Parroquia de Medford organiza noche de citas rápidas para jóvenes adultos católicos

MEDFORD -- El Centro Parroquial Msgr. William B. Foley de la Iglesia de San Francisco de Asís fue el lugar para el romance en la noche del 25 de octubre.



Las paredes del salón tenue iluminado estaban decoradas con luces de hadas. Velas LED parpadeaban en mesas cubiertas con manteles blancos y ramos de flores. Una bola de discoteca giraba lentamente en el techo. Fue la tercera noche de citas rápidas para el ministerio de jóvenes adultos de la Parroquia María Reina de la Paz, que abarca la Iglesia de San Francisco y San José en Medford. Casi 80 jóvenes adultos de 21 a 35 años de toda la archidiócesis se sentaron para una serie de micro-citas de tres minutos. El final de cada cita fue señalado por un voluntario que tocaba una campana. Los hombres luego ocupaban el asiento a su derecha. Las mujeres permanecían sentadas, recibiendo una puerta giratoria de citas. Luego recibieron una encuesta, que se utilizaría para determinar con quién coincidían mejor. Una estatua de San José lo vigilaba todo.



"Estamos viviendo en un momento único en la historia humana donde la vida se ha digitalizado, y los jóvenes realmente se están rebelando contra eso", dijo Jamie Ryan, coordinadora de alcance comunitario para el Grupo de Jóvenes Adultos de María Reina de la Paz.



El ministerio de citas rápidas comenzó en 2024, después de que Emily Jones, maestra de segundo grado en la Escuela San José en Medford, se inspiró en un evento similar en Cambridge. Durante sus citas de tres minutos, le gusta "sacar las cortesías del camino" y "meter un poco de humor".



"Es realmente difícil conocer gente de manera orgánica", dijo, "y esta es una forma en la que puedes saber con certeza que estas son personas que al menos comparten algo de los valores que tienes en un lugar que es real y sinceramente bueno".



Ryan dijo que las citas rápidas son donde los jóvenes pueden construir relaciones sobre una "sólida base de Cristo".



"Creo que la sabiduría general es que las citas llevan al matrimonio, y un buen matrimonio se basa en valores compartidos", dijo.



Sophia Demarkis, coordinadora de eventos para el Grupo de Jóvenes Adultos, espera encontrar a alguien con quien pueda "construir una amistad".



"Además de eso, alguien con quien me lleve bien y con quien comparta los mismos valores católicos, con quien realmente pueda construir una vida dentro de nuestra parroquia", dijo.



Además de su fe, los jóvenes adultos en las citas rápidas tienen poco en común.



"Es agradable que todos tengan la oportunidad de conocer a muchas personas diferentes de todo el mundo con diferentes corazones, diferentes objetivos de vida, y ver qué sucede", dijo Ryan.



Añadió: "Todos tienen una historia diferente, y tenemos que tener una mente abierta y conocernos".



El padre Tim Hynes, pastor de María Reina de la Paz, dijo que la comunidad de jóvenes adultos de la parroquia ha "explotado" en el último año.



"Creo que hay muchos más jóvenes adultos que están entrando en la fe", dijo.



Las citas rápidas son uno de los muchos apostolados de jóvenes adultos en la parroquia. También están las reuniones plenarias mensuales, las Noches de Damas y las Noches de Hombres, y el estudio bíblico semanal. Han surgido tantos matrimonios del Grupo de Jóvenes Adultos que hay planes para un apostolado de Parejas Jóvenes Casadas. Hasta ahora, las citas rápidas han resultado en dos matrimonios, un compromiso y una relación estable.



"Esperamos con ansias conocer los que surjan de este", dijo Ryan.