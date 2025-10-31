Los católicos dan testimonio de Cristo en Salem en medio de las multitudes de Halloween

SALEM -- "No tengo brujería", declara el Padre Tom DiLorenzo. "¡Tengo el poder de la oración!"



Era el 25 de octubre, y el Padre DiLorenzo predicaba en la acera de Essex Street en Salem, rodeado por miles de juerguistas disfrazados que habían venido para las celebraciones anuales de Halloween de la ciudad. El Padre DiLorenzo estaba acompañado por un puñado de laicos que llevaban carteles hechos a mano que decían "ORACIÓN GRATUITA", "JESÚS SANA" y "JESÚS ES LA VERDAD". Tenían que competir con músicos callejeros, artistas de caricaturas, puestos de comida de carnaval y actores vestidos como villanos de películas de terror por la atención de las multitudes de turistas.



Brujas, payasos, el Joker, la Parca y un niño montando un T-Rex inflable pasaron junto al Padre DiLorenzo mientras predicaba junto a un icono de la Divina Misericordia. El sacerdote senior en residencia en la Iglesia de San Juan Bautista en Quincy y presentador del programa de radio católico "En Temporada y Fuera de Temporada" dijo que mientras Halloween trata sobre la muerte, Jesús trae vida.



Todos los escolares conocen la historia. En 1692, 20 personas fueron acusadas de brujería, juzgadas y ejecutadas en Salem. (El Padre DiLorenzo cree que eran inocentes, pero que las verdaderas brujas prosperan en Salem hasta el día de hoy). En aquel entonces, Salem era una ciudad puritana. Hoy en día, es la Ciudad de las Brujas. La espiritualidad oculta, pagana y de la Nueva Era está a la venta en todas las tiendas de regalos, donde hay filas alrededor de la cuadra todo octubre. Para las brujas modernas, la ciudad es Lourdes y Las Vegas envueltas en un solo paquete negro y naranja.



"Como en cualquier otro lugar, la gente necesita a Jesús, igual que yo necesito a Jesús, y él viene por invitación", dijo el Padre DiLorenzo. "Nunca rechaza a nadie que se vuelva hacia él".



El nativo de Salem, Anthony Correnti, predicó junto al Padre DiLorenzo.



Le dijo a las multitudes disfrazadas que Dios tiene un plan para la vida de todos, incluido él, "el peor pecador que hay".



"Dios quiere poner una sonrisa en tu rostro", dijo.



Católico de toda la vida, Correnti se alejó de su fe y cayó en la adicción a las drogas hasta que conoció al Padre DiLorenzo. Dijo que el Espíritu Santo lo llevó a predicar en Salem durante los últimos ocho años.



"Donde abunda el pecado, abunda aún más la gracia", dijo. "Así que no hay mejor lugar para evangelizar".



Correnti ha visto a Salem volverse cada vez más influenciada por lo oculto, una influencia que pareció alcanzar su cenit con la apertura del Templo Satánico en 2016. No debe confundirse con la Iglesia de Satanás, el Templo oficialmente no cree en lo oculto pero utiliza imágenes demoníacas en protestas públicas subversivas contra lo que llama "la intrusión de los valores cristianos en la política estadounidense".



El Templo Satánico está a 15 minutos a pie del Santuario de la Divina Misericordia, que se encuentra a pocos pasos del pandemonio en Essex Street.



El rector del santuario, el Padre Jacek Walkiewicz de la Sociedad de Cristo, dijo que "todo cristiano debería tener mucho cuidado" con Halloween "porque es como jugar con el mal".



"Mi opinión es, mejor mantenerse alejado de esas cosas, porque nunca se sabe lo que puede pasar", dijo.



El 18 de octubre, la Parroquia de Santa Ana en Salem se preparó para Halloween albergando un retiro sobre "el mundo espiritual" dirigido por la Directora de Educación Religiosa Louise Frederickson.



"Tenemos que hablar la verdad sobre Dios y sobre el mal", dijo, "y tenemos que advertir a la gente, especialmente a nuestros niños pequeños, contra ser engañados para pensar que lo oculto es algo bueno para ellos en lo que involucrarse, porque no lo es".



Frederickson ha trabajado en las Escuelas Públicas de Salem durante más de 20 años y dijo que está "preocupada" por la comercialización de lo oculto en Salem, que según ella distrae a la gente de Dios.



Halloween en Salem es un éxito más grande con los adultos que con los niños.



"Son turistas, y vienen para involucrarse en lo oculto y otras cosas malas, y se disfrazarán muy mal, con disfraces que no recomendaríamos", dijo.



Organizó el retiro porque quería enseñar a los niños de su clase de educación religiosa el verdadero origen de Halloween: la víspera de Todos los Santos, o la víspera del Día de Todos los Santos. Animó a los niños a disfrazarse de un santo o miembro del clero en Halloween y honrar a un santo patrón al día siguiente. Sus planes de Halloween incluyen asistir a la Misa de Vigilia para el Día de Todos los Santos. Está considerando usar un disfraz.



"Tengo unas alas de ángel de la última Navidad", dijo.



El Padre Robert Murray ha sido pastor de la Parroquia María Reina de los Apóstoles en Salem durante los últimos ocho Halloweens. La Iglesia de la Inmaculada Concepción, al otro lado de la calle del Estudio Psíquico de Fátima, ve un fuerte aumento en los visitantes durante octubre. Para el Padre Murray, es su oportunidad de presentarles a Jesús. Saludó a dos mujeres con sombreros de bruja cuando entraron.



"Tenemos muchas y muchas historias de personas que vienen y se van y experimentan alguna parte de lo oculto, o algo así, que realmente les asusta", dijo. "Y volvieron, vinieron aquí, y se sentaron aquí durante mucho tiempo, y confesaron haber participado en esas cosas, y luego se fueron de aquí con lágrimas en los ojos y agradecidos de que el poder de la gracia de Dios, una vez más, superó cualquier miedo".



No se ofende por los disfraces a veces blasfemos que ve, pero siente lástima por las personas que los llevan porque no han llegado a conocer a Jesús. Ha hablado con ex practicantes de brujería que sufrieron de "oscuridad", depresión y enojo.



"Creo que la gente puede sentirse atraída por ello y decidir caer en ello, y eso puede ser muy desafiante, pero creo que en su mayoría, la gente está aquí para divertirse", dijo. "No creo que se tomen nada demasiado en serio, excepto los que sí se lo toman en serio, y entonces esas personas podrían estar en problemas".



En cuanto a aquellos que sí se lo toman en serio, "Todavía tenemos que amarlos, y tenemos que invitarlos a conocer a Jesús", dijo.



La Inmaculada Concepción fue establecida en 1826 y es la segunda parroquia católica más antigua de la Arquidiócesis de Boston. El Arzobispo Richard G. Henning planea celebrar una Misa allí el próximo año el 25 de octubre, en honor al 200 aniversario del catolicismo en Salem.



El Padre Murray no ve ningún daño en las tradiciones de Halloween como pedir dulces, "siempre y cuando todo se mantenga en la perspectiva correcta". Dijo que los católicos deberían usar el día para su propósito histórico de recordar a los santos. En la noche de Halloween de 2004, la Inmaculada Concepción fue el hogar de "Saint Fest", un concierto que proporcionó una alternativa católica a las celebraciones de Halloween de la ciudad. Este Halloween, la iglesia estará abierta para confesiones y organizará una cena de agradecimiento para los oficiales de policía de Salem. El Padre Murray podría darse el gusto de comer algunos dulces. Los Reese's Peanut Butter Cups son sus favoritos.