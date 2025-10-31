Arzobispo alienta una colecta especial para las víctimas del huracán

Mientras el huracán Melissa estaba tocando tierra en Jamaica a principios de esta semana, el arzobispo Richard G. Henning hizo un llamado a las parroquias para considerar una colecta especial para ayudar a las víctimas en el Caribe.



En un mensaje enviado a todas las parroquias el 28 de octubre, la arquidiócesis dijo: "Reconociendo la necesidad inmediata y esperada de asistencia, el arzobispo Henning está solicitando que los pastores consideren realizar una colecta especial voluntaria para apoyar a Catholic Relief Services (CRS). Se alienta a los pastores a realizar la colecta voluntaria a su discreción lo más pronto posible este fin de semana, pero no más tarde que el fin de semana del 15 y 16 de noviembre."



"Las parroquias pueden determinar otras formas de prestar apoyo junto con oraciones e intenciones especiales en respuesta a este desastre natural", agregó el mensaje.



Según la arquidiócesis, Catholic Relief Services ya está "en el terreno" y "proporcionará apoyo vital, incluyendo refugio de emergencia, agua limpia y suministros esenciales, a las familias más en riesgo."



Melissa tocó tierra en Jamaica el 28 de octubre, azotando el país con vientos entre 175 y 185 mph. El huracán de categoría 5 es una de las tormentas más fuertes jamás registradas en el Atlántico y la más fuerte que ha golpeado a Jamaica. A partir del 29 de octubre, la tormenta había tocado tierra en Cuba como un huracán de categoría 3, causando graves daños y las naciones de Haití y la República Dominicana habían experimentado inundaciones destructivas y mortales. CRS proporcionará alimentos, agua, refugio y otros suministros necesarios a los afectados en las áreas.

