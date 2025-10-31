Arzobispo lidera a parejas en la renovación de votos en la Misa de Aniversario de Bodas

BOSTON -- Phil Studley sabía que Jazmine sería el amor de su vida porque ella se reía de sus chistes.



Studley conoció a su futura esposa en el trabajo en Hingham. Se casaron en 2015 y ahora tienen dos hijos.



"Él era divertido, y piensa en los demás, y me hizo sentir especial, y también hace sentir especial a su familia", dijo Jazmine Studley.



Los Studley dijeron que la lealtad y la risa los han mantenido juntos durante la última década. Fueron una de las más de 100 parejas que asistieron a la Misa Anual de Aniversario de Bodas de la Arquidiócesis de Boston, celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning en la Catedral de la Santa Cruz el 26 de octubre. El Arzobispo Henning lideró a las parejas, que tenían entre uno y 65 años de matrimonio, en la renovación de sus votos. Los Studley llevaron a sus hijos a la Misa para que pudieran ver ejemplos de matrimonios fuertes.



"Es bueno mostrar a los niños", dijo Jazmine Studley.



Antes de la Misa, el Arzobispo Henning dijo que las parejas casadas son como los grandes arcos de la catedral: dos piezas que se unen para formar un todo mucho mayor.



"Lo único más hermoso en este momento que esta iglesia misma, es el ejemplo de aquellos que viven fielmente el Sacramento del Matrimonio", dijo. "Dos mitades que, apoyándose mutuamente y en Dios, forjan una nueva familia de fe".



En su homilía, el arzobispo dijo que el matrimonio es como una trinidad, donde el marido y la mujer están en sociedad con Dios.



"Muchas personas pueden casarse por un contrato", dijo, "pero ustedes están casados por un sacramento, y se convierten ustedes mismos en un signo de lo que Dios hace en el mundo, un signo de lo que Dios nos llama a ser".



Comparó los sacrificios hechos por un marido y una esposa con el sacrificio de Jesús en la cruz.



"No es, 'Seré fiel a ti por ahora, o hasta que sea difícil'", dijo. "Es 'Estaré contigo pase lo que pase, hasta que la muerte nos separe'".



Dijo que el matrimonio siempre trae vida, ya sea en forma de hijos o la inspiración que proviene del testimonio de fe de una pareja.



"Es una hermosa expresión de la vida humana, porque es el olvido de uno mismo, de amar al otro incluso más que a uno mismo", dijo. "Es una hermosa expresión de solidaridad, ya que parecen convertirse en uno, reconociendo su humanidad compartida, viviendo con los defectos del otro".



Agradeció a las parejas por permanecer fieles el uno al otro a lo largo de las dificultades de sus vidas.



"Es una cosa de belleza en el corazón de la iglesia, y es esencial para la comunión de la iglesia, para la construcción de familias de fe y de comunidades de amor, compasión y humildad", dijo.



Rosemary y Michael Seibold celebraron su 50 aniversario de bodas en la Misa. Se conocieron como estudiantes en la Universidad Católica de América en Washington, DC, y vinieron a Boston para trabajar. Antes de empezar a salir, eran mejores amigos.



"Creo que la amistad es muy importante en la vida matrimonial", dijo Michael Seibold.



Dijo que el secreto para 50 años de matrimonio es "poner al otro primero".



Él y su esposa celebraron su aniversario de oro con un viaje a Austria e Italia, donde visitaron varios lugares sagrados. Michael Seibold dijo que la fe ha sido "todo" en su matrimonio.



"Siempre nos vimos como nosotros con Dios", dijo. "Dios nos llamó mucho a estar juntos".



Lynn Callinan, quien celebró 58 años de matrimonio con su esposo Joe, dijo que el secreto para una vida matrimonial feliz es nunca irse a la cama enojado con su cónyuge.



"Es fácil amar a alguien, pero no siempre es fácil gustar de alguien después de 58 años", dijo.



"Un par de años ahí fueron bastante buenos", bromeó Joe Callinan.



Se conocieron cuando Lynn Callinan estaba asistiendo a la escuela de enfermería en New Hampshire. Se enamoró de Joe Callinan porque "él era amable y solidario".



Decidieron venir a la Misa después de que a Lynn Callinan le diagnosticaron ELA.



"No vamos a tener otra oportunidad", dijo Joe Callinan.