, justo donde Dios te puso. A la persona en el escritorio de al lado, a la persona en tu casa, a la persona en tu vecindario, y a las personas en todo el mundo que quizás nunca hayas conocido".



Dijo que una donación de solo $5 al mes puede llenar el tanque de gasolina de un sacerdote, comprar suministros para una hermana que enseña a los niños a leer, o suministrar vino de altar para las Misas.



"Piensa en cómo recibiste la fe y qué misionero la habría pasado a las personas que te la dieron", dijo. "Y luego honra a ellos y ayúdanos a ayudar a los misioneros que están aquí hoy pasando la fe por nosotros".



El reportaje de Antonio M. Enrique contribuyó a esta historia.