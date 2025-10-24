El obispo O'Connell se compromete a escuchar y promover la sanación como obispo de Albany

BRAINTREE -- Hablando en una conferencia de prensa el 20 de octubre, el obispo electo de Albany, Mark O'Connell, prometió que en su nuevo cargo, trabajaría para sanar las heridas que las dificultades financieras y el escándalo de abuso sexual del clero han causado en su futura diócesis.



"Estoy muy seguro, al ir a esta diócesis, haremos nuevos discípulos", dijo. "Mi confianza proviene de mi experiencia, y creo que se ajusta maravillosamente a las necesidades de esta iglesia local. No lo sé todo, aprenderé, pero gran parte de lo que he hecho en el pasado parece coincidir con lo que creo que se necesita aquí".



El obispo O'Connell fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Boston en 2016, y vicario general de la arquidiócesis en 2023. Ese mismo año, la Diócesis de Albany se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11, y actualmente enfrenta más de 400 demandas por abuso sexual.



El obispo O'Connell era un abogado canónico nuevo en la Arquidiócesis de Boston cuando estalló la crisis de abuso sexual. En 2007, se convirtió en el vicario judicial de la arquidiócesis y procesó casos de abuso sexual dentro del sistema de tribunales de la iglesia.



"Eso significa ser muy sensible a las víctimas y a los sacerdotes acusados, y hay mucha vigilancia y tensiones en el camino", dijo.



Dijo que la diócesis está en medio de "tiempos caóticos", pero quiere mostrar "a la buena gente de Albany esta evidencia de la gracia de Dios".



"Hay vergüenza, hay tristeza, pero también hay una oportunidad para reconocer el pecado y seguir extendiendo el amor a aquellos que han sido tan terriblemente heridos", dijo. "Hay una oportunidad en que la iglesia es mejor, más fuerte cuando hacemos esto".



Prometió "consolar a aquellos que necesitan consuelo" y continuar reuniéndose con los sobrevivientes para escuchar sus historias.



"No va a desaparecer, y sería un pecado querer que desaparezca porque está presente", dijo sobre la crisis de abuso.



Dijo que, en Boston, ha hablado con sobrevivientes de abuso del clero que regresaron a la iglesia.



"Estas personas tuvieron un valor increíble", dijo, "pero van y dan charlas en las parroquias, y todavía están heridos, pero entendieron que fue un sacerdote quien los lastimó y quizás una jerarquía que los lastimó con malas decisiones, pero Dios no quería que sufrieran".



Los periodistas en la conferencia de prensa le preguntaron sobre varios problemas que afectan a la diócesis, incluyendo una demanda en curso por cientos de empleados del Hospital St. Clare en Schenectady exigiendo $35 millones en pensiones no pagadas, y la diócesis resolviendo una demanda por abuso sexual por $8 millones el 17 de octubre. El obispo O'Connell dijo que no tenía suficiente conocimiento sobre los detalles para responder, pero dijo que las reparaciones para las víctimas de abuso pueden "venir en muchas formas".



"La reparación es mucho más sanadora, se trata de disculpas, y se trata de escuchar y asegurarse de que no pueda volver a suceder", dijo. "Así que cuando las víctimas sobrevivientes saben que son escuchadas y valoradas, y que soy sincero, es cuando se construye la confianza, mucho más que un acuerdo donde tanto fue abogados".



También dijo que investigará los planes del obispo Scharfenberger para abordar las parroquias y escuelas en dificultades de la diócesis, incluyendo la posibilidad de cierres. El obispo O'Connell dijo que quiere "empoderar" a las parroquias para que elaboren un plan para su futuro.



"Una parroquia que está sufriendo necesita ser mirada más que una estadística", dijo.



Se refirió a su experiencia en Boston, donde las dificultades financieras y los cambios demográficos requerían dos rondas de cierres de parroquias. Reconoció que la primera ronda de cierres de parroquias fue un "desastre" y se hizo "muy, muy mal" en comparación con la segunda ronda.



"Aprendí lecciones de ambas", dijo.



Dijo que en la Arquidiócesis de Boston, hay "luz al final del túnel" ya que las parroquias, las finanzas y las vocaciones se están recuperando de los bajos de la crisis de abuso sexual. La Diócesis de Albany tendrá que pasar por una recuperación similar, dijo, pero enfrenta la responsabilidad con "alegría".



"Quiero centrarme en superar lo que tenemos que superar", dijo.



La instalación del obispo O'Connell como el 11º obispo de Albany está programada para el 5 de diciembre.