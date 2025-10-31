Arzobispo, Metropolitano Methodios lideran vigilia por la paz mundial en West Roxbury

WEST ROXBURY -- El Arzobispo Richard G. Henning y el Metropolitano Methodios de la Metrópolis Ortodoxa Griega de Boston presidieron una vigilia conjunta de oración por la paz en todo el mundo en la Parroquia de Santa Teresa de Ávila en West Roxbury el 27 de octubre. La vigilia coincidió con una visita a la Arquidiócesis de Boston por parte de representantes de la Asociación de Bienestar Católico del Cercano Oriente, una organización que actualmente está ayudando a las comunidades católicas y ortodoxas en Ucrania y Gaza.



"Su trabajo es fundamental para la vida de la iglesia y para que la iglesia cumpla su vocación", dijo el arzobispo al presidente de CNEWA, Monseñor Peter Vaccari, en sus comentarios en la vigilia.



El trabajo de CNEWA está disponible para todas las personas necesitadas, pero el Arzobispo Henning dijo "hay una forma especial en la que su trabajo apoya y alienta a las comunidades cristianas en algunas de las circunstancias más difíciles que se encuentran entre los discípulos del Señor en nuestros días".



También agradeció al Metropolitano Methodios por asistir a la vigilia.



"Como siempre, eres un buen amigo de la Arquidiócesis de Boston y un teólogo y líder internacionalmente conocido en el consejo ecuménico, así como en tu propia iglesia", dijo. "Estamos profundamente honrados y agradecidos por tu presencia".

En sus comentarios, el arzobispo dijo que la paz bíblica "comienza por la gracia de Dios".



"Cuando respondemos de esa manera y abrimos nuestros corazones y permitimos que el Señor Jesús nos dé ese don de la reconciliación con nuestro Padre celestial, es de esa relación que puede fluir la paz", dijo.



Dijo que es importante orar por la paz, pero que la oración no debe terminar en la iglesia sino que debe practicarse en el mundo.



"Esta noche, oramos por la paz en todo el mundo, dondequiera que haya conflicto e injusticia", dijo, señalando especialmente las áreas atendidas por CNEWA.



Expresó la esperanza de que el carisma de CNEWA inspire a la asamblea a trabajar por la paz en sus vidas.



"Espero que todos nosotros encontremos la relación correcta con Dios, la paz entre nosotros y la paz incluso en nuestros propios corazones", dijo.



Después de la vigilia, Monseñor Vaccari y otros representantes de CNEWA presentaron fotos y videos de su trabajo al Arzobispo Henning, al Metropolitano Methodios y a una audiencia de sacerdotes y seminaristas en el gimnasio de la Escuela Santa Teresa.



"Espero que reconozcas que el trabajo de esta organización es especial", dijo el Arzobispo Henning a Monseñor Vaccari. "Es único, está en el terreno".



CNEWA fue fundada en 1926 por el Papa Pío XI para servir a las Iglesias Católicas Orientales y Ortodoxas. Actualmente trabajan junto a clérigos, religiosos y líderes laicos en Europa Oriental, Oriente Medio, África Nororiental e India.



"No importa cuál sea tu religión, tu cultura, tu política", dijo Monseñor Vaccari. "Estamos allí solo para hacer lo que podamos para ayudar".



Hablando en la recepción, Monseñor Vaccari dijo que la ayuda de emergencia no era la misión original de CNEWA, pero se ha convertido en una parte importante de su ministerio, especialmente en los últimos años. La organización ha proporcionado alimentos, agua, medicinas y suministros hospitalarios a Gaza desde que comenzó la última guerra con Israel en octubre de 2023. Su trabajo también se realiza en campos de refugiados y colonias de leprosos, los tipos de lugares que la gente se sorprende al descubrir que todavía existen en el siglo XXI. CNEWA ha trabajado con leprosos que viven en chozas de barro, vulnerables a las ratas que comen sus dedos y narices. Debido a sus dolencias, no sienten dolor y no saben que están siendo atacados hasta que comienzan a sangrar.



"Es el ciclo de vida que es uno de aislamiento total y completo", dijo Monseñor Vaccari.



Los representantes de CNEWA también explicaron que la organización trabaja para combatir la trata de personas, empoderar a las mujeres en áreas donde el matrimonio infantil es rampante y educar a los niños. Una escuela católica apoyada por CNEWA y operada por religiosas en Irak tiene en su mayoría un cuerpo estudiantil no cristiano. Las familias de los estudiantes le dijeron a CNEWA que era la mejor educación y base moral que sus hijos podrían recibir.



"Una de las cosas en las que estamos constantemente involucrados es la forma en que necesitamos responder a tantas necesidades humanas difíciles entre los vulnerables", dijo Monseñor Vaccari.



Pidió a los presentes en la recepción que oraran por CNEWA y difundieran la palabra sobre su trabajo.



"Les pedimos que estén conscientes de lo que la Iglesia Católica está haciendo en términos del mensaje de justicia social del Evangelio y está lidiando en tiempo real todos los días", dijo.



Representantes de CNEWA también visitaron la Academia Fontbonne en Milton y la Escuela Secundaria Archbishop Williams en Braintree el 28 de octubre, y el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Boston en Braintree el 29 de octubre.